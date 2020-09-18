Российская власть тратит наши деньги на все, что угодно, кроме как на потребности людей

Недавно я писал о том, что для лечения детей в России специально поднимают налоги «для богатых», чтобы собрать примерно 60 млрд рублей, в то время как шел процесс выдачи Белоруссии кредита в $1 млрд, или 75 млрд рублей.

Последние несколько новостей.

Россия дала Белоруссии $1,5 млрд, то есть 112 млрд рублей. Правильнее будет сказать, с учетом контекста, что не Белоруссии, а Лукашенко, который не факт, что эти деньги вернет, так как не факт, что сохранит власть.

При этом правительство России выделило 5,27 млрд рублей на ремонт Белого дома, так как там вроде как внутри ужас-ужас (я бы посоветовал утверждающим оное заглянуть в восемь из десяти больниц за пределами МКАД, чтобы познать понятие «ужас»).

И главное – в федеральном бюджете с 2021 по 2023 годы на 19,5 млрд рублей сокращена программа покупки лекарств для людей с редкими заболеваниями.

Например, для россиян с муковисцидозом, раком крови, рассеянным склерозом и другими подобными напастями.

Понимаю, что это стечение фактов мало кого удивит. Также понимаю, что подобное может ежедневно происходить подо льдами нашей непроницаемой системы, давно вставшей в позицию обороны от собственных граждан.

Но я отказывают признавать это нормальным, и призываю вас относиться к этому так же. И каждый раз постить у себя в сетях подобные истории, писать комментарии (без экстремизма – сохраняйте спокойствие и рассудительность, даже в этих ситуациях, когда хочется крыть последними словами), задавать вопросы депутатам Госдумы от своего региона во время встреч. Не думайте, что это все пропадает втуне и что «нас все равно никто не слышит» – еще как слышат, поэтому и пытаются внушить, что «нас не слышат».

Давайте каждый раз говорить об этом, чем громче, тем лучше. Чтобы у этих людей в тех местах, где у них находится заменитель совести, полыхал термоядерный огонь от всеобщего негодования.