Почему обсуждение кандидатов в депутаты при нынешнем российском режиме бессмысленно

Читал «Образ идеального депутата», фельетон Олега Поздеева, бывшего нерядового коммуниста – руководителя сургутского горкома КПРФ, и понять не мог, что в нем не так. Не может же быть «все так» с фельетоном, к которому автор вынужден писать постскриптум со специальной оговоркой: «Для тех, кто не понимает иронию, сообщаю, что это фельетон». Сразу после приглашения читателей к дискуссии: «А на ваш взгляд, идеальный депутат – какой он? Давайте обсудим!»

Ну, несмешно. Ну, повторяет автор слово в слово постулаты лживой госпропаганды. Да еще зачем-то, не высмеивая их, а, наоборот, со звериной серьезностью. Ну, «давайте обсудим» в фельетоне звучит как-то совсем неуместно. Может быть, действительно, как утверждает автор в фейсбучных комментариях, «смысл текста в том, что каждую социальную группу можно представить в негативном свете». Не знаю. Не уверен. Но если даже и так, то не мелковата ли задача?

Но это все мелочи. Меня же не покидало чувство, что в высказывании Олега Поздеева какой-то фундаментальный изъян, превращающий весь текст, всю предлагаемую дискуссию в гнилую тыкву.

А потом понял, в чем дело.

В путинской России на 20-м году правления, когда система авторитарной власти окончательно отбросила любые приличия, сразу после незаконного изменения Конституции, после демонстративного обнуления путинских сроков, после очередного изменения избирательного законодательства в пользу партии власти, после введения по определению неконтролируемого трехдневного голосования на пеньках, после чудом провалившейся попытки убийства Навального предлагать обсудить образ идеального депутата — это сознательная попытка увести общественную дискуссию от главного в такие дебри, из которых уже не выбраться.

Ну, и заодно легитимизировать то, что нынче называется выборами. Действительно, если мы обсуждаем, какие депутаты в этой антиконституционной системе нам нужны, то автоматически и система перестает быть такой уж незаконной, и никем не избираемые на фальсифицированных выборах депутаты само собой оказываются вполне легитимными представителями народа. Примерно, как в гитлеровской Германии обсудить, какие нужны депутаты Рейхстага, или в сталинском СССР, какими должны быть народные депутаты, чтобы единогласно поддерживать любые решения «партии и правительства».

И это неудивительно, если почитать предыдущие тексты Олега Поздеева. Меня впечатлил пост о «подрыве легитимности действующих региональных властей Крыма» с таким, например, пассажем: «Решение Севастопольского городского суда, принятое с нарушением процессуальных норм, носит явные признаки политизации, что недопустимо для судебной системы. Судья не может выражать симпатию или антипатию к какой-либо политической партии или ее представителю».

Это не в 2005 году товарищ пишет, это он про путинскую систему на полном серьезе высказывается в 2017-м году. Когда каждому вменяемому человеку с построенной Путиным системой единоличной власти, особенно с целиком и полностью встроенным в нее судебным «подотделом очистки», все было ясно.

Ну, а следующий комментарий к посту автора все, по-моему, объясняет: «У нас может и (крымская) зима (у основной части РФ), а вот вновь обретенные субъекты (Крым и Севастополь) вступили в федерацию, с верой приоритета закона, и чувством значимости народного волеизъявления. В этой ситуации корявые схемы по организации выборов вообще неприемлемы. Оттолкнем крымчан, позволим киевскому режиму предметно критиковать новую власть».

И тут даже не «вера приоритета закона», и народное волеизъявление, о которых в путинской России говорить и в 2014-м году было смешно, а в 17-м и подавно, не клише государственных пропагандистов «киевский режим». А вот это вот неповторимое «мы». Мы оттолкнем крымчан, мы позволим кому-то предметно критиковать то, что творится во всей России на протяжении 20 лет путинского правления. Мы должны делать вид, что «все хорошо, прекрасная маркиза». А к Путину и его системе какие претензии? Не было их у автора в 2017-м году, нет и сегодня. Одна проблема – образ идеального депутата никак не вырисовывается.