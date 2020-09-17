​Почему буксует газификация российских сёл и как это исправить

Я убежден, что инициатива председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера о назначении Газпрома единым оператором программ газоснабжения и газификации, высказанная им на встрече с президентом, верная и своевременная.

Единым оператор­­­­ом газификации должен быть тот, кто уже имеет опыт решения этой задачи, осуществляет наибольший объем поставок газа в регионы, имеет активы в газораспределении, кто заинтересован в создании эффективной сети и газификации. Газпром, без сомнения, соответствует этим критериям.

Сегодня среди причин, затрудняющих реализацию программы газификации России, основными можно назвать две – экономические и организационные, в том числе, отсутствие единого центра ответственности. В существующей модели распределения ответственности за газификацию в целом отвечают регионы. При этом внутри региона ответственность за газопроводы высокого и среднего давления и ГРС, включая межпоселковые газопроводы, лежит на Газпроме и его дочернем обществе – Межрегионгазе, строительство поселковых газопроводов – это ответственность региона и муниципальной власти, а присоединение к сетям – ответственность потребителя. В результате зачастую возникает рассинхронизация, общая загрузка по стране ГРС не превышает 18 процентов, не хватает сетей и потребителя по низкой стороне, а где-то не хватает подводящих мощностей, десять процентов ГРС в стране перегружены, «заперты».

Одним из основных потребителей газа в регионах чаще всего является население, для которого установлена регулируемая цена на газ, что не создает источника для экономически целесообразной газификации. Имеется серьезная проблема так называемой последней мили, подключения домовладений. Доходы людей на селе в два раза ниже, чем в среднем по стране, и людей просто нет денег на подключение к газу и газовое оборудование дома. Стоимость такого подключения и оборудования составляет 120-150 тыс. рублей, а при подключении по индивидуальному проекту может достигать нескольких миллионов рублей.

Что касается единого центра ответственности, на мой взгляд, не нужно создавать под эту задачу новую структуру при сохранении действующей модели. Единым оператором газификации в целом и в каждом регионе может быть тот, кто уже имеет опыт решения этой задачи, осуществляет наибольший объем поставок газа в регионы, имеет активы в газораспределении, кто заинтересован в создании эффективной сети и развитии рынка газа. Газпром и его подразделения в регионах, без сомнения, соответствуют этим критериям.

Вопрос финансирования – очень сложный и его нужно решать за счет разных внебюджетных и бюджетных источников, налогового стимулирования, применения новых технологий и снижения стоимости строительства, улучшения нормативной базы для эффективной газификации. Ясно одно – его нельзя перекладывать на людей, в том числе через тариф. Я полагаю, если мы действительно хотим ускорить темпы газификации, а мы этого хотим, надо рассмотреть возможность принятия соответствующей государственной программы, в рамках которой направлять деньги из федерального бюджета или предоставить федеральные налоговые льготы для поддержки тех территорий, у которых не хватает собственных источников.

Уверен, в рамках проработки поручения, данного сегодня президентом РФ председателю правительства России, варианты решения проблемы источников эффективного финансирования газификации будут найдены.