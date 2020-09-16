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​Образ идеального депутата

Каков образ должен быть у идеального депутата

​Образ идеального депутата
Фото со страницы автора в Facebook

Прошел Единый день голосования 2020 года. В 83 субъектах Российской Федерации прошли выборы разного уровня. И, уже на следующий день в интернете появились укоры, мол, не тех депутатов избрали.

Так, избранный депутат Новосибирского городского Совета по одномандатному избирательному округу №33 Александр Савельев, шедший на выборы самовыдвиженцем, анонсировал свое вступление во фракцию «Единая Россия».

Учитывая то, что господин Савельев является руководителем коммерческой организации, в его решении я не вижу ничего неожиданного. Так сказать, – пошел во власть за госконтрактами. Да и наверняка не клялся он на крови, что не будет сотрудничать с властью. Избрался, принял решение вступить в ту фракцию, – в которую считает нужным, – на то он и независимый депутат!

Независимый – это же не идеальный!

Так я мудро рассудил, но задумался, а каков же образ должен быть у идеального депутата?

Понятно, что это не топ-менеджер коммерческой компании, они идут решать бизнес задачи.

По этой же причине не стоит голосовать за рядовых работников корпораций, – они зависимы от руководителей.

Работники бюджетных организаций напрямую зависимы от администрации, тоже не подходят на роль борцов за счастье народное.

Функционеры политических партий, – как правило, ни дня не работали на производстве, продвигались по карьерной лестнице, принимая участие в митингах, и заучивая лозунги. Т.е. демагогии хоть отбавляй, а с профессионализмом проблема. Свое место под солнцем отстаивают весьма своеобразно. После того, как парламентские партии, сговорившись с администрацией президента, незаконно внесли изменения в Конституцию, уже даже не знаю, что от них можно ожидать. Тоже, не то пальто.

Студенты, – отсутствие жизненного опыта и практических знаний, отпугивает.

Пенсионеры, – ну ребята, вы в половозрелом возрасте свою страну не смогли сохранить, что сейчас то…?

Городские активисты (некоторые называют их – «городские сумасшедшие») без постоянной работы и ясного источника дохода, – не годятся, понятно же, что там транши госдепа напрямую идут вагонами.

А кто еще? Вроде никого и не осталось.

А на ваш взгляд, идеальный депутат – какой он? Давайте обсудим!

P.S. Для тех, кто не понимает иронию, сообщаю, что это фельетон.


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16 сентября в 06:20, просмотров: 901, комментариев: 9
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
16 сентября в 08:38
Шутки шутками, но я не понял: хоть я и не активист, но «городским сумасшедшим» называли – где мои вагоны с траншами госдепа?..

Районный критик
не нравится
16 сентября в 10:05
автор фельетона поди намекает, что только он является идеальным депутатом?
444 Сергей Б
не нравится
16 сентября в 10:14
Так вы же и называли граждан с активной жизненной позицией "городскими сумасшедшими". Какие уж тут шутки?
Сергей Б 444
не нравится
16 сентября в 11:16
Так ты же грязный тролль ЛГБТ-либераст. Какие тут шутки.
Alkonowa1ow
не нравится
16 сентября в 11:19
Выдвижение депутатов. По принципу выдвижения депутатов ГД в Российской империи с учетом слоев граждан и соответствующих квот: обыватели, чиновники, капиталисты, наемные рабочие, крестьяне, безработные, пенсионеры, ветераны труда, артисты цирка и эстрады, наемные спортсмены, СМИ, медицинские работники, педагогические работники, работники науки и высшей школы и другие. Чтоб было пропорциональное представительство от всех слоев гражданского общества. Можно и партии. Промышленная партия, аграрная партия, партия мелких хозяев. Все. Крупный частный капитал поразить в правах на период наличия у него 80% собственного страны. До того времени, когда произойдёт размывание собственности среди граждан 50 на 50. Самовыдвижение отменить. Выдвижение кандидатов производить на собраниях коллективов, конференциях и съездах. Организовать предварительное широкое обсуждение кандидатур в СМИ. Скажете утопия. И кому это надо. Но ведь первая ГД РИ начинала с сословного представительства и квот. Коммунистический режим также придерживался каких-то норм представительства: рабочие, женщины, молодежь, члены партии, члены комсомола и тд. И все по разнарядке. Выдвижение и обсуждение кандидатов на собраниях в трудовых коллективах. «Коммуняки! Фу!». Но как объяснить, что в ГД РФ обитают личности, которые никто не знает и главное не знает, кто их туда делегировал. Идеальный депутат- это депутат избранный от части граждан общества на предварительных этапах избирательной компании. Собрание граждан: протокол, присутствовали, за, против, воздержались. То есть все формальности выдвижения.
Марина Соболевская
не нравится
16 сентября в 11:19
А мне понравилось мнение про пенсионеров. Оно обидное, но верное.
Сергей Б Марина Соболевская
не нравится
16 сентября в 11:45
Да, верно, рядовых пенсионеров в их половозрелом возрасте во время перестройки развели как папуасов на стеклянные бусы.

Как и то верно, что сейчас выползает на свет божий новое половозрелое поколение – перестроечное – совсем без царя в голове. В общем, этому цирку конца и края не видно.

Сергей Б
не нравится
16 сентября в 11:52
Я завтра снова в бой сорвусь
Но точно знаю, что вернусь
Пусть даже через сто веков
В страну не дураков, а гениев.
И, поверженный в бою
Я воскресну и спою.
На первом дне рождения
Страны, вернувшейся с войны.

Придется подождать малехо. Когда Тальков воскреснет.
Alkonowa1ow 444
не нравится
16 сентября в 13:02
А вот по этой статье прошу поподробнее...
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