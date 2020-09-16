Каков образ должен быть у идеального депутата

Прошел Единый день голосования 2020 года. В 83 субъектах Российской Федерации прошли выборы разного уровня. И, уже на следующий день в интернете появились укоры, мол, не тех депутатов избрали.

Так, избранный депутат Новосибирского городского Совета по одномандатному избирательному округу №33 Александр Савельев, шедший на выборы самовыдвиженцем, анонсировал свое вступление во фракцию «Единая Россия».

Учитывая то, что господин Савельев является руководителем коммерческой организации, в его решении я не вижу ничего неожиданного. Так сказать, – пошел во власть за госконтрактами. Да и наверняка не клялся он на крови, что не будет сотрудничать с властью. Избрался, принял решение вступить в ту фракцию, – в которую считает нужным, – на то он и независимый депутат!

Независимый – это же не идеальный!

Так я мудро рассудил, но задумался, а каков же образ должен быть у идеального депутата?

Понятно, что это не топ-менеджер коммерческой компании, они идут решать бизнес задачи.

По этой же причине не стоит голосовать за рядовых работников корпораций, – они зависимы от руководителей.

Работники бюджетных организаций напрямую зависимы от администрации, тоже не подходят на роль борцов за счастье народное.

Функционеры политических партий, – как правило, ни дня не работали на производстве, продвигались по карьерной лестнице, принимая участие в митингах, и заучивая лозунги. Т.е. демагогии хоть отбавляй, а с профессионализмом проблема. Свое место под солнцем отстаивают весьма своеобразно. После того, как парламентские партии, сговорившись с администрацией президента, незаконно внесли изменения в Конституцию, уже даже не знаю, что от них можно ожидать. Тоже, не то пальто.

Студенты, – отсутствие жизненного опыта и практических знаний, отпугивает.

Пенсионеры, – ну ребята, вы в половозрелом возрасте свою страну не смогли сохранить, что сейчас то…?

Городские активисты (некоторые называют их – «городские сумасшедшие») без постоянной работы и ясного источника дохода, – не годятся, понятно же, что там транши госдепа напрямую идут вагонами.

А кто еще? Вроде никого и не осталось.

А на ваш взгляд, идеальный депутат – какой он? Давайте обсудим!

P.S. Для тех, кто не понимает иронию, сообщаю, что это фельетон.