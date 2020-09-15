Можно сколько угодно пытаться повысить рождаемость, но из этого ничего не выйдет

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков недавно назвал демографию «ахилессовой пятой» России, поэтому власти «делают все возможное для того, чтобы рождаемость в стране повышалась». Следом Наталья Комарова в своей программной речи на ближайшие пять лет заявила, что золотым стандартом для семей Югры должно быть два ребенка – если говорить канцелярщиной, но коэффициент рождаемости на одну женщину должен с нынешних 1,76 вырасти до 2.

Я очень надеюсь, что наши властители всех уровней столько говорят про рождаемость по той причине, что это как бы политически правильно – все (почти) любят детей, они являются высшей ценностью каждого современного общества, и нельзя никому поставить в упрек, что он хочет больше этих милейших карапузов в нашей стране. Это так. Но если говорить про демографию и ставить задачу по увеличению количества наших граждан, то можно сколько угодно биться головой о рождаемость – из этого ничего не выйдет. И вот почему.

Россия вступила во второй демографический переход. Если очень кратко, то социальные науки характеризуют это явление так: рост продолжительности человеческой жизни, снижение материнской и детской смертности, вовлечение женщин в образование и построение карьеры, более поздний срок вступления в брак и первых родов, активное использование контрацептивов и – вуаля – падение рождаемости. Это происходит абсолютно в каждом обществе при наступлении определенного уровня достатка – по большому счету, второй демографический переход пока не полностью пришел только в Африку, в остальных частях света он либо наступает, либо уже наступил.

Так вот, исходя из этого, есть два надежных способа повысить рождаемость, причем ни один из них не сопряжен с прямыми расходами бюджета. Записывайте: нужно либо запретить девочкам получать образование, либо обязать семьи разводиться после нескольких лет совместной жизни с целью заключить новый брак. Все, больше нет. Остальные способы, вроде маткапитала или прочих стимулов от государства – это штуки с ограниченной эффективностью.

То есть – если девочка не получает образования и не включается в трудовые отношения, а является членом классической традиционной семьи – живет в доме, занимается хозяйством, коровами, огородом, ну, и рожает детей – делать больше нечего. Другой вариант: есть пары, которые рожают одного двух детей, потом расходятся, и каждый вступает в новый брак – в котором закономерно хочет завести совместного ребенка с новым партнером. Так на женщину придется и два, и три, и больше детей.

А если вы думаете, что можно просто так пощелкать пальцами, дать денег и попросить людей больше рожать, и они с радостью побегут исполнять ваши пожелания – не выйдет. Кто-то будет рожать по пять детей – это да, а кто-то – выберет путь чайлдфри или родит одного, и на этом остановится. Так что если мы не погрузимся в какую-то жуткую гуманитарную катастрофу, которая отбросит нас на сотню-другую лет в развитии назад, то коэффициент рождаемости так и будет плавать где-то под показателем в 2. Не надо надеяться, что он вырастет.

Поэтому правильный подход к демографии – это не плясать вокруг женщин и намекать им, что «часики тикают», а работать над теми пластами, где у нас совершенно жуткая и бессмысленная смертность. ДТП, ВИЧ, онкология, алкоголь / курение / наркомания, тюремный туберкулез, убийства – открываешь таблицу с причинами ухода россиян из жизни, и на каждом пункте – непочатый край работы. Кстати, и с искоренением младенческой смертности есть куда подрасти, и с улучшением медицинских возможностей ЭКО – ведь есть семьи, которые хотят рожать, но не могут по ряду причин. Вот где потенциал для позитивных демографических процессов.

Но ведь никто не скажет вместо «давайте повышать рождаемость» что-то типа «давайте сделаем так, чтобы мужики меньше помирали от инфарктов в 50». Где прекрасные младенцы, а где эти не вызывающие никакого сочувствия толстые пропитые дядьки?

Опять же – я не призываю сейчас плюнуть на семьи с детьми и срочно заниматься всем остальным. Семьи с детьми поддерживать нужно – хотя бы по той причине, что у нас очень богатая страна с очень бедными гражданами, а каждый новый ребенок ввергает небогатую семью в откровенную нищету. Я призываю не молиться на показатели рождаемости (они плюс-минус у нас будут такими же, как сейчас) и помнить обо всех гражданах и страшной неустроенности их бытия, что приводит к ужасающе ранним смертям, которых в нормальной современной стране быть не должно.