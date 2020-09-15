Дилемма современного человека: купить авто или закрыть насущные потребности?

Одним утром по пути на работу вы заходите в лифт и встречаете там соседа с этажа выше. Вы толком ничего про этого соседа не знаете: так, здороваетесь при встрече, не более того.

— Слушай, — говорит сосед. — Я тут машину хочу поменять, по хорошей цене предлагают «Кугер-флюгер» или «Баккер-дакер»? Вот сейчас внизу возле дома ждут меня, чтобы я окончательный ответ дал. Какую посоветуешь?

Оба этих названия абсолютно ничего вам не говорят. Для принятия решения у вас есть примерно полминуты, пока лифт на первый этаж спустится.

Если вам глубоко пофиг на соседа, вы скажете: «Бери первую» или «Бери вторую», даже не вникая в суть вопроса. Какая вам разница?

Либо, если решите немного вникнуть в вопрос, спросите:

— А что это за машины?

— Первая как «Лексус», вторая как «Ниссан Икс-трэйл», — отвечает сосед.

Так и хочется сказать:

— «Лексус» бери!

Но таки есть нюанс.

Предоставленной информации недостаточно для принятия решения. Какая модель «Лексуса»? Легковая? Внедорожник? Какого он года выпуска, с каким пробегом, в каком техническом состоянии? То же самое относительно второй машины. И самое главное: для каких целей и как планируется использовать данное авто?

Вы ничего не знаете о соседе: рыбак ли он, которому нужна проходимая машина, которую недорого перекрасить, если о ветки в лесу поцарапается? Или он хозяин ларька, и ему нужна неприметная «рабочая лошадка» с минимальными расходами на обслуживание и налоги? Или он сотрудник корпорации, которому не положено иметь машину лучше, чем у его начальника? Или он продавец финансовых «структурных нот» или «тренингов личностного роста» и статусное авто для него — инструмент удорожания его услуг? Или в его социуме котируется «большой черный джип», как символ альфа-самцовости?

Если вам все равно, то смело можете выбирать любой из вариантов, на вас это никак не скажется.

А теперь представим, что машину предложили выбрать вам для себя.

Скорее всего, вы гораздо тщательнее займетесь проработкой данного вопроса. Затребуете характеристики, проведете анализ общественного мнения путем чтения отзывов в интернете. Выслушаете экспертную оценку профессионалов-автомехаников. Проанализируете налоговую нагрузку, стоимость обслуживания. Оцените остаточную стоимость автомобиля при последующей продаже.

Разумеется, продавец в автосалоне будет нахваливать вам более дорогую модель: чем крупнее покупка, тем больше комиссионных он получит. И сложно его в этом упрекнуть. Тем более не стоит упрекать в мошенничестве или желании обмануть — он, конечно, не плохой человек. Просто он преследует свои интересы. У него есть семья: жена хочет новый дом, итальянское пальто и отдых дорогом курорте; он хочет дать своим детям хорошее платное образование и оплатить престижные секции. Он хочет лечиться в качественных медицинских клиниках и носить красивую одежду — кто из нас не хочет того же самого? Более того, он искренне убежден, что чем больше людей ездит на «лексусах», тем лучше мир, в котором мы все живём.

Но. Каким бы хорошим человеком он ни был, вы должны оценивать по себе. И действовать в своих интересах. И вы, разумеется, будете смотреть на вопрос шире. Машина — это хорошо. Но не выгоднее ли поскорее погасить долг по ипотеке? Или улучшить рабочее место ребенку, чтобы он учил уроки при хорошем освещении за комфортным столом на ортопедическом стуле? Возможно, вместо выплат по кредиту за автомобиль, лучше оплатить ребенку секцию или курсы дополнительного образования? Возможно, стоит отложить часть денег на дополнительное профилактическое лечение в санатории? Возможно, стоит кинуть клич по дому, и вложить эти деньги в замену вечно ломающегося лифта? Или купить подогреватель воды, чтобы три недели летом, когда идет ремонт теплосетей, жить при прежнем уровне комфорта?

Конечно, когда все ваши потребности закрыты — тогда можно подумать и об обновлении авто. В конце концов, прогресс для того и существует, для улучшения в первую очередь вашей жизни, а уж затем — для улучшения жизни соседа или продавца автомобилей.

Понимая свои потребности, вы можете уверенно сказать продавцу автомобилей: «Нет». При всем уважении.