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​Надевая на ребенка камуфляж, стоит помнить, что тем самым и он, и окружающие лишаются чего-то доброго и умного

Как в России милитаризм заменил собой патриотизм, и почему это очень плохо

​Надевая на ребенка камуфляж, стоит помнить, что тем самым и он, и окружающие лишаются чего-то доброго и умного
Фото mnews.ru

На минувшей неделе в Екатеринбурге произошел инцидент: некие люди, одетые как казаки, ходили по улицам города и останавливали молодых людей, чей внешний вид им не нравился, и задавали глупые вопросы. При этом мэр города Александр Высокинский фактически поддержал инициативу этих граждан. Все это натолкнуло уральского политолога и депутата думы Екатеринбурга Константина Киселева на размышления о патриотизме, которые мы публикуем полностью.

О казаках, которые ощутили себя властью, поправших закон и поддержанных мэром А. Высокинским, высказались практически все. Но, как мне кажется, проблема несколько глубже, чем даже потеря государством монополии на насилие. По пунктам.

1) В пропаганде и массовом сознании произошло отождествление двух разных явлений: патриотизма и милитаризма. У нас патриотом оказался не тот, кто защищает родные парки и скверы, не тот, кто борется за сохранение исторического облика города, не тот, кто говорит правду об истории, но человек с нагайкой, человек в погонах, человек в камуфляже.

Патриот – не хрупкая девушка, сажающая деревья в парке УрГУПС, не студент, отстаивающий свой Сквер, но качок, занимающийся единоборствами, полицейский с дубинкой или медалированный казак.

2) Патриотом стал тот, кто воевал и/или готов воевать. По факту милитаризм заместил собой патриотизм. Соответственно, называя себя патриотом, ты в глазах окружающих тут же начинаешь отождествляться с теми, кого называют «ястребами».

3) Проявления милитаризма самые различные. Буквально несколько примеров.

Сохраняющиеся десятилетия и бурно отмечаемые, а также новые военные праздники, – это именно о милитаризме. Десантников, танкистов, пограничников и моряков постепенно догоняют связисты, артиллеристы и иные.

Милитаризм проник в детские садики и отвоевывает все большее пространство в школах и вузах. И в содержании предметов, и в стилистике воспитательной работы.

Современные казаки – это тоже не о возделывании родного огорода и ловле рыбы в Доне, но именно об оружии, нагайках и войне.

Бесконечные сериалы и фильмы о войне, спецназовцах, разведчиках и т.п. – это милитаризация сознания в действии.

Салюты, военные и военизированные соревнования, политика коммеморации, проявляющаяся в выборе названий для улиц или установке памятников, официальная риторика, резкий рост числа силовиков во власти и еще тысячи иных фактов, говорящих о процессе все более глубокой милитаризации страны, который очень часто прикрывается словами об истории, величии, уникальности и патриотизме.

4) Милитаризм – это не только настоящее. Милитаризм, что страшно, – уже запрограммированное будущее. Именно милитаризм уже давно формирует образ нашего будущего: Россия в кольце врагов, Россия – осажденная крепость и т.д.

5) Начать милитаризацию достаточно просто, но вот остановить процесс гораздо сложнее. И в экономике, где под милитаристские схемы созданы и мощности, и рабочие места. И в самом обществе, в котором сформировались устойчивые социальные группы милитаристско-патриотической направленности. Они мгновенно не исчезнут.

6) По факту милитаризация общества – антагонист образованию и иным социальным процессам. Проще говоря, чем больше танков, тем меньше здравоохранения, чем больше автоматов, тем меньше школ.

Поэтому, надевая на ребенка камуфляж, стоит помнить, что тем самым и он, и окружающие лишаются чего-то доброго и умного.

7) И последнее, чтобы расставить все точки. Милитаризация экономики и массового сознания, прикрытая или нет разговорами о патриотизме, – не только шаг к возможной войне, не просто шаг в прошлое, но и совершенно точно потеря страной будущего.


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Сегодня в 12:21, просмотров: 197, комментариев: 3
Комментарии:
Абориген
не нравится
Сегодня в 12:44
Читая такой заголовок, понимаешь, что в Ебургской гордуме наблюдается явная нехватка умных и порядочных депутатов.
444 Абориген
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Сегодня в 14:20
Вы, Абориген Анатольевич Юграинформ, набрались смелости говорить о нехватке у кого-то ума и порядочности??? Господи прости...
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:02
По мнению ЛГБТ-либераста Киселева получается, что бойцы красной армии, которые ценой своей жизни защитили СССР от нападения гитлеровской Германии и не только СССР, патриотами не являются. Это конечно он, либераст Киселев «патриот», который «мужественно» готов задрать юбку и встать раком «защищая» страну. Не новая песенка ЛГБТ-либерастов.

И про милитаризацию пусть америкосам рассказывает – это у этих «защитников» мира во всем мире самый большой военный бюджет в мире.

Про ЛГБТ «демократию» на Сиа любят рассказывать. А про третий срок губернатора Югры не гу-гу. Вот такая она «демократия» по мнению редакции Сиа.
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