Чем живет монастырь в ярославских лесах

Позади три часа пути от станции метро ВДНХ, и наш автобус прибывает в Николо-Сольбинский женский монастырь. Его кирпичные стены с башнями и узкими окнами напоминают крепостные стены с бойницами, невесть откуда появившимися среди ярославских лесов. На десятки километров вокруг одни деревни да лесные массивы. До ближайшего города — Переславля-Залесского 70 километров.

Хорошо, что ООО «Центр РЕШЕНИЕ» предоставило нашей группе автобус, потому что общественный транспорт до монастыря не ходит. Если вы хотите добраться до обители из Москвы, то сначала нужно доехать до Сергиева Посада, потом на автобусе до села Нагорье, а тут вас встретит машина из обители, о чем нужно договориться заранее. Кстати, для паломников здесь есть гостиница.

Эта оторванность от центров цивилизации для монашеской жизни, может быть, и благо, но в жизни обители она сыграла злую шутку. Когда нынешняя мать-настоятельница игумения Еротиида прибыла в 1999 году в местечко Сольба для возрождения монастыря, то на руинах психиатрической больницы (она размещалась в монастырских постройках до 1994 года) не оказалось ни канализации, ни водопровода, ни электричества, ни телефонной связи, а само слово «Сольба» наводило на монахинь ужас. Пришлось прокладывать все коммуникации, включая оптико-волоконную линию интернета. Одно время монахини даже пользовались спутниковой связью, но теперь есть сотовое покрытие.

За эти годы в обители построено 11 храмов и пять монастырских корпусов. Строительство продолжается до сих пор. Монастырь представляет собой комплекс храмов и корпусов, замкнутых в четырехугольник. Внутрь ведут несколько входов. Часть построек находится за монастырскими стенами. Архитектурное разнообразие деревянных и каменных церквей настолько поражает, что можно просто не расставаться с фотоаппаратом.

Но вначале нашу группу ведут обедать в сестринскую трапезную (для паломников предназначено кафе «ХЛЕБ до СОЛЬ-БА»). Внутри просторного зала длинные деревянные скамейки и столы.

Обедаем чем бог послал. Сегодня бог послал салат из капусты и огурцов, постные щи и жареную камбалу с картофельным пюре. На десерт — изумительные сладкие булочки собственного производства. Пища, как обычно в монастырях, незамысловатая, но здоровая и питательная.

В торговом павильоне можно приобрести фермерские продукты — сметану, творог, сыр, молоко, мед, квас, выпечку. Сестры говорят, что даже сало в обители собственной засолки и получено из монастырских поросят. Цены как в столице: творог 120 рублей, сметана — 110, бутыль хлебного кваса — 100, медового — 150.

После обеда монахини проводят экскурсию. В пещерном храме в честь преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских рассказ сестры Ксении прерывает появление монастырского кота Скита с необычной пятнистой окраской, делающей его незаметным на фоне пожухлой осенней листвы. Сестры раскормили кота до размеров маленькой дворняги. Скит трется о ноги, катается по полу и совершенно не желает позировать для фото.

После храмов направляемся в монастырскую школу. Вначале в обители появился приют, где содержали девочек-сирот и тех, у кого родители ограничены в правах. Когда ребятишки подросли, приют был преобразован в школу-пансионат с дополнительным образованием. Сегодня это полноценная 11-летняя школа, существующая в формате частного образовательного учреждения. Уроки ведут монахини с педагогическим дипломом и светские преподаватели православного вероисповедания.

Уроки уже закончились, и стайка девочек в футболках и трико с мячом в руках ничем не напоминает воспитанниц монастыря. С виду они такие же, как их сверстницы в миру.

Учениц здесь немного, так что и классы миниатюрные — на 8-9 ученических мест. Странно, конечно, видеть в кабинетах математики и физики иконы над школьной доской, но в остальном учебные аудитории ничем не выдают своей принадлежности к монастырю.

Мать-настоятельница рассказывает, что зарплата у светских педагогов договорная и «достойная». И с гордостью добавляет, что им удалось привлечь к преподавательской работе даже доцента одного из вузов.

Еще одна достопримечательность обители — мастерская, в которой сестры изготовляют расписные сувениры, известные как «сольбинская керамика». Здешним мастерам удалось сформировать оригинальный художественный стиль, отражающий специфику монастырской жизни. Вокруг истории создания «сольбинской керамики» в обители сложился собственный миф. Сестра Тамара рассказывает, что стиль возник благодаря молитвам настоятельницы.

Игумения Еротиида намерена и далее развивать монастырь. Расстраивает настоятельницу только дефицит рабочей силы в российской глубинке.

— Людей много, а работать некому, — сетует игумения Еротиида.

Подтверждением слов настоятельницы служит огромный список работников, в которых нуждается обитель, вывешенный прямо на стене торгового павильона. В списке учителя-предметники, воспитатели, семейный врач, православный психолог, бухгалтер, делопроизводитель, кондитер, повар и прочие хозяйственные работники. При необходимости монастырь предоставляет приглашенным работникам жилье. Предпочтение отдается «одиноким женщинам, не обремененным семьей».

Перед отъездом сестры угощают нас замечательными пирожками с картошкой и монастырским квасом. И добавляют, что строителей, работающих в обители, кормят все-таки основательнее, поскольку на картошке с капустой при тяжелом физическом труде долго не протянешь.