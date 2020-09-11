Бабье лето в Сургуте как последний шанс нагуляться

Прогноз погоды обещает тепло как минимум до воскресенья. Особыми объектами притяжения горожан стали, конечно, парки, которые простояли закрытыми весь сезон. В «Кедровом логе», «За Саймой», в скверах Энергетиков и Геологов аншлаг. Семьи с детьми, спортсмены, хозяева с собаками и, конечно, велосипедисты. Надо сказать, что всё смешалось: и люди, и собаки с белками, и спортивный транспорт. Велодорожек за время долгого перерыва «За Саймой» так и не появилось. А вот белочек то ли стало больше, то ли обитатели парка соскучились по общению с двуногими.

В парке нефтяников взоры отдыхающих притягивают новые архитектурные формы — самое время успевать сделать селфи на аллее с вычурными арками.

Есть ли вероятность подцепить коронавирус в парке? При всей видимой многолюдности посетители парка вполне естественно соблюдают дистанцию. А свежий воздух, большая территория и радостные лица прохожих обнадеживают. Даже лавочки кураторы парков вернули назад! И трудно предположить, что кто-то заразится вирусом, присев отдохнуть.

Впрочем, теперь нет надобности пускаться наутек при виде полицейских и перелезать через забор. Даже продавцы сахарной ваты и мыльных пузырей, кажется, решили рискнуть. Выручка за пару дней бабьего лета может перекрыть штраф за несанкционированную торговлю. В прибыли наверняка будут и фотографы, назначив на этот weekand фотосессии — осенняя палитра располагает.

В соцсетях то там, то здесь мелькают кадры с урожаем грибов и ягод, собранным прямо в черте Сургута. Впрочем, и за городом в эти выходные наверняка будет многолюдно. Не выехать на рыбалку, в лес или на дачу, ухватив у осени последние тёплые деньки, смогут разве что отчаянные трудоголики и домоседы…