С чего вы взяли, что кандидат в депутаты должен «чего-то добиться» или «иметь богатый управленческий опыт»?

Понаблюдал за дискуссией, развернувшейся в комментариях к блогу Сергея Глинских о том, как многие сургутяне выступили против концессии теплосетей. Некоторые наши читатели предположили, что медийная активность Сергея заточена под его будущую избирательную кампанию в депутаты городской думы. Ему тут же (и в других публикациях) поставили в упрек то, что он-де ничего не добился, ничего не сделал, и не может такой человек не то, что в думу идти – даже критиковать представителей власти ему не по статусу.

Вообще это какой-то странный миф, по которому претендент на депутатское кресло должен обладать неким багажом опыта или компетенциями. Из-за этого искаженного представления о действительности огромное количество парламентов в России (отчасти это справедливо и для сургутского) преимущественно состоят из начальственных дядек, которые направлены в эти кожаные кресла в качестве эмиссаров от предприятий либо получили мандат как дань уважения к трудовым заслугам по случаю пенсии. Надо ли говорить, что как минимум половина из них за пятилетний срок берет слово от силы раз десять, практически не вносит предложения и тем более проекты, и в итоге является не более чем нажимателем кнопки «за».

Зато – «огромный управленческий и жизненный опыт за плечами».

Какими качествами на самом деле должен обладать кандидат в депутаты:

1. Желание быть депутатом.

2. Умение читать на русском языке.

Все.

Дальше все зависит от его работы и избирателей. Если он убедит граждан со своего участка, что сможет представлять их интересы в парламенте, и сделает это явно лучше, чем какой-нибудь начальник управления какого-нибудь предприятия, идущего самовыдвиженцем от «Единой России», или чем директор школы, то его изберут – и он будет работать депутатом.

Все остальное – например, грамотное письмо и речь, высшее образование, обладание качественной экспертизой в каких-то вопросах, знание принципов государственного и муниципального управления и права – это опции. Если они будут – ему будет легче, если их не будет – придется попотеть, чтобы вникнуть в некоторые нюансы, но не более того.

А далее – начинается депутатская деятельность. Которая заключается во вдумчивой и критичной оценке работы исполнительной власти, блокировании действий, которые вредят городу, инициировании действий, которые делают лучше для города, ну и локальному взаимодействию со своими избирателями и жителями участка.

Потому что депутат – в первую очередь представитель граждан во власти. А уже потом – профессионал и управленец или дилетант и блогер. Это вторично.

Так что все разговоры о том, что кандидат должен чего-то добиться или иметь какой-то опыт или еще что – это все намеренное либо подсознательно-конформистское стремление сохранить статус-кво. Тот самый, когда дядьки в костюмах, собранные по принципу лояльности и договороспособности, сидят с умными лицами и жмут кнопки «за».

Вы лично как избиратель можете предъявлять к человеку, стремящемуся в думу, любые требования – хоть знание китайского или опыт работы президентом не менее 36 лет, но утверждать, что человек без «управленческого опыта» или какого-то там возраста просто не может и не имеет право даже думать о депутатской деятельности – это неправильно.

Так что если уважаемый мною Сергей Глинских хочет стать депутатом – пожалуйста, я только его морально поддержу. Как и любого человека, который пойдет в думу для формирования представительного органа власти, а не просиживания штанов.