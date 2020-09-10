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​Кто такой Зятек?

Что известно о воре в законе Владимире Зятькове, который погиб на реке Черная в Сургуте

​Кто такой Зятек?
Фото: Прайм Крайм

Поздним вечером 9 сентября на реке Черная в Сургуте произошла катастрофа – катер на полной скорости влетел в пришвартованную баржу. Погибли четверо человек, за жизни еще четверых пострадавших борются врачи.

В списке погибших значится 65-летний Владимир Зятьков – известный в криминальных кругах Зятек. Уроженец Ишима, отбывший свой первый срок в сургутской ИК-11 и обосновавшийся в экономической столице Югры.

Что о нем известно?

Первый срок отбыл в Сургуте

Владимир Зятьков родился 24 ноября 1954 года в Ишиме. Уже в 18 лет он отправился в колонию за хулиганство. Свой первый срок Зятьков отбывал в исправительной колонии № 11 в Сургуте. Судя по хронике «Прайм крайм», Зятек почти не выходил на волю до 1992 года, получив пару мелких сроков за хищение госимущества, а в 1977 году сел на долгие 12 лет за умышленное причинение тяжких телесных повреждений.

В 1992 году Зятьков коронован ворами Вовой Черным и Джемом в Нефтеюганске. После коронации Зятька задерживали только на воровских сходках для профилактики.

Бесспорный авторитет

Зятьков заслужил авторитет уже в колонии, где стал паханом, пишет сайт mzk1.ru. После получения статуса вора в законе он осуществлял контроль над группировками в Сургуте.

В 1998 году Зятек после расследования раскороновал воров Луня, Витька и Федора за нецелевое использование общака.

Последний из восьми

Фото: Прайм Крайм

В 90-е на небольшой Сургут приходилось сразу восемь воров в законе: Дато, Тамаз, Паата, Федора, Богдан, Сухач, Сапог и Зятек.

8 ноября 1999 года во время взрыва в подъезде жилого дома в Сургуте погиб смотрящий за Сургутом Сухач (Алексей Сухочев). Сапог (Анатолий Темников) умер в 2003 году от хронических заболеваний.

Самое, пожалуй, громкое убийство произошло зимой 2001 года. 2 февраля вор в законе Богдан (Зиявутдин Кадиев) был расстрелян в палате больницы железнодорожников. Убийство произошло ночью: киллер залез через окно, подставив лестницу и расстрелял авторитета и его телохранителя из автоматического оружия.

Со временем Зятек остался единственным классическим авторитетом в Западной Сибири.

Последнее громкое задержание

27 мая 2009 года Владимира Зятькова задержали в Москве, куда он приехал на похороны к уральскому авторитету Скифу (Андрею Голубеву), который был убит в столице. Впрочем, в правоохранительных органах тогда сообщили СМИ, что это было «не задержание, а культурная беседа».

Тогда эксперты криминального мира утверждали, что посещение Зятьком похорон Скифа (с которым он поддерживал отношения) «может говорить о том, что сургутский авторитет поддерживает связь с покровителем убитого Голубева – «смотрящим» за Уралом, вором в законе Асланом Усояном (Дед Хасан)».

Владелец катера

Сразу несколько федеральных СМИ утверждают, что владельцем катера, который разбился о баржу на реке Черной, был 65-летний Владимир Зятьков (следователи пока только устанавливают владельца).

Видео: СКР

Предположительно, Зятьков катался по реке с друзьями и родственниками. Судя по видео Уральского СУ на транспорте СКР, пострадавшие отдыхали на природе – по разбитому судну раскиданы корзины с грибами.

Среди погибших – тезка (Братына Н.В.) учредителя компании «Сургутстройторг», Сулимова В.В., Максимцев Т.Я. Среди пострадавших – супруга Зятькова, Козар А.Б., Андприенко К. Г. и трехлетний ребенок.

Фото: СКР

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).


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