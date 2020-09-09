Триста издательств представили свои книги на очередной Московской международной книжной ярмарке

«ММКЯ – 2020» (Международная московская книжная ярмарка) ушла в прошлое: она проходила в Москве со 2 по 6 сентября.

В этом году одна М в названии оказалась лишней: международное участие оказалось чисто символическим. Зато свои книги представили около 300 отечественных издательств.

Местом проведения ярмарки на этот раз вместо 75-го павильона ВДНХ выбрали выставочный зал «Манеж», что в самом центре столицы. Другой особенностью стали меры безопасности из-за коронавируса. И если перчатки сразу после прохождения рамок металлоискателей можно было снять, то за ношением масок неусыпно наблюдали многочисленные охранники.

Кресла в залах расставляли с соблюдением социальной дистанции, что даже приводило к конфликтам. Охранники буквально грудью встали на пути нескольких посетителей, которые рвались на встречу с известным экономистом Михаилом Делягиным. На них не действовали уговоры, что зал вместил максимальное число слушателей. Читателей понять можно. Книжная ярмарка — едва ли не единственное место, где можно задать вопрос любимому автору и получить его автограф.

Самой разной литературы на выставке по-прежнему много. И на одном стенде можно увидеть книгу «РОА: против Сталина и Гитлера», а на соседнем — книгу «Пособники», в которой солдат Русской освободительной армии называют пособниками нацистов.

Как всегда, большую аудиторию собрал Захар Прилепин. На этот раз он презентовал роман «Ополченский романс», и это единственная книга о Донбассе, которая была представлена на этой выставке: ситуация в Донбассе тупиковая, тема ушла из информационной повестки дня.

Зато по-прежнему в тренде литература о медицине и здоровье. На ярмарке выступила целая плеяда авторов, пишущих на эту тему — от врача-геронтолога и гериатра Валерия Новоселова до судмедэксперта Алексея Решетуна.

Валерий Новоселов известен как автор научно-популярной трилогии «Почему мы стареем», «Ключ к долголетию» и «От нейронов до гормонов». На встрече он охотно ответил на вопросы читателей, среди которых были и каверзные. Например, считает ли он повышение пенсионного возраста геропротективной мерой. И хотя работающие пенсионеры по статистике живут дольше неработающих, на этот вопрос автор ответил отрицательно. По мнению Новоселова, сначала нужно повысить среднюю продолжительность жизни. А в современной России только жители центрального административного округа города Москвы вплотную приблизились к продолжительности жизни в Европе.

Интерес вызвала и книга ведущего научно-популярной передачи «Еда живая и мертвая» на канале НТВ Сергея Малоземова «Ешь и молодей!». И в передаче, и в книге автор, обладающий медицинским образованием, со знанием дела рассуждает о вкусной и, главное, здоровой пище.

На ярмарке много исторической литературы — самое интересное, что этот факт устраивает далеко не всех. Так, популярный уральский автор Алексей Иванов (тоже, кстати, собравший большую аудиторию) заявил, что такой интерес к прошлому свидетельствует о том, что у современной России нет будущего. Вернее, оно не просматривается. Непонятно, какое общество мы строим и строим ли его вообще. Немаловажно происхождение Иванова: автор из провинции считает, что в Москве не понимают региональных особенностей России, и в основе истинной демократизации лежит федерализация, то есть перераспределение денег и властных полномочий в пользу регионов.

Хотя взгляд в прошлое иногда бывает полезен. В августе этого года Россия отметила 20-летие трагедии с подводной лодкой «Курск». Ей посвящена книга Игоря Курдина «Курск. 20 лет спустя». На встрече с читателями автор камня на камне не оставил от популярной в нашем обществе конспирологической версии о причастности к трагедии американцев. По словам Игоря Курдина, правительственная комиссия рыла носом землю, чтобы найти хоть какие-нибудь следы присутствия вблизи «Курска» американской или хотя бы английской субмарины, но не нашла ничего. Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Истинными виновниками писатель считает «паркетных адмиралов», которые не доложили высшему руководству страны, что суда в плохом техническом состоянии нельзя выводить на маневры. Весомости словам автора добавляет тот факт, что он не журналист и не историк, а потомственный подводник, капитан первого ранга, доверенное лицо семей погибшего экипажа.

Был представлен на книжной ярмарке и наш земляк из Берёзово Леонид Бабанин. Он 20 лет летал на вертолетах, так что неудивительно, что в одной из своих книг, «Вертолетной рапсодии» автор описывает будни вертолетчиков.

Прощай, «ММКЯ-2020»! До встречи в будущем году!