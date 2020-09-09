16+
Логотип Сиапресс
USD  75,9645   EUR  89,7369  

Новости

Больше новостей
Оправдательный приговор экс-главе Сургута Дмитрию Попову, по-вашему...

справедлив 83.2%

несправедлив 8.1%

не знаю 8.6%

Всего голосов: 185

Комментировать
0
Больше опросов

​Джеймс Бонд был женщиной

Как политкорректность пожирает творчество — на примере «Оскара» и кинематографа с телевидением

​Джеймс Бонд был женщиной
Фото: pixabay.com

Джеймс Бонд был женщиной. Чернокожей представительницей ЛГБТ с врожденным пороком сердца. Я серьезно! Именно таким агента 007 и будут знать наши потомки — не в последнюю очередь благодаря нынешней инициативе американской киноакадемии, которая теперь будет давать «Оскара» не за лучший фильм, а самый, так сказать, политкорректный.

И не надо смеяться: вспомните хотя бы Доктора Кто, который уже при нас регенерировал в женщину, несмотря на немой протест армии поклонников.

Но создателям сериала, конечно, еще работать и работать: женщина у них вышла, как бы так сказать, спорная. Белая. Симпатичная. Вроде гетеросексуальная. Говорит по-английски. Черт знает что! Ладно хоть в спутниках у нее — весь интернационал: онкобольной старец, индианка и афро… афроангличанин. Чуете, куда ветер дует?

Первый сезон с таким набором, правда, зрителей не впечатлил: создатели в погоне за всеобъемлемой политкорректностью не озаботились такой мелочью, как проработка сюжета.

Сюжет — действительно не самое важное. «Друзей» смотрели, любили? Если да, то ни в коем случае не берите книгу Келси Миллер «Друзья». Больше, чем просто сериал». Потому что окажется, что под соусом приключений обаятельных молодых американцев нам подсунули такую бяку, что дух захватывает. Что вы скажете по поводу отсутствия на экране чернокожих героев? А факт наличия в фильме лесбийской парочки, которая не обладает характерными или даже стереотипными чертами? А отсутствие развития отношений одного из героев — Чендлера с отцом-трансгендером (которого, кстати, сыграла женщина — ну что за издевательство)? Сериал закончился 16 лет назад, но в книге собрано множество свидетельств теперешних американцев, которые десять сезонов проржали, а спустя годы вдруг почувствовали себя ущемленными — ведь более сексистского, расистского, гомофобного и пр. фильма в современной истории просто не найти.

Это сюр, конечно, но он подбирается и к нам — пока что с вежливой улыбочкой, исподволь, но лиха беда начало. Начинает с детей: российские анимационные студии достаточно успешно продают мультфильмы в разные страны, и этот факт начинает постепенно прорастать в сюжетах. Так в чисто девичьем сериале «Царевны» к главным героиням добавили героев-мальчиков — мулата и азиата. «Мы хотим расширить гендерные рамки и показать аудитории разнообразие мира, характеров и людей», — прокомментировала директор департамента анимации «СТС медиа» Ксения Гордиенко.

Но нет, дело тут не в творческих порывах мультипликаторов: об обновлениях сообщили аж «Ведомости», которые и дали цитату Гордиенко. Газета упомянула, что создатели ведут переговоры о показе сериала за границей. А там, сами понимаете, возникнут вопросы о недостаточно расширенных гендерных рамках, разнообразии мира, характерах и людях.

С этой точки зрения просмотр даже мультиков для самых маленьких становится увлекательным аттракционом. Вот в «Смешариках» внезапно появилась панда; вот в «Трех котах» вместе с героями играет черный кот Сажик (и тут система дает сбой: звучит реплика, что на Сажике грязи не видно, — ужас!)…

Мир разнообразен, но есть творческие задачи, идущие вразрез с необходимостью вместить в два часа экранного времени все это разнообразие. В котором теряется такая мелочь, как здравый смысл. Ну и бог с ним: «Оскара» за него все равно теперь не получишь.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:59, просмотров: 70, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

ГАЗПРОМ Трансгаз
ГАЗПРОМ Трансгаз

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Если бы Попов в 2016 году начал бороться, а не ушел в отставку, то до сих пор бы сейчас был главой Сургута 1687
  2. ​Приговор Дмитрия Попова не дошел до прокуратуры 1526
  3. Жители Югры распространяют в соцсетях фейки об убитом медведем грибнике 1456
  4. Михаил Ефремов отправится в колонию на восемь лет 1079
  5. Прекратить регистрацию недействующих ИП теперь могут налоговые органы. Как — рассказали в ИФНС по Сургуту 801
  6. ​С начала года югорчане оформили инвестиционных облигаций Сбербанка на 915 миллионов рублей 625
  7. Вы все меня бесите: Райффайзенбанк выяснил, что россиян больше всего раздражает в новостройках 573
  8. ​Первые карманные деньги – первые навыки сбережений 559
  9. За прошедший день коронавирус выявили у 77 югорчан 452
  10. ​Югорчан ждут на избирательных участках с 11 по 13 сентября 443
  1. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 22641
  2. Югорчане возмущены праздником, который устроили родители больной СМА Ульяны Александровой 19045
  3. Шопингу в сургутской «Ауре» помешали технические причины 12229
  4. ​Названы районы Югры, активнее всего пополняющие Фонд капремонта 12082
  5. Гульнара Рытова от лица депутатов районной Думы почтила память героев Второй мировой войны 11352
  6. Пьяный водитель КамАЗа в Югре протаранил машину с полицейскими // ФОТО, ВИДЕО 9807
  7. ​Сургутская налоговая банкротит самого богатого депутата города 8709
  8. ​Коронавирус и отпуск не помешают встрече Владимира Богданова и Натальи Комаровой 8035
  9. Вартовчанка из-за аферистов потеряла более миллиона рублей 7806
  10. ​Сургутяне узнают ВИЧ-статус мобильно и оперативно 7382
  1. ​Жительница Нефтеюганска продала горожанам путёвки, но деньги присвоила себе 28796
  2. ​Инсульт или испуг? Лукашенко третий день не появляется на публике 28422
  3. ​Климат, образование, зацикленность на нефти и отсутствие развлечений: почему молодежь уезжает из Сургута 24171
  4. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 22641
  5. ​Эти 400 миллиардов рублей из своей «кубышки» Сургутнефтегаз потратил явно не на свои нужды 22238
  6. Югорчане возмущены праздником, который устроили родители больной СМА Ульяны Александровой 19045
  7. ​Сургутяне нашли в городе «рассадник бомжей, алкашей» 18229
  8. ​Жителей Нижневартовска просят опознать труп мужчины, найденный в черте города 17987
  9. Сургут: Куда уходят деньги от нефти? 15758
  10. ​В Екатеринбурге ищут пропавшего жителя Нефтеюганска 15001

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика