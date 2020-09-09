Как политкорректность пожирает творчество — на примере «Оскара» и кинематографа с телевидением

Джеймс Бонд был женщиной. Чернокожей представительницей ЛГБТ с врожденным пороком сердца. Я серьезно! Именно таким агента 007 и будут знать наши потомки — не в последнюю очередь благодаря нынешней инициативе американской киноакадемии, которая теперь будет давать «Оскара» не за лучший фильм, а самый, так сказать, политкорректный.

И не надо смеяться: вспомните хотя бы Доктора Кто, который уже при нас регенерировал в женщину, несмотря на немой протест армии поклонников.

Но создателям сериала, конечно, еще работать и работать: женщина у них вышла, как бы так сказать, спорная. Белая. Симпатичная. Вроде гетеросексуальная. Говорит по-английски. Черт знает что! Ладно хоть в спутниках у нее — весь интернационал: онкобольной старец, индианка и афро… афроангличанин. Чуете, куда ветер дует?

Первый сезон с таким набором, правда, зрителей не впечатлил: создатели в погоне за всеобъемлемой политкорректностью не озаботились такой мелочью, как проработка сюжета.

Сюжет — действительно не самое важное. «Друзей» смотрели, любили? Если да, то ни в коем случае не берите книгу Келси Миллер «Друзья». Больше, чем просто сериал». Потому что окажется, что под соусом приключений обаятельных молодых американцев нам подсунули такую бяку, что дух захватывает. Что вы скажете по поводу отсутствия на экране чернокожих героев? А факт наличия в фильме лесбийской парочки, которая не обладает характерными или даже стереотипными чертами? А отсутствие развития отношений одного из героев — Чендлера с отцом-трансгендером (которого, кстати, сыграла женщина — ну что за издевательство)? Сериал закончился 16 лет назад, но в книге собрано множество свидетельств теперешних американцев, которые десять сезонов проржали, а спустя годы вдруг почувствовали себя ущемленными — ведь более сексистского, расистского, гомофобного и пр. фильма в современной истории просто не найти.

Это сюр, конечно, но он подбирается и к нам — пока что с вежливой улыбочкой, исподволь, но лиха беда начало. Начинает с детей: российские анимационные студии достаточно успешно продают мультфильмы в разные страны, и этот факт начинает постепенно прорастать в сюжетах. Так в чисто девичьем сериале «Царевны» к главным героиням добавили героев-мальчиков — мулата и азиата. «Мы хотим расширить гендерные рамки и показать аудитории разнообразие мира, характеров и людей», — прокомментировала директор департамента анимации «СТС медиа» Ксения Гордиенко.

Но нет, дело тут не в творческих порывах мультипликаторов: об обновлениях сообщили аж «Ведомости», которые и дали цитату Гордиенко. Газета упомянула, что создатели ведут переговоры о показе сериала за границей. А там, сами понимаете, возникнут вопросы о недостаточно расширенных гендерных рамках, разнообразии мира, характерах и людях.

С этой точки зрения просмотр даже мультиков для самых маленьких становится увлекательным аттракционом. Вот в «Смешариках» внезапно появилась панда; вот в «Трех котах» вместе с героями играет черный кот Сажик (и тут система дает сбой: звучит реплика, что на Сажике грязи не видно, — ужас!)…

Мир разнообразен, но есть творческие задачи, идущие вразрез с необходимостью вместить в два часа экранного времени все это разнообразие. В котором теряется такая мелочь, как здравый смысл. Ну и бог с ним: «Оскара» за него все равно теперь не получишь.