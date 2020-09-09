16+
Логотип Сиапресс
USD  75,9645   EUR  89,7369  

Новости

Больше новостей
Оправдательный приговор экс-главе Сургута Дмитрию Попову, по-вашему...

справедлив 83.2%

несправедлив 8.1%

не знаю 8.6%

Всего голосов: 185

Комментировать
0
Больше опросов

​Анатомия толерантности

«Оскара» теперь будут вручать не лучшему, а самому политкорректному фильму

​Анатомия толерантности
Фото: pixabay.com

Киноакадемия представила новые требования для номинации на «Оскар». Теперь статуэтку за лучший фильм может получить только кино, основная тема которого касается расовых, гендерных проблем или проблем людей с ограниченными возможностями.

Требования к актерскому составу тоже серьезны: один из главных героев или героев второго плана должен быть темнокожим, азиатом, латиноамериканцем, жителем Ближнего Востока или представителем иной этнической группы; не менее 30 процентов актерского состава фильма должно быть представлено женщинами, этническими представителями, членами ЛГБТ-сообщества или людьми с ограниченными возможностями.

«Стандарты разработаны для поощрения равного представительства на экране и за его пределами, чтобы лучше отразить разнообразие аудитории, идущей в кино», — цитирует сообщение академии РБК.

Хочется высказаться от лица одного из видов, представленных в списке ущемленных, — женщин. Пока глава семьи готовит обед и пылесосит, у меня как раз есть время написать этот текст.

С одной стороны, такое рвение киноакадемии защитить права сразу всех — это хорошо. Это немного странно, потому что обычно искусство отражает реальность, а киноакадемики хотят создать такое искусство, которое будет менять реальность. Но мы знаем: это работает.

Я лет десять уже смотрю сериал «Анатомия страсти». За это время в фильме появились гомосексуальная пара женщин. Они были официально женаты и воспитывали дочь. При чем одна из них стала инвалидом. Руководителем клиники со временем стала чернокожая женщина. В сериале, естественно, представлены все этнические группы, есть гомосексуальная пара парней и второстепенные герои с неопределенным гендером, которых надо называть «они».

Я чувствую, как этот сериал укрепляет мою толерантность от сезона к сезону.

Десять лет назад я смотрела кино и знала: эту роль играет женщина, потому что эта женская роль. Этот герой гомосексуален, потому что таким его задумал автор. Здесь актер индус, потому что его герой индус. Так и должно быть. И в составе создателей фильма нет отдельного человека, который по формуле рассчитывает его толерантность. Теперь я должна спокойно воспринимать темнокожего агента 007 в юбке во имя мира и всеобщего равенства на земле.

Но, знаете, может, хватит ущемлять женщин, гомосексуалистов, чернокожих и инвалидов своей снисходительной защитой? Может, толерантность — это про равное и разумное отношение?

Когда-то во главу угла поставили человека, потом — «маленького человека», а сегодня — гомосексуальную чернокожую женщину с инвалидностью.

У меня сын. Он белый. На данный момент гетеросексуальный. И хочет стать актером. Я боюсь за его будущее.


нравится (7) не нравится (1)
Сегодня в 12:52, просмотров: 180, комментариев: 1
Комментарии:
444
не нравится
Сегодня в 14:00
Не бойтесь. Вы же с сыном в путинской России жить будете, не на "проклятом толерантном Западе". Здесь все будет по-прежнему... Пока кто-нибудь, или осел, или падишах, не сдохнет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

ГАЗПРОМ Трансгаз
ГАЗПРОМ Трансгаз

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Если бы Попов в 2016 году начал бороться, а не ушел в отставку, то до сих пор бы сейчас был главой Сургута 1687
  2. ​Приговор Дмитрия Попова не дошел до прокуратуры 1526
  3. Жители Югры распространяют в соцсетях фейки об убитом медведем грибнике 1456
  4. Михаил Ефремов отправится в колонию на восемь лет 1079
  5. Прекратить регистрацию недействующих ИП теперь могут налоговые органы. Как — рассказали в ИФНС по Сургуту 801
  6. ​С начала года югорчане оформили инвестиционных облигаций Сбербанка на 915 миллионов рублей 625
  7. Вы все меня бесите: Райффайзенбанк выяснил, что россиян больше всего раздражает в новостройках 573
  8. ​Первые карманные деньги – первые навыки сбережений 559
  9. За прошедший день коронавирус выявили у 77 югорчан 452
  10. ​Югорчан ждут на избирательных участках с 11 по 13 сентября 443
  1. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 22641
  2. Югорчане возмущены праздником, который устроили родители больной СМА Ульяны Александровой 19045
  3. Шопингу в сургутской «Ауре» помешали технические причины 12229
  4. ​Названы районы Югры, активнее всего пополняющие Фонд капремонта 12082
  5. Гульнара Рытова от лица депутатов районной Думы почтила память героев Второй мировой войны 11352
  6. Пьяный водитель КамАЗа в Югре протаранил машину с полицейскими // ФОТО, ВИДЕО 9807
  7. ​Сургутская налоговая банкротит самого богатого депутата города 8709
  8. ​Коронавирус и отпуск не помешают встрече Владимира Богданова и Натальи Комаровой 8035
  9. Вартовчанка из-за аферистов потеряла более миллиона рублей 7806
  10. ​Сургутяне узнают ВИЧ-статус мобильно и оперативно 7382
  1. ​Жительница Нефтеюганска продала горожанам путёвки, но деньги присвоила себе 28796
  2. ​Инсульт или испуг? Лукашенко третий день не появляется на публике 28422
  3. ​Климат, образование, зацикленность на нефти и отсутствие развлечений: почему молодежь уезжает из Сургута 24171
  4. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 22641
  5. ​Эти 400 миллиардов рублей из своей «кубышки» Сургутнефтегаз потратил явно не на свои нужды 22238
  6. Югорчане возмущены праздником, который устроили родители больной СМА Ульяны Александровой 19045
  7. ​Сургутяне нашли в городе «рассадник бомжей, алкашей» 18229
  8. ​Жителей Нижневартовска просят опознать труп мужчины, найденный в черте города 17987
  9. Сургут: Куда уходят деньги от нефти? 15758
  10. ​В Екатеринбурге ищут пропавшего жителя Нефтеюганска 15001

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика