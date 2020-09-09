«Оскара» теперь будут вручать не лучшему, а самому политкорректному фильму

Киноакадемия представила новые требования для номинации на «Оскар». Теперь статуэтку за лучший фильм может получить только кино, основная тема которого касается расовых, гендерных проблем или проблем людей с ограниченными возможностями.

Требования к актерскому составу тоже серьезны: один из главных героев или героев второго плана должен быть темнокожим, азиатом, латиноамериканцем, жителем Ближнего Востока или представителем иной этнической группы; не менее 30 процентов актерского состава фильма должно быть представлено женщинами, этническими представителями, членами ЛГБТ-сообщества или людьми с ограниченными возможностями.

«Стандарты разработаны для поощрения равного представительства на экране и за его пределами, чтобы лучше отразить разнообразие аудитории, идущей в кино», — цитирует сообщение академии РБК.

Хочется высказаться от лица одного из видов, представленных в списке ущемленных, — женщин. Пока глава семьи готовит обед и пылесосит, у меня как раз есть время написать этот текст.

С одной стороны, такое рвение киноакадемии защитить права сразу всех — это хорошо. Это немного странно, потому что обычно искусство отражает реальность, а киноакадемики хотят создать такое искусство, которое будет менять реальность. Но мы знаем: это работает.

Я лет десять уже смотрю сериал «Анатомия страсти». За это время в фильме появились гомосексуальная пара женщин. Они были официально женаты и воспитывали дочь. При чем одна из них стала инвалидом. Руководителем клиники со временем стала чернокожая женщина. В сериале, естественно, представлены все этнические группы, есть гомосексуальная пара парней и второстепенные герои с неопределенным гендером, которых надо называть «они».

Я чувствую, как этот сериал укрепляет мою толерантность от сезона к сезону.

Десять лет назад я смотрела кино и знала: эту роль играет женщина, потому что эта женская роль. Этот герой гомосексуален, потому что таким его задумал автор. Здесь актер индус, потому что его герой индус. Так и должно быть. И в составе создателей фильма нет отдельного человека, который по формуле рассчитывает его толерантность. Теперь я должна спокойно воспринимать темнокожего агента 007 в юбке во имя мира и всеобщего равенства на земле.

Но, знаете, может, хватит ущемлять женщин, гомосексуалистов, чернокожих и инвалидов своей снисходительной защитой? Может, толерантность — это про равное и разумное отношение?

Когда-то во главу угла поставили человека, потом — «маленького человека», а сегодня — гомосексуальную чернокожую женщину с инвалидностью.

У меня сын. Он белый. На данный момент гетеросексуальный. И хочет стать актером. Я боюсь за его будущее.