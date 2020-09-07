Против концессии теплосетей в Сургуте выступили сенатор, депутаты разных партий и даже священник. Богданов промолчал, но его позиция предсказуема

Еще три недели назад казалось, что вопрос с концессией теплосетей решен. Власть спешила обстряпать этот вопрос до наступления нового политического сезона. Логика была проста. Через год «большие» выборы, и тема перехода городского актива в карманы австрийских офшорников будет педалироваться многими кандидатами. Поэтому 11 августа была созвана рабочая группа по концессии, а на конец августа намечалось внеочередное заседание думы города по этому же вопросу. Однако благодаря резко отрицательной реакции жителей, а также позиции некоторых СМИ власть вынуждена была отступить. Глава города Шувалов отложил решение вопроса по передаче ГТС частнику на 180 дней.

Решающей оказалась роль негативной позиции ряда влиятельных лиц. Так, член Совета Федерации Юрий Важенин в интервью информационному порталу siapress.ru отметил: «Но в принципе я считаю, что для северов концессий таких жизненно важных систем, как водо- и теплоснабжение, быть не должно. Нельзя в наших суровых природных условиях рисковать водой, теплом и, в конечном счете, безопасностью и комфортом людей... считаю, что отдавать контроль над теплом и водой для Сургута неправильно».

Депутат Госдумы РФ Александр Сидоров в интервью СургутинформТВ: «На мой взгляд, вообще этот вопрос надо было бы снять. Может быть, я отстал от жизни, говоря о сегодняшнем состоянии тепловых сетей и их эксплуатации. Но убежден, что прошло не так много времени, когда можно утверждать, что все наше тепловое хозяйство города Сургута — тепловые сети, центральные тепловые пункты, головные сооружения и магистральные сети, — находятся в очень хорошем состоянии. Мы вложили в свое время очень много средств и сил в то, чтобы их реконструировать, привести их в современное состояние, если говорить о центральных пунктах и котельных, и какой-то необходимости передавать нам это концессионерам я, во всяком случае, не вижу».

Кроме «отцов» города, к которым я обращался, я также написал и окружным депутатам, представляющим Сургут. Вот позиции первых двух ответивших. Виктор Сысун (ЛДПР): «Мне как депутату ХМАО-Югры и жителю города Сургута понятна и близка Ваша тревога и озабоченность вопросом передачи в частные руки инженерных сетей города. Я и мои коллеги по партии в региональном парламенте уверенно разделяют Вашу позицию. Более того сообщаю Вам, что фракция ЛДПР и наша партия давно выступает ПРОТИВ этого».

Ринат Айсин («Единая Россия»): «... Помимо вопросов, которые имеются в Вашем обращении, у меня также имеются ряд замечаний, которые на сегодняшний день остаются без ответа. Надеюсь, что за те полгода, на которые Глава города Сургута В.Н. Шувалов отложил решение данной проблемы, инициаторы концессии предоставят на них ответы. Полностью разделяю Ваши опасения и считаю, что данные вопрос необходимо решать последовательно».

Любопытной для меня показалась позиция настоятеля храма Георгия Победоносца Антония Исакова, который в социальных сетях написал: «Одно дело, когда по концессии с нуля строятся садики и школы, но стратегическое для жизнеобеспечения горожан предприятие передавать в частные руки... нет. И еще раз нет».

Осталось дождаться позиции Владимира Богданова. Хотя, исходя из того, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой (выходец из Сургутнефтегаза) резко против концессии, Богданов не выступал за ее поддержку.