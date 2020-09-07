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​Все против концессии: сенатор, депутаты разных партий и даже священник. Богданов промолчал, но его позиция предсказуема

Против концессии теплосетей в Сургуте выступили сенатор, депутаты разных партий и даже священник. Богданов промолчал, но его позиция предсказуема

​Все против концессии: сенатор, депутаты разных партий и даже священник. Богданов промолчал, но его позиция предсказуема
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Еще три недели назад казалось, что вопрос с концессией теплосетей решен. Власть спешила обстряпать этот вопрос до наступления нового политического сезона. Логика была проста. Через год «большие» выборы, и тема перехода городского актива в карманы австрийских офшорников будет педалироваться многими кандидатами. Поэтому 11 августа была созвана рабочая группа по концессии, а на конец августа намечалось внеочередное заседание думы города по этому же вопросу. Однако благодаря резко отрицательной реакции жителей, а также позиции некоторых СМИ власть вынуждена была отступить. Глава города Шувалов отложил решение вопроса по передаче ГТС частнику на 180 дней.

Решающей оказалась роль негативной позиции ряда влиятельных лиц. Так, член Совета Федерации Юрий Важенин в интервью информационному порталу siapress.ru отметил: «Но в принципе я считаю, что для северов концессий таких жизненно важных систем, как водо- и теплоснабжение, быть не должно. Нельзя в наших суровых природных условиях рисковать водой, теплом и, в конечном счете, безопасностью и комфортом людей... считаю, что отдавать контроль над теплом и водой для Сургута неправильно».

Депутат Госдумы РФ Александр Сидоров в интервью СургутинформТВ: «На мой взгляд, вообще этот вопрос надо было бы снять. Может быть, я отстал от жизни, говоря о сегодняшнем состоянии тепловых сетей и их эксплуатации. Но убежден, что прошло не так много времени, когда можно утверждать, что все наше тепловое хозяйство города Сургута — тепловые сети, центральные тепловые пункты, головные сооружения и магистральные сети, — находятся в очень хорошем состоянии. Мы вложили в свое время очень много средств и сил в то, чтобы их реконструировать, привести их в современное состояние, если говорить о центральных пунктах и котельных, и какой-то необходимости передавать нам это концессионерам я, во всяком случае, не вижу».

Кроме «отцов» города, к которым я обращался, я также написал и окружным депутатам, представляющим Сургут. Вот позиции первых двух ответивших. Виктор Сысун (ЛДПР): «Мне как депутату ХМАО-Югры и жителю города Сургута понятна и близка Ваша тревога и озабоченность вопросом передачи в частные руки инженерных сетей города. Я и мои коллеги по партии в региональном парламенте уверенно разделяют Вашу позицию. Более того сообщаю Вам, что фракция ЛДПР и наша партия давно выступает ПРОТИВ этого».

Ринат Айсин («Единая Россия»): «... Помимо вопросов, которые имеются в Вашем обращении, у меня также имеются ряд замечаний, которые на сегодняшний день остаются без ответа. Надеюсь, что за те полгода, на которые Глава города Сургута В.Н. Шувалов отложил решение данной проблемы, инициаторы концессии предоставят на них ответы. Полностью разделяю Ваши опасения и считаю, что данные вопрос необходимо решать последовательно».

Любопытной для меня показалась позиция настоятеля храма Георгия Победоносца Антония Исакова, который в социальных сетях написал: «Одно дело, когда по концессии с нуля строятся садики и школы, но стратегическое для жизнеобеспечения горожан предприятие передавать в частные руки... нет. И еще раз нет».

Осталось дождаться позиции Владимира Богданова. Хотя, исходя из того, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой (выходец из Сургутнефтегаза) резко против концессии, Богданов не выступал за ее поддержку.


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07 сентября в 07:06, просмотров: 1348, комментариев: 19
Комментарии:
Районный критик
не нравится
07 сентября в 09:13
Этот текст оставляет только один вопрос - в какую конкретно думу намерен идти глинских? городскую, окружную или дуру?
Флудер Районный критик
не нравится
07 сентября в 09:33
Чтобы идти в думу, надо таки помимо красивых слов иметь нечто материальное.
Вон тот же Иваницкий в соседнем посте: хоть и "телеведущий", но и агентство недвижимости, и какое-то агентство по проведению праздников. Т.е. помимо красиво говорить есть твёрдая денежная опора, доказывающая состоятельность человека. А где работает Глинских?
Поэтому - нет.
Сам он в думу не пойдёт, но нарабатывает силы, чтобы в "советники" к кому-нибудь из сильных хозяйственников податься или в администрацию.
Районный критик Флудер
не нравится
07 сентября в 09:41
нарабатывает силы? это как?) да и кому он нужен. был же у сафиоллиона уже. показал себя никак и ничем. в администрацию такого токсичного персонажа тоже не возьмут. нееее, точно в думу хочет
Сергей Глинских Районный критик
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07 сентября в 09:41
Принял решение баллотироваться в государственную по 223 избирательному округу (по сидоровскому). Лозунг избирательной компании "Лучше охранник чем предатель!", но это в сентябре 2021. А в июне 21 буду бороться за место мэра Сургута., лозунг пока не придумал.
Сергей Глинских Флудер
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07 сентября в 09:44
В эпоху политических кризисов спросом пользуются не хозяйственники с бекграундом, а дешевые популисты. Так что все шансы у меня есть.
Районный критик Сергей Глинских
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07 сентября в 09:48
здорово, что понимаете свою цену - это большая редкость сейчас. а можно узнать, насколько вы дешевый популист? тыща? две?
Сергей Глинских Районный критик
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07 сентября в 09:57
Если Вы хоть как то следите за моим творчеством и особенно последними комментариями то должны были заметить, что я раскручиваю себя лично и баллотироваться собираюсь сам, а значит кроме себя самого платить мне не кому. А термин"дешевый" в данном контексте употребляется в смысле "пиариться примитивно, незатейливо", обращаясь по большей части к эмоциям читателей, а лучше к инстинктам.
Флудер Сергей Глинских
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07 сентября в 09:59
Здоровое чувство юмора - это хорошо.
Районный критик Сергей Глинских
не нравится
07 сентября в 10:10
скучно.
Марина Соболевская Районный критик
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07 сентября в 11:42
Скучно будет щелкать зубами около холодной батареи и без горячей воды! У Глинского есть ПОЗИЦИЯ без оглядки на властьимущих - это раз! Все его выступления - без намека на холуяж - это два! Ну и чувство юмора - зачет - это три!!! Кстати, Сысун - не Владимир. а Виктор.
И еще: сейчас набегут тролли-кремлеботы минусовать здравый смысл, а это точный показатель того, что автор прав!!!
Районный критик Марина Соболевская
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07 сентября в 12:52
Было скучно, стало страшно. А зачем столько эмоций и воплей? Это типа должно подчеркнуть важность ваших слов? Ну чот как-то нет.

А про холодные батареи и отсутствие горячей воды тоже не понял. Вы удивитесь, но велика вероятность что именно сгэс уже поставляет вам отопление. Табличка где-то мелькала в интернетах, что у гтс две трети города, и треть от сгэс получает. Это помимо электричества с которым перебоев я чот не припомню. Это не в защиту частного бизнеса (хотя что в этом плохого?), это для объективности. а подождите... мне же надо вам так отвечать: это для ОБЪЕКТИВНОСТИ!!!!!!!!!!!!!!
Районный критик Марина Соболевская
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07 сентября в 13:03
кстати. ремарка про сысуна... вы часом не из лдпр ли будете?
6xz34e
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07 сентября в 13:36
Уважаемый Сергей!Поддерживаю Вашу точку зрения.По поводу Вашего выбора в будущем,я лично ,желаю Вам удачи,терпения и выполнения всех поставленных задач ,не забывая про качество и правильное распределение финансов!
Сергей Глинских 6xz34e
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07 сентября в 13:48
Спасибо за поддержку! Первый приказ который я подпишу на должности мера это разогнать управление массовых коммуникаций, созданных исключительно для пиара главы. Второй это продажа автопарка перевозящих главу и заместителей. Высвобожденные средства передам нуждающимся.
тоже мимо проходил Сергей Глинских
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07 сентября в 14:32
"Взять всё, да и поделить"
Районный критик Сергей Глинских
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07 сентября в 16:34
чтобы стать мером надо думать как мер. а пока вы думаете как озлобленный обыватель, который мало что понимает в реалиях управления городом
Марина Соболевская Районный критик
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07 сентября в 16:35
Кстати, вас огорчу - я б/п, то бишь беспартийная. А публичных людей города и округа знать бы стоило некоторым диванным критикам!
Районный критик Марина Соболевская
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07 сентября в 17:02
публичная персона - это вы про себя? или диванный критик - это вы про себя?
Сергей Глинских Районный критик
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07 сентября в 17:59
Если бы я думал как наш мэр, я разговаривал бы как шестиклассник, а писать бы вообще не смог. Даже свои банальны по содержанию и примитивные по форме статейки.
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