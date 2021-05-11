Всё, что вы хотели узнать о клещах, но ленились погуглить

«Клещ — опасное насекомое, прыгающее с деревьев на зазевавшихся любителей лесных прогулок». В этом высказывании неверно практически всё. Клещи — примерно такие же насекомые, как люди — птицы. По-настоящему опасно из них только семейство иксодовых. Обитают они не только в лесу, но и в парках, скверах и на полянах. А что до деревьев... Представьте, что вы всего пару миллиметров длиной, в течение нескольких часов забираетесь на высокое дерево, сутки ждете, когда мимо пройдет что-нибудь съестное, прыгаете — и, подхваченный порывом ветра, в прямом смысле садитесь в лужу. Нет, эволюция предпочитает более экономичные и эффективные пути.

Ху из мистер клещ?

Итак, клещи (лат. Acari) — это подкласс членистоногих из класса паукообразных. Ближайшие их родственники — пауки, скорпионы и сенокосцы. Клещи делятся на два не очень родственных надотряда (в английском языке их даже называют по-разному — tick и mite): паразитиформные и акариформные. Переносящие опасные болезни иксодовые (таежный, собачий и др.) относятся к первой группе, а многочисленные панцирные, галловые, паутинные, пылевые, железницы и краснотелки — ко второй.

Клещи живут почти везде: в Антарктиде, на дне Марианской впадины, в квартирах, на человеческой коже... По количеству видов они занимают третье место (а по некоторым оценкам — второе), уступая только насекомым и червям-нематодам. При этом изучены они гораздо хуже: описано уже 55 тысяч видов, но ученые-акарологи считают, что всего их может быть в разы больше — около миллиона.

Особые приметы

Хотя у разных представителей подкласса Acari количество конечностей может варьировать от двух до восьми (название галловых клещей — четвероногие — говорит само за себя), у нимф и взрослых особей опасных для человека видов всегда восемь лапок. Личинки, у которых лапок всего шесть, обычно питаются на более мелких животных — птицах и грызунах.

На фоне собратьев из других семейств иксодовые клещи — настоящие гиганты! В длину они достигают 4 миллиметров, а напитавшаяся самка — более сантиметра.

В отличие от насекомых, у клещей отсутствуют крылья и усики, а брюшко не сегментировано. Глаз у иксодовых клещей тоже нет — только светочувствительные клетки. Ориентироваться в пространстве и обнаруживать жертву им помогают органы Галлера — сенсоры, расположенные на первой паре ног. С их помощью клещ способен уловить изменение концентрации углекислого газа в воздухе, а также запах и тепловое излучение потенциального хозяина.

Тихая охота

Забравшись на веточку или травинку высотой не более одного метра, клещ расставляет передние лапки, снабженные коготками и присосками, и ждет проходящую мимо добычу. Ухватившись за шерсть или одежду, паразит с помощью специфических рецепторов ищет место, где кровеносные сосуды проходят поближе к коже.

Найдя подходящее место (на это может уйти несколько часов), паразит начинает разрезать кожу при помощи хелицер, постепенно погружая в ранку свой хоботок с направленными назад зубчиками. При этом, в отличие от укусов тех же комаров, хозяин ничего не чувствует, так как специальные белки в слюне клеща блокируют иммунный ответ организма. Это позволяет клещам кормиться на одном хозяине в течение нескольких дней, оставаясь незамеченным.

На диких животных одновременно могут питаться тысячи паразитов, не привлекая к себе внимания жертвы. Настоящим бедствием для североамериканских лосей стал зимний клещ Dermacentor albipictus. Более половины родившихся в последние годы лосят погибли от потери крови, вызванной одновременным присасыванием до 90 тысяч паукообразных!

Не только энцефалит

Иксодовые клещи переносят множество опасных заболеваний, попадающих в кровь со слюной паразита. Помимо известных всем вирусного энцефалита и клещевого боррелиоза (болезни Лайма), это и бабезиозы, вызываемые простейшими рода Babesia, и ряд менее известных болезней: омская геморрагическая лихорадка, лихорадка Крым-Конго, риккетсиозы. Укус обитающего в Новом Свете клеща Amblyomma americanum может вызвать у людей аллергию на красное мясо.

В каждом третьем клеще, снятом с пострадавших весной этого года жителей Югры, обнаружены возбудители опасных инфекций: клещевого энцефалита (1,6%), гранулоцитарного анаплазмоза (0,3%), клещевого боррелиоза (33%), моноцитарного эрлихиоза человека (3,9%).

Эффективной вакцины против болезни Лайма (другое название боррелиоза), которая бы не вызывала аутоиммунные реакции, пока не существует. Разработанную в 1998 году американскую вакцину LYMErix пришлось изъять из продажи из-за побочных эффектов.

Наиболее опасны самки клещей, ведь именно им жизненно необходимо до отвала напитаться кровью. Раздувшись до дирижаблеобразного состояния, они действительно отваливаются, чтобы отложить в землю от 2 до 17 тысяч яиц. Самец тоже пьет кровь, но для него это скорее небольшой перекус на пути к самке, после спаривания с которой он умирает.

Инструкция по безопасности

Если собрались на природу:

- обработайте одежду и открытые участки кожи специальным акарицидным репеллентом;

- носите закрытую обувь и не стесняйтесь заправлять брюки в носки;

- по возвращении домой внимательно осмотрите тело на предмет ползающих или уже присосавшихся клещей.

Если клещ успел присосаться:

- аккуратно удалите паразита, взявшись пинцетом или обмотав ниткой хоботок клеща и и осторожно, легкими расшатывающими движениями вытягивая его;

- если пинцета или нити под рукой нет, обхватите клеща двумя пальцами (их лучше обмотать бинтом) как можно ближе к коже, по возможности не сжимая брюшко;

- тщательно вымойте руки;

- обработайте место укуса спиртом или йодом;

- постарайтесь сдать извлеченного клеща в лабораторию — это позволит достоверно определить наличие опасных патогенов;

- обратитесь к врачу, особенно при наличии покраснения или других симптомов.

Капать на клеща маслом, керосином или прижигать его — опасно! Задыхающийся клещ может отрыгнуть в вашу рану выпитую кровь, увеличив вероятность передачи инфекции.

Вездесущие клещи

Помимо иксодовых, вред (а иногда и пользу) человеку приносят и другие виды клещей.

Живущие в квартирах пылевые клещи питаются отмершими чешуйками кожи. Изначально они жили в птичьих гнездах и питались перьями (поэтому клещи так любят подушки), для чего в их организме выработался мощный пищеварительный фермент — кератиназа. Именно его остатки в фекалиях клещей вызывают у некоторых людей аллергию.

Железницы живут в волосяных фолликулах большинства людей, питаясь кожным салом, и обычно не доставляют хозяину каких-либо неудобств. Однако при сильном поражении эти микроскопические членистоногие способствуют развитию некоторых кожных заболеваний. Например, поселившись в ресничных фолликулах, они могут вызвать демодекоз глаз.

Гораздо неприятнее чесоточный зудень, роющий ходы в коже человека и питающийся его кровью, вызывая чесотку.

Помимо паразитов, среди клещей есть и хищники, и растительноядные виды, и микофаги, питающиеся исключительно грибами. Огромные армии обитающих в почве видов перерабатывают опавшую листву и способствуют почвообразованию. Паутинные клещи — опасные вредители сельскохозяйственных культур: высасывая из растения соки, они приводят к его быстрой гибели. Другие представители подкласса ведут хищнический образ жизни и используются человеком для борьбы с насекомыми-вредителями и упомянутыми выше паутинными клещами.

Интересные факты

• Калифорнийский клещ Paratarsotomus macropalpis оказался рекордсменом среди животных по относительной скорости бега — 322 длины тела в секунду. Для человека аналогичная скорость равнялась бы 2092 км/ч!

• Знаменитый французский сыр мимолет в процессе приготовления специально заселяют мучными клещами — Acarus siro. Проделывая ходы в корке, клещи ускоряют созревание сыра и своими экскрементами вносят неповторимые нотки в его аромат.

• Для перемещения на большие расстояния многие клещи используют в качестве «такси» различных насекомых (этот способ называется форезией), но у некоторых из них на спине развились парусообразные конструкции, позволяющие путешествовать вместе с ветром.

• В бирманском янтаре обнаружили иксодовых клещей рядом с перьями динозавров. Одного из кровососущих членистоногих, досаждавших ужасным ящерам 100 млн лет назад, назвали в честь Дракулы — Deinocroton draculi.

• В последние десятилетия ареал иксодовых клещей сильно увеличился. Главная причина этого — глобальное потепление.

• Белки из слюны иксодовых клещей планируют использовать для борьбы с воспалительными заболеваниями, в том числе с осложнениями COVID-19.