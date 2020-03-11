​Умножить на ноль

– Знаешь, а ты у меня первый!!!

– Правда?

– Ну, после обнуления...

Из интернета

Обнуление, особенно по весне, это хорошо. Свежо, ново. Опять же, если денег кому-то должен – шикарное решение. Но в случае с Путиным не докрутили, не дожали. Надо было идти дальше. Тщательнее подойти, как говорил Жванецкий. Перво-наперво – Конституционный Суд в топку. При чем тут он? Вопрос ведь, скорее, философский, в духе Достоевского – тварь я дрожащая или право имею?

Конституционный Суд в 1998 году уже ответил на нечто подобное, засчитав Ельцину второй срок за второй срок, невзирая на то, что и Конституция менялась, и избирался Бэ-Эн первый раз как президент РСФСР, а не РФ. Зачем лишний раз беспокоить уважаемый орган? Вдруг ему придется перешагивать через собственные прецеденты, а это больно и неприятно.

Ну и голосование это всесоюзное за поправки в основной закон – лишнее, право. Зачем людей беспокоить, от насущных дел отвлекать? Да и коронавирус шепчет – больше трех не собираться. А тут – участки, урны, энтузиазм трудящихся. Не к чему, не ко времени. Принять поправки Думой, не читая, продезинфицировать и отправить в СовФед. Руки не забыть помыть после – и делов-то. Народные избранники на то и народные, чтобы брать на себя и с честью нести.

Вот потом, в светлом будущем, как только и если оно настанет – сразу выборы, альтернатива и два срока в руки. Но пока, очевидно же, страна не готова. Нужно мобилизоваться и сплотиться вокруг источника благодати. Путин, Бог, брак, рубль. Валютный курс подняли, и страну поднимем.

Терешкова в космосе была, ей виднее.

А вообще, если честно, вот это математическое действие – умножение на ноль – очень и очень символично. Не было у нас последних двадцати лет. Самоликвидируемся в девяностые.

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