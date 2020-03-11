Посмотрим, как народ пойдет голосовать за «поправки» в Конституции. Лично я не пойду

Постоянный читатель siapress.ru Сергей Бражников отреагировал на статью Анны Богдевич о том, что первая женщина-космонавт Валентина Терешкова была назначена «подающим» в политическом процессе обнуления президентских сроков.

Обнулила, обнулила – Валентина Терешкова свою славу первой женщины-космонавта. Ну да не будем в этом винить пожилую женщину. В конце концов, в космонавты в первую очередь берут физически сильных. Как и в спортсмены. Их в думу для того и берут в качестве народных авторитетов, которыми легко управлять – соответственно, влиять на мнение народа.

Конечно, не стоит оценивать государственное управление с нынешним президентом РФ и его группировкой однозначно. Возврат земель, в частности Крыма, укрепление обороноспособности страны, не предание забвению значительных событий в истории, таких, как день Победы – все это положительные моменты для любого государства. Но, конечно понятно, что в России все перечисленное делается в первую очередь в интересах истеблишмента, которые совпадают с интересами государства в целом по простой причине – государство это их кормушка, о которой надо заботиться, чтобы она не иссякла. А основная часть населения при этом оказывается в качестве дешевого обслуживающего персонала. Да чего уж там – в качестве холопов.

И вот этот типичный для современной России случай с Терешковой и поведением думы в целом, – интерференционное наложение принципов управления из советского прошлого на дикую капиталистическую действительность – порождает дичайший маразм в системе управления государством.

Это надо же – свора думских прихлебателей, которая выдает себя за народных представителей, устами народного героя Терешковой, озвучила казуистическое предложение для поправки в Конституцию. Либо снять ограничения президентских сроков вовсе, или действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства снова, то есть без ограничения президентских сроков. Президент Путин, как и положено, немного покочевряжился, но, в целом согласился с предложением «народных» представителей.

При этом президент Путин отвесил ответного леща «народным» представителям, заявив, что надобности в их досрочном переизбрании нет, так как народ своим участием в голосовании за поправки подтвердит их полномочия. Чем вызвал аплодисменты «народных» избранников.

Кроме того, «народные» избранники не забыли отклонить поправки, ущемляющие, по их мнению, их «народное» положение, как например, запрет для государственных чиновников и депутатов на владение недвижимостью за рубежом.

Да они народ за баранов держат.

Но в одном президент Путин безусловно прав – источником власти без сомнения является народ. Независимо от того, проявляет этот народ инициативу или пассивен и равнодушен, как в классическом выражении: «…именно с их молчаливого согласия происходят все преступления на Земле».

Посмотрим, как народ пойдет голосовать за «поправки» в Конституции.

Лично я, не пойду. Тоже баран, конечно, раз живу в этой стране. Но не до такой степени маразма, чтобы участвовать в этом отвратительном шоу.

Тем более, что «народные» представители уже все порешали за народ.

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