Куда язык доведёт?

Президент России Владимир Путин предложил очередные поправки в Основной закон. Помимо нашумевших пунктов о Боге, обнулении сроков и запрете гей-браков, есть еще один, не поддающийся пониманию.

Как было:

«Государственным языком Российской Федерации на всей её территории является русский язык. Республики, входящие в состав России, вправе устанавливать свои государственные языки, которые употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации», – говорит статья 68 действующей Конституции.

Как хочет президент:

«Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в состав равноправных народов», — пересказал поправки Путина спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Неясно, чем президенту не угодила текущая статья – она абсолютно нейтральная и точная. Новая формулировка слишком обтекаемая, ее можно трактовать в любом русле.

Государствообразующий народ — это титульная нация? Кто к ней относится? Русские? Или все, кто владеет русским языком?

А если человек по-русски говорит, но родным считает другой язык? Например, жители уже упомянутых национальных Республик разговаривают на двух государственных языках — такое право им гарантирует Конституция. Они не считаются государствообразующим народом?

Неудивительно, что размытая формулировка привела к горячим спорам – статью можно трактовать как дискриминацию и признание вторым сортом всех, кто не этнический русский. А там и до сепаратизма недалеко:

зачем нам Россия, если мы в ней не считаемся титульной нацией?

Удивительное дело. Мы столько лет упорно строим многонациональное государство, где народы живут в мире. Ведь мы помним кровь, пролитую на руинах СССР. Еще живы воспоминания о двух Чеченских войнах, Югославии, национальной резне и негласной депортации русских из бывших республик.

Чтобы межнациональная трагедия не повторилась, последние 20 лет государство цензурирует СМИ, вычеркивая любую информацию, которая может привести к росту национализма, а суды сажают людей за призывы к сепаратизму.

Как вдруг гарант Конституции предлагает поправку, из-за которой вся выстроенная на горьком опыте система рискует обвалиться. И это делает человек, призвавший «не раскачивать лодку».

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