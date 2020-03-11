​Многие россияне воспримут идею обнуления президентских сроков негативно (03.11.2020) - Анастасия Никольская, социолог
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​Многие россияне воспримут идею обнуления президентских сроков негативно

Фото forumfreerussia.org
Фото forumfreerussia.org

После объявления о возможном обнулении президентских сроков Владимира Путина СИА-ПРЕСС попросил социолога, старшего научного сотрудника РАНХиГС, доцента кафедры психологии РГУ им. Косыгина Анастасию Никольскую прокомментировать, как это событие может быть воспринято россиянами. Вот что она нам рассказала.

Знаете, эту новость мы узнали и сразу обсудили на паре с моими студентами, и молодые люди восприняли ее очень негативно – такую позицию заняли и аполитичные студенты, и даже те, которые придерживаются позиции «кто, если не Путин». Такая реакция будет у многих в нашей стране.

Я думаю, решение об обнулении сроков принималось с расчетом на аполитичность нашего населения. Но, по-моему, уже не секрет, что рьяных сторонников власти осталось совсем немного, а аполитичное большинство склоняется к негативному восприятию происходящего в стране. И реакция может получиться особенно острой на фоне очередного резкого падения рубля и общих экономических проблем. Люди по-прежнему ощущают несправедливость системы распределения, например, когда во всем мире при дешевеющей нефти падают цены на бензин, а у нас – напротив, растут, чтобы покрыть убытки нефтекомпаний. Все это будет только нарастать.

Но при этом вряд ли стоит ждать сильных возмущений или массовых акций после дня голосований о поправках в Конституцию 22 апреля. Пока негатив будет усиливаться в формате отношения к власти, а к стадии активных действий россияне могут перейти по мере обострения экономических проблем. Поэтому протесты и недовольства могут возникать постоянно в разных регионах, особенно там, где проблемы с безработицей. Мне кажется, мы можем столкнуться с цепной реакцией протеста, так что решение про обнуление сроков не кажется мне слишком разумным.

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Сегодня в 02:21, просмотров: 128, комментариев: 0


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Мнения

​Многие россияне воспримут идею обнуления президентских сроков негативно

​Многие россияне воспримут идею обнуления президентских сроков негативно
Решение об обнулении сроков принималось с расчетом на аполитичность нашего населения. Но уже не секрет, что рьяных сторонников власти осталось совсем немного, а аполитичное большинство склоняется к негативному восприятию происходящего в стране
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