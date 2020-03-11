​Обнуляя свои сроки, Путин ничем не рискует

Владимир Путин поддержал идею в рамках поправок в Конституцию «обнулить» президентские сроки для себя и главы государства в 2008-2012 годах Дмитрия Медведева – при условии, что эту инициативу поддержит Конституционный суд и граждане России в ходе всенародного голосования. СИА-ПРЕСС попросил уральского политолога Федора Крашенинникова прокомментировать эту ситуацию.

Обнуляя свои президентские сроки и как бы превращая голосование о поправках в Конституцию в голосование в поддержку себя, Путин не рискует ничем. Весь балаган по этому поводу, который мы наблюдали в Госдуме, предназначен только для одной цели – пригнать 22 апреля на участки как можно больше народа. Люди пойдут, например, голосовать против поправок, но так как процедура с точки зрения закона не отрегулирована никак, все результаты будут предсказуемы – нам скажут, что народ всецело поддержал, а те «клоуны», что высказались против, находится в жалком меньшинстве.

И во всей этой ситуации правок Конституции нет никакого места для протестов – вы что, будете выступать против индексаций пенсий и зарплат? – скажут вам. В этом ловушка. И она будет действовать, пока люди рассуждают в плоскости протеста против каких-то там поправок, что мы за вот эти, и против вот этих – все это отвлекает от главного. Если протест осознает себя и будет выступать конкретно против политики власти и президента – у него будет какой-то шанс, а иначе все опять будет впустую.

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