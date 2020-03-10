​Терешкова? Серьезно?

10 марта президент России Владимир Путин выступил перед депутатами Госдумы. Внеплановый визит главы государства в нижнюю палату парламента был вызван необходимостью обсудить ряд важных поправок в Конституцию, предложенных народными избранниками.

Главное предложение поступило от депутата Валентины Терешковой: «Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства».

Владимир Путин предложение о бесконечном множестве президентских сроков отклонил, потому что в «долгосрочной перспективе» у общества должны быть гарантии регулярной смены власти (здесь и далее цитата по РИА «Новости»). А вот, грубо говоря, «обнуление» своих сроков счел возможным, но только, «если КС даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам Основного закона».

Мы все понимали, зачем правят Конституцию. Сегодняшнее выступление Путина и оперативное одобрение в Госдуме его предложений – вообще не сюрприз.

Но меня в этой ситуации больше всего бесит, что это решение, ради которого затевалось изменение Конституции, вложено в уста 83-летней женщины.

Валентина Терешкова пожилой человек, который, мне кажется, в силу возраста наивен. Она воспринимает депутатов, как коллег, вероятно, они ей приятны. Спикер Госдумы Вячеслав Володин или кто-то из рядовых депутатов вполне мог подойти к ней, осыпать комплиментами и, между делом, предложить: «А давайте вы, как уважаемая женщина, скажите об обнулении сроков. Именно вы, как любимица нации!» (здесь цитата из головы автора). А что нужно пожилой женщине, кроме пары льстивых комплиментов и осознания своей значимости?

Сейчас Терешкову песочат в «телеграмах». И то, что она первая в мире женщина-космонавт уже никого не интересует. Мне кажется, это подло обнулить героизм женщины ради шкурных интересов группы властьлюбящих людей.