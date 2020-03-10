«Никто не стоял с тепловизором на выходе из самолета, как это показывают по новостям». Как Израиль защищает себя от коронавируса? (03.10.2020) - Алёна Кожевова
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«Никто не стоял с тепловизором на выходе из самолета, как это показывают по новостям». Как Израиль защищает себя от коронавируса?

Сотрудница СИА-ПРЕСС рассказала, о мерах, которые предпринимают на Земле обетованной

фото: vk.com/cmphmao
фото: vk.com/cmphmao

Израиль 8 марта объявил в стране карантин для всех въезжающих туристов из-за коронавируса. На данный момент в Израиле закрыли въезд и выезд из Вифлеема. О том, какие меры безопасности ввели в аэропортах Москвы и Тель-Авива, рассказала сотрудница СИА-ПРЕСС Оксана Салихова, прилетевшая из Израиля два дня назад:

«Я прибыла в Израиль 21 февраля и улетала оттуда 8 марта, когда в стране ввели карантин для всех въезжающих в страну туристов, они объявляли об этом по радио. Казалось бы, теперь проверка должна быть усилена, с людей должны требовать ношения масок. Однако никакой проверки не было – ни тогда, 21 февраля, ни 8 марта: никто не стоял с тепловизором на выходе из самолета, как это показывают по новостям, никто не требует носить медицинскую маску, мол, раз есть у тебя маска, то и носи.

На входе в здание стоят люди в форме, видимо, сотрудники аэропорта, но они лишь помогают посетителям с сумками, например. Единственное, в аэропорту Тель-Авива стоят специальные дезинфекторы для рук, которые находятся на всей территории аэропорта – больше никаких принятых мер не было.

Всякий раз на входе я надевала маску, но это была лишь моя инициатива, больше никого не просили. Однако я заметила, что в местах скоплений туристов очень много людей с масками, а в аэропортах Москвы и Израиля лишь единицы.

По информации Всемирной организации здравоохранения, общее количество заболевших коронавирусом свыше 109 тыс. человек. Более 3800 заразившихся скончалось.


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Сегодня в 17:44, просмотров: 228, комментариев: 0


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«Никто не стоял с тепловизором на выходе из самолета, как это показывают по новостям». Как Израиль защищает себя от коронавируса?

«Никто не стоял с тепловизором на выходе из самолета, как это показывают по новостям». Как Израиль защищает себя от коронавируса?
Сотрудница СИА-ПРЕСС рассказала, о мерах, которые предпринимают на Земле обетованной
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