​Нефть по 35 долларов. Что дальше? (03.09.2020) - Дмитрий Щеглов
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​Нефть по 35 долларов. Что дальше?

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Цены на нефть пережили самое крупное суточное падение за последние 29 лет, сейчас баррель стоит $35, а российский бюджет сверстан из расчета в $42 за баррель. На фоне этого эксперты пророчат падение рубля до 75, а то и всех 90 за доллар. Не буду судить о том, то ли происходящее – это короткая паническая атака, то ли – новый долгосрочный тренд нашей жизни, но представим, что условные $30-35 за баррель – это более-менее надолго. В этом случае экономический кризис может продолжиться политическим.

Мне кажется, что в условиях сильного и устойчивого проседания рейтингов власти, даже лично президентского, и стремительного обвала эффективности пропаганды (уровень доверия телевизору упал с 2016 по 2018 на 25 процентов), страна не захочет привычно «сплотиться вокруг национального лидера в трудную минуту».

Тут еще и общая усталость от власти, ее бесконечности и внешнеполитических авантюр (они нынче воспринимаются именно так), раздражение от планомерного падения реальных доходов последние пять лет, ну и, пожалуй, закономерного недовольства, что если в телевизоры мы самые крутые и могучие и всех переиграли, то почему мы такие бедные? И плюсом: год юбилея Победы, национальная патриотическая бравада вкупе с административной мобилизацией на обязательное участие в голосовании за обновленную Конституцию, смысла в котором большинство россиян просто не видит. А тут еще народ вроде как планируют сгонять и на всеобщее голосование, и на парады и «бессмертные полки» в условиях угрозы коронавируса – ведь поддержка власти и память о Победе важнее сиюминутных вопросов. Хотя по поводу последнего пункта может еще и передумают.

Вся совокупность факторов может привести к так называемому «опрокидывающему голосованию» – знаете, когда национальный лидер выставляет принципиальный для себя вопрос на условный референдум, и получает от народа прямо противоположный результат. Не уверен, что это случится прямо на апрельском мероприятии (просто потому что абсолютному большинству людей оно малоинтересно), но вот парламентские выборы 2021 года могут перевернуть всю ситуацию в стране с ног на голову.

P.S. Кстати, есть хорошая новость – при низкой цене на нефть петрократии (по-нашему говоря – сырьевые диктатуры), как правило, меньше воюют. Так что Третья Мировая, равно как и предрекаемая некоторыми знатоками «маленькая победоносная война» в исполнении российской власти, по всей видимости, отменяются.


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Сегодня в 11:44, просмотров: 335, комментариев: 1


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Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 14:12
Короновирус в голове у некоторых.

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