Жители Югры могут вернуть деньги за билеты авиарейсов, отмененных из-за коронавируса (03.08.2020) - Илья Низовских
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Жители Югры могут вернуть деньги за билеты авиарейсов, отмененных из-за коронавируса

Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией авиакомпании России останавливают рейсы в карантинные зоны и закрытые страны. Некоторые воздушные перевозчики готовы вернуть деньги за билеты отмененных рейсов. Одни компании готовы возместить сумму бесплатно, а другие требуют доплаты.

Utair

Авиакомпания Югры сократила количество полетов в Милан. В расписании остались только два рейса в неделю, по средам и воскресеньям - раньше самолеты в Италию из Москвы летали ежедневно.

Пассажиры, купившие билеты до 5 марта, могут вернуть деньги или выбрать другую дату полета. Это можно сделать через сайт в личном кабинете, либо по телефону +7 (495) 211-40-30.

Уральские авиалинии

С 8 марта по 15 апреля клиенты могут изменить дату и направление рейса, но с условием - минимум за 40 минут до вылета. Однако если стоимость нового билета выше, то придется доплатить разницу.

Еще можно вернуть билет и получить за него 1000 рублей.

Аэрофлот

С 8 марта один из крупнейших российских авиаперевозчиков останавливает рейсы в Гонконг.

Пассажирам, билеты которых действуют в период с 8 марта по 31 марта, разрешается вернуть деньги либо изменить дату маршрута. Для этого нужно позвонить по контактам на сайте компании. Например, на +7 495-784-72-42

Победа

«Дочка» Аэрофлота позволяет своим клиентам сдать билеты, но с условием: если при покупке билета вы доплатили 499 рублей, то вам будет доступен возврат средств за 48 часов до вылета.

В любом ином случае деньги не вернут.

Россия

Другое дочернее предприятие Аэрофлота предлагает вернуть деньги без доплаты, но придется заполнить официальную форму не позднее чем за два часа до вылета.

Если клиент оформил страховой полис внутри авиакомпании, то ему доступен контакт-центр, где объяснят, как можно вернуть деньги.

S7

Пассажиры могут вернуть деньги за билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля, но с доплатой в 1000 рублей.


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Сегодня в 14:50, просмотров: 218, комментариев: 0


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