Как мы с семьей вернулись из Италии и попали в карантин из-за коронавируса (03.08.2020) - Алексей Охлопков, депутат думы Ханты-Мансийска
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Как мы с семьей вернулись из Италии и попали в карантин из-за коронавируса

Фото автора
Фото автора

Депутат думы Ханты-Мансийска и глава Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда Алексей Охлопков вместе с семьей попал в карантин по возвращению из Италии из-за эпидемии коронавируса. Он рассказал о происходящем у себя в Facebook.

Дорогие друзья, за последние дни и часы я и моя семья стали источником для тревоги и беспокойства многих из вас. Также, к сожалению, в соцсетях и мессенджерах возникло много домыслов. Поэтому комментирую «от первоисточника»:

1. Были с семьей в тур поездке в Италии.

2. В день отъезда, 20 февраля, никаких признаков того, что Италия станет эпицентром коронавируса, не было. Эта новость застала нас уже там.

3. Вернулись в Россию 29 февраля, поскольку никаких инструкций не было, летели в масках и чувствовали себя хорошо — продолжили обычный образ жизни.

4. После получения инструкций от Роспотребнадзора и врачей Окружной клинической больницы перешли на режим самоизоляции и наблюдения врачей.

5. В ночь с четверга на пятницу у младшего сына поднялась температура — вся семья была госпитализирована в Окружную клиническую больницу, взяты необходимые анализы.

6. По итогам обследования у сына подтвердился обычный грипп — сейчас уже температура спала, и он выздоравливает.

7. Буквально несколько минут назад врачи сообщили, что анализ на коронавирус отрицательный у всей семьи — так что «все хорошо, что хорошо кончается».

P.S. Хочу сказать огромное спасибо всем нашим друзьям, знакомым и коллегам, которые выразили слова поддержки в эти непростые часы.

Отдельные слова благодарности врачам и руководству Окружной клинической больницы в Ханты-Мансийске, а также руководству окружного Департамента здравоохранения, руководству и сотрудникам Роспотребнадзора по Ханты-Мансийску — все было сделано на высочайшем профессиональном уровне и очень по-человечески! Я почитал в соцсетях (было время) отзывы людей, как подобные мероприятия проходили в других регионах — у нас о-очень круто!

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Сегодня в 02:37, просмотров: 392, комментариев: 0


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Как мы с семьей вернулись из Италии и попали в карантин из-за коронавируса

Как мы с семьей вернулись из Италии и попали в карантин из-за коронавируса
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