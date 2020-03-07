​«Аптечный ревизорро» Катя Диденко шокировала гореванием на публику. Но её опыт может научить нас многому. И вот почему

Ровно неделю вся страна обсуждает трагедию, произошедшую в столичном банном комплексе на дне рождения инстаблогера-миллионника Кати Диденко. 28 февраля из-за нарушений правил безопасности при использовании сухого льда погибли три человека. В том числе, в ночь на 29 февраля в реанимации скончался муж именинницы Валентин.

Трагедия произошла буквально в прямом эфире – праздник транслировался в сториз инстаграма. И сначала публика начала обвинять Катю, которая позиционирует себя как «аптечный ревизорро» в незнании основ химии. Затем у хейтеров появились новые поводы. Девушка продолжила вести эфиры в соцсети, находясь под дверями реанимации, где врачи боролись за жизнь ее супруга, рассказывала о происходящем в ее жизни уже после его смерти. Она обращалась за помощью и поддержкой к своей инстасемье, которая выросла с момента трагедии на 600 тысяч человек. Ходила на ток-шоу. Ее горевание на публику разделило наблюдающих за ее жизнью, как за сериалом, на два лагеря. Одни высказывали безграничную поддержку, вторые – осуждение: принять открытое обсуждение табуированной в нашем обществе темы смерти оказалось очень непросто.

Мы решили откинуть эмоции и спросить у профессионалов, насколько нормально такое публичное горевание. И оказалось, что опыт Кати может нас многому научить.

Медицинский психолог Елена Белозерцева:

- Реакция острого горя проходит до четырех месяцев, а вообще процесс горевания – длительный физиологический процесс. Естественный период горевания – до года-двух лет. У всех он проходит по-разному. В старину вызывали плакальщиц, чтобы плакать. И они делали это также на публике. Сейчас другая эмоциональная реакция у некоторых людей. Мы не можем сказать, насколько это показательные выступления или ее личные процессы горевания. Но, тем не менее, нужно уважительно относиться к любому эмоциональному проявлению. То, что она не перестает работать – это ее личная зона ответственности. Ведь работа и материальный достаток – один из важных ресурсов в жизни человека. Кто-то сохраняет работоспособность, кому-то надо больничный лист. Поэтому комментировать ее публичные выступления очень сложно. Может быть, человека оставить в покое. Она имеет право выражать эмоции, как угодно.

Практикующий интегративный психотерапевт, член Профессиональной психотерапевтической лиги Юлия Евсюкова:

- Помогает ли скорбь на широкую публику примириться и пережить горе?

- Переживание горя сложный и многогранный психологический процесс, который охватывает личность человека и его ближайшее окружение целиком. Степень выраженности, а также глубина скорби во многом зависит от особенностей личности человека, от его характера и уровня психологического состояния и здоровья, а также от своевременной поддержки окружающих.

Говоря о том, поможет ли скорбь на широкую публику пережить горе, обращу внимание на два важных аспекта. Первое, особенности личности горюющего. Катя имеет демонстративную акцентуацию характера, которая характеризуется стремлением быть на виду, жаждой внимания к своей персоне, желанием слышать похвалу в свой адрес. Такому акценту характера свойственна высокая приспосабливаемость к людям и эмоциональная мобильность.

И Екатерина не просто публичный человек, она блогер, человек, который живет онлайн 24/7. Как правило, при таком образе жизни стираются границы между реальностью и виртуальностью. Ведь сейчас блогерство – это про честность и открытость, с подписчиками и в горе, и в радости. Этот мир для Кати привычен, а значит достаточно безопасен, люди за экраном гаджета живые, настоящие, большая часть из них поддерживает Катю и горюет вместе с ней. Второй аспект. Если мы будем опираться на общие правила помощи горюющему, то публичные переживания в этом конкретном случае могут быть больше на пользу, чем нет.

Первое правило помощи горюющему: будь рядом. Имеется в виду психологически рядом. Даже если человек территориально далеко, он может поддерживать по телефону. В нашем случае это инстаграм. Почему бы и нет? Нужно быть готовым много слушать горюющего и сопереживать, горюющий должен чувствовать, что он не один. Инстамир может это Кате дать: миллион подписчиков готовы оказать ей свою поддержку.

Важно давать выговориться горюющему: пусть он говорит о своих переживаниях, воспоминаниях об умерших. И это все Катя делает вместе со своей большой инстасемьей. Очень важно, что она в тех же сториз не обходит темы смерти и страданий, не переводит на какие-то другие темы, а говорит то, что на душе, и люди ее слушают. Она даже в какой-то момент отключила комментарии под постами, чтобы можно было просто иметь возможность высказаться в форме монолога без обратной реакции. Также она плачет, проговаривает то, что у нее внутри. Это ключевые моменты постепенного проживания горя.

Второй постулат помощи горюющему – собственно помощь: что тебе нужно купить, я могу остаться с тобой переночевать. Горюющему человеку очень сложно оценивать ситуацию, в которой он находится. Он может быть в фазе шока, в которой, на мой взгляд, сейчас находится Катя, и вообще не оценивать социально-бытовые условия.

Но важно и не лезть со своей помощью, если ты не чувствуешь, что она нужна на 100 процентов.

Да, в инстаграме есть и хейтеры, которые пишут различные гадости. Но, как правило, инстасемья принимает чувства горюющего такими, какие они есть, безусловно и безоговорочно. И горюющий видит, что его искренне принимают. Несмотря на странности всей этой трагичной истории у Кати, многие ее подписчики проявляют терпение и уважение. Конечно, не избежать людей, которые не умеют следить за своей речью, бросаются оценочными категорическими суждениями, но, я думаю, что поддержки и помощи намного больше. Поэтому, на мой взгляд, что такое публичное переживание, ей на пользу.

- Может ли такое открытое горевание в ситуации, когда это идёт на пользу твоему бизнесу, говорить о твоей прагматичности и неискренности? Или это нормально, что человек даже в тяжелый период, думает о будущем и продолжает работать?

- Может, но, на мой взгляд, не в этом случае. Очень часто люди на фазе шока выглядят прагматичными, неискренними, холодными, искусственными. На самом деле, это просто отложенный процесс горевания.

Люди с высоким уровнем демонстративности, как Екатерина, имеют некую способность психики «забывать» то, что они не хотят помнить. Специалисты в области психологии называют это повышенной способностью к вытеснению. Думаю, у Екатерины сейчас на все сто сработало это вытеснение, как защитный механизм психики. Психика таким образом анестезировала ее от горя. Но анестезия всегда имеет временный эффект. Она может длиться, в среднем, до девяти дней – на первой фазе горевания, когда человек в шоке. Катя как будто бы присутствует сейчас в происходящем, но присутствует частично. Она многое не слышит, не чувствует, будто она в другом пространстве и времени. И она говорила об этом в сториз в первые дни трагедии.

Близкие люди, которые ее поддерживают в эти дни, безусловно, транслируют ей тезисы про будущее, про то, что нужно ставить детей на ноги, не бросать работу, не уходить в себя. Уверенна, что сейчас у Кати включен психологический защитный автопилот. И значимость таких трансляций ей недоступна. В интервью она сказала, что уходит с головой в работу, чтобы не сойти с ума, не впасть в тяжелую депрессию. И ее это спасет, мне кажется. Это спасало и спасает большое количество людей – уход во что-то, чтобы не находится в ужасной реальности трагедии. Рано или поздно наступит момент, когда Катя останется наедине сама с собой, своей болью. И тогда наступит следующая фаза проживания горя, и ей будет больно на разрыв.

В своем режиме Катя пройдет все стадии горевания. Пожелаем ей, чтобы стадия принятия и реорганизации жизни своей наступила как можно скорее и безболезненнее.