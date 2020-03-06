​Скользкая тема

Очередное начало весны в Сургуте связано с высоким травматизмом: горожане, проходя по улицам, становятся жертвами скользких тротуаров. Второй день наблюдаю, как окружающие преодолевают гравитацию, выписывают тулупы покруче чемпионов фигурного катания, в общем делают все, чтобы не распластаться на холодной и грязной земле. Получается, кстати, с переменным успехом, особенно у пожилых людей.

Казалось бы, предотвратить ушибы и переломы горожан можно незамысловатым способом — просто посыпая улицы пескосоляной смесью. Но с этим в Сургуте постоянные проблемы. Ежегодно чиновники объясняют, что погода всему виной: ответственные компании посыпают, тут же выпадает снег, он застывает поверх смеси и образуется гололед. Специалисты говорят, что будут оперативно реагировать, вот только весна вновь приходит и ничего не меняется.

Ровно год назад тогда начальник дорожного отдела дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса (а ныне начальник дорожно-транспортного управления) Олег Черемисин рассказывал мне, что проблема гололеда решаема, что только март 2019 особенный — выпало аномальное количество осадков, что администрация контролирует и следит, а еще ругает тех подрядчиков, которые не вовремя посыпают пешеходные зоны. Наступила новая весна: осадков не так много, да и Черемисина, кстати, повысили — а лед и ныне там.

Когда же администрация Сургута, сделает город безопасным для горожан? Сколько еще требуется ушибов и сломанных костей, чтобы мэрия взялась за этот вопрос и недобросовестных подрядчиков?

Я знаю, что чиновники и коммунальщики могут прикрыться документами: им необходимо обрабатывать пешеходные дорожки раз в шесть дней. Специалисты скажут: что обязаны — делаем. Но горожанам не нужны отписки и нормативные акты, нам нужны безопасные тротуары, по которым можно спокойно ходить.