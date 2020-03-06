Анатолий Лупашко: На конкурсе Дедов Морозов в Болгарии после двадцатипятиградусной жары пошел снег

В начале марта сургутский Дед Мороз Анатолий Лупашко был признан лучшим в мире, выиграв в номинациях «Лучший Дед Мороз» и «Приз зрительских симпатий». О том, как это было, он рассказал на пресс-конференции для журналистов, посвященной театру «Петрушка».

— Можете кратко описать вашу победу?

— Приехал, победил, уехал – иначе сказать нельзя.

— Сколько было Дедов Морозов на конкурсе? Из каких они были стран?

— Чехия, Болгария, Польша, Румыния, ну и из России двое. Было около 7 человек. К сожалению, не удалось посмотреть выступления других участников, потому что все проходило в посольствах – приезжали только жюри. Но мы встречались вечером, общались между собой.

— Из Европы, наверное, приехали Санта Клаусы?

— Как известно, у каждой культуры есть свой зимний волшебник. Однако все приезжали в костюме Деда Мороза, так как по положению конкурс стремился именно к его образу и атрибутике.

— Как прошло ваше выступление?

— Выступление прошло отлично: и русскоязычные зрители, и гости, которые изучали русскую культуру, высоко оценили мое представление. А организаторы даже предложили продолжать сотрудничать, но уже не в роли Деда Мороза, а в качестве ведущего праздников.

— А было ли что-то необычное на конкурсе?

— Когда мы репетировали, стояла двадцатипятиградусная жара. Но за ночь до выступления выпал снег, два дня шла метель. Зато мы работали в «своих» условиях.

Так театр "Петрушка" встречал лучшего зимнего кудесника из Болгарии: