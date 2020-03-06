Экс-полицейский из Сургута судится с администрацией, чтобы отменить штраф за парковку на газоне (03.06.2020) - Редакция СИА-ПРЕСС
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Экс-полицейский из Сургута судится с администрацией, чтобы отменить штраф за парковку на газоне

В Сургуте экс-полицейский судится с администрацией города, чтобы не платить штраф за парковку на газоне. Первое решение местного суда — наложение штрафа в 1000 рублей, мужчина обжаловал в окружной инстанции. 5 марта состоялось еще одно заседание по этому «громкому» делу.

С чего все началось

В прошлом году ИА СИА-ПРЕСС запустило рубрику «Эвакуируйте это!», в рамках которой журналисты еженедельно публиковали фотоподборку машин местных автохамов, припаркованных на тротуарах и газонах Сургута. Снимки делали как неравнодушные горожане, так и сами сотрудники компании. Фото в последующем отправлялись в ГИБДД и Контрольное управление администрации, чтобы виновники понесли наказание.

В одном из выпусков «Трава не расти, человек не ходи» в числе прочих была опубликована фотография, снятая 7 июня в 9 утра. На ней видно, как три машины буквально подперли забор у здания ГИБДД, разместившись в ряд на газоне.

Все три автохама получили штраф по 1000 рублей. Только один из владельцев решил оспорить решение в суде. Им оказался владелец машины по центру фото — экс-полицейский Сергей Докшин. Как нам удалось выяснить, до 2017 года он занимал пост начальника участковых уполномоченных полиции ОП-3 УМВД России по Сургуту.

Первый суд

20 ноября бывшего корреспондента ИА СИА-ПРЕСС Лилию Сулейманову вызвали в суд в качестве свидетеля. Там Докшин впервые попытался доказать, что он не ставил машину на газон, чтобы избежать штрафа в 1000 рублей. Блог Лилии на эту тему читайте тут.

Сергей Докшин утверждал, что 7 июня в 9 утра он был на работе, куда приехал на своем авто. Следовательно, машины во время съемки на указанном месте не было. Однако его слова опровергла свидетель — фотография была сделана лично сотрудницей редакции, а не была прислана кем-то из читателей, чтобы ставить под сомнение подлинность информации.

Судья оставил назначенное наказание в силе — 1000 рублей штрафа.

Второй суд

Докшин обжаловал решение первой инстанции в окружном суде, который спустил дело на повторное рассмотрение в Сургут.

«Суд посчитал, что до штрафа нам нужно было рассмотреть такое наказание, как предупреждение. Так как ни отягчающих, ни смягчающих обстоятельств нет, — рассказала корреспонденту СИА-ПРЕСС заместитель председателя административной комиссии Роза Киричек. — Были и другие замечания, поэтому дело вернули на еще одно рассмотрение».

На втором суде Сергей Докшин также утверждал, что в 9 утра его авто не могло находиться в указанном месте, потому что он с 8 утра был на работе, куда приехал на этой машине. От дачи комментариев для публикации материала мужчина отказался.

Каких-либо доказательств, кроме слов, Докшин также не предоставил, но этого в суде обычно и не требуется — вину должен доказать истец, то есть администрация Сургута. Поэтому чиновникам приходится вызывать свидетелей, если таковые имеются. Но мало кто соглашается: некоторые не хотят, чтобы автохамы узнали, кто их сфотографировал, а кто-то попросту занят — заседания обычно идут в рабочее время.

«В ситуациях, когда дела возбуждают по правонарушениям, выявленным самими должностными лицами, доказательства не нужны — тут сами должностные лица, их фото, объяснения, акты обследования являются доказательствами, — поясняет Роза Киричек. — А в отношении свидетелей нужно выяснять детально: фотографии могут быть поддельными, отфотошопленными, у вас могут быть неприязненные отношения с владельцем, вы можете в отместку действовать…»

Таким образом сам факт того, что человек нарушил правила, припарковавшись на траве, будто уходит на второй план.

Отметим, что в 2019 году до суда дошли 20 автовладельцев, посчитавших, что их неправомерно оштрафовали. 19 из них в итоге приняли решение судьи. И только один дошел до окружной инстанции, чтобы не платить назначенную тысячу. Правда это не помогло — второй суд в Сургуте все-таки оставил прежнее решение в силе. А вот будет ли еще одно обжалование — покажет время.

Для справки: В 2019 году на автохамов Сургута ответственными структурными подразделениями администрации было составлено 534 протокола с общей суммой штрафов более 482 тысяч рублей.


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Сегодня в 14:41, просмотров: 35, комментариев: 0


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Экс-полицейский из Сургута судится с администрацией, чтобы отменить штраф за парковку на газоне

Экс-полицейский из Сургута судится с администрацией, чтобы отменить штраф за парковку на газоне
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