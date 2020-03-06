​Если мы построим один приют для бродячих животных, то, по логике, придется строить еще один, и еще, до бесконечности (03.06.2020) - Дмитрий Пахотин, депутат думы Сургута
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​Если мы построим один приют для бродячих животных, то, по логике, придется строить еще один, и еще, до бесконечности

В Сургуте будет спроектирован приют для бродячих собак. Стоимость его строительства оценивается в 140 млн рублей, и еще примерно по 73 млн рублей в год на содержание. По этому поводу высказался депутат думы Сургута Дмитрий Пахотин.

Строительство таких приютов делает бессмысленным тот самый ФЗ про обращение с бродячими животными по принципу «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат» (ОСВВ). Почему? Да потому что ОСВВ – это не про гуманизм на самом деле, а про другой метод регулирования количества собак.

В чем там смысл. Например, на территории в 1 кв. километр есть еды на пять собак. При старой системе регулирования количества собак эти пять собак отстреливали. Однако через неделю\две недели\месяц с соседнего участка приходили новые пять собак, и все повторялось по кругу до бесконечности с постоянным расходованием бюджетных денег на этот процесс.

Что предполагает ОСВВ? Что нынешние пять собак отловят, чипируют и стерилизуют (это главное в этой истории) и снова выпустят на их родной квадратный километр. Соответственно, эти собаки никого не будут пускать на этот участок, так как иначе они умрут с голода. И на протяжении их жизни (пять-семь лет) они являются естественным регулятором численности собак. Причем без затрат бюджета.

Строительство же приюта ломает систему. Выдернули эту тысячу собак в приют с их районов – в ближайшую весну новая тысяча собак займет эту территорию. Получается, нам надо каждый год новый приют строить под очередную тысячу?К сожалению, закон определил механизм борьбы со следствием и ничего не сделал для исключения причины. А основная причина – это люди, которые выбрасывают своих питомцев на улицу.

Так и не появилось зоополиции с достаточными правами для контроля процесса появления в домах граждан домашних животных и правом наказания живодеров, выбрасывающих собак на улицу.

Может муниципалитету тогда лучше потратить деньги на эту структуру – уверен, это даст значительно больший эффект.

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Сегодня в 11:58, просмотров: 425, комментариев: 11


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Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 14:44
Феноменальная логика – бродячие собаки являются естественным регулятором численности собак, потому что не пускают на свой участок собак с другого участка. Депутат, одним словом.

А если отловить собак со всех участков, стерилизовать и поместить в приют, откуда они интересно возьмутся с другого участка? Госдеп США подкинет?

Интересно, что является естественным регулятором численности депутатов?
Сергей Б
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Сегодня в 14:46
Беда этой страны – депутаты и дороги.
ННФ
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Сегодня в 15:26
Понято. Принято. Сидите дальше в своей думе и ничего не делайте!
ННФ
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Сегодня в 15:26
Желательно даже не покидайте здание.
Voodoo
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Сегодня в 15:29
Пора задуматься о регуляторе численности депутатов...
ННФ Voodoo
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Сегодня в 15:31
тем более, что депутаты также не пускают другого депутата на свой участок
Sava
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Сегодня в 15:39
Трэшак полный! Какая зоополиция? Такие структуры на федеральном уровне создаются. Депутатам об этом и не знать? Если муниципалы будут по домам ходить и ваших собак проверять, то это будет беспредел. Да и бабла в это ввалить столько придётся, что мало не покажется...

Хотя депутатам на бабло плевать, они же чужие деньги распределяют, не свои.
Pakhotin Сергей Б
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Сегодня в 15:47
ПОсле помещения в приют всех собак новые возьмутся от туда же, откуда сейчас берутся новые собаки после отстрела....
Вроде всех перестреляли -- а через две недели новые бегают.
Румпельштильцхен Pakhotin
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Сегодня в 15:54
Всё правильно написали
йося
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Сегодня в 16:21
"В Сургуте будет спроектирован приют для бродячих собак. Стоимость его строительства оценивается в 140 млн рублей,"
Ну да, каждой суке по хате
Сергей Б Pakhotin
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Сегодня в 17:13
А вы, видели хотя-бы фотку, здесь же на Сиа показывали, стая бродячих собак оккупировавшая жилой микрорайон? Это что, домашние сбежавшие собаки? Да там, бродячие собаки в сотом поколении, еще с советских времен.

Во-первых, уберите бродячих собак с улиц города – стерилизация, питомник. Ваша теория саморегулирования собак собаками от нападения животных на людей, явно не спасает.

Во-вторых, разработайте нормы и меры ответственности содержания домашних собак на местном уровне и приведите их в исполнение.

Комплекс мер называется, который сведет количество бродячих собак на улицах города и соответственно риск нападение таких собак на людей, на нет.

Как вы думаете, спасение людей от нападения собак, этого стоят?

Или продолжайте ничего не делать, прикрываясь эфемерными законами где не предусмотрена изоляция бродячих собак от общества людей и собственной теорией саморегулирования популяции бродячих собак. Ну, тогда как депутат отвечайте за каждого покусанного животными человека и особенно ребенка.

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