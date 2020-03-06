​Если мы построим один приют для бродячих животных, то, по логике, придется строить еще один, и еще, до бесконечности

В Сургуте будет спроектирован приют для бродячих собак. Стоимость его строительства оценивается в 140 млн рублей, и еще примерно по 73 млн рублей в год на содержание. По этому поводу высказался депутат думы Сургута Дмитрий Пахотин.

Строительство таких приютов делает бессмысленным тот самый ФЗ про обращение с бродячими животными по принципу «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат» (ОСВВ). Почему? Да потому что ОСВВ – это не про гуманизм на самом деле, а про другой метод регулирования количества собак.

В чем там смысл. Например, на территории в 1 кв. километр есть еды на пять собак. При старой системе регулирования количества собак эти пять собак отстреливали. Однако через неделю\две недели\месяц с соседнего участка приходили новые пять собак, и все повторялось по кругу до бесконечности с постоянным расходованием бюджетных денег на этот процесс.

Что предполагает ОСВВ? Что нынешние пять собак отловят, чипируют и стерилизуют (это главное в этой истории) и снова выпустят на их родной квадратный километр. Соответственно, эти собаки никого не будут пускать на этот участок, так как иначе они умрут с голода. И на протяжении их жизни (пять-семь лет) они являются естественным регулятором численности собак. Причем без затрат бюджета.

Строительство же приюта ломает систему. Выдернули эту тысячу собак в приют с их районов – в ближайшую весну новая тысяча собак займет эту территорию. Получается, нам надо каждый год новый приют строить под очередную тысячу?К сожалению, закон определил механизм борьбы со следствием и ничего не сделал для исключения причины. А основная причина – это люди, которые выбрасывают своих питомцев на улицу.

Так и не появилось зоополиции с достаточными правами для контроля процесса появления в домах граждан домашних животных и правом наказания живодеров, выбрасывающих собак на улицу.

Может муниципалитету тогда лучше потратить деньги на эту структуру – уверен, это даст значительно больший эффект.

Мнение автора блога может не совпадать с мнением редакции