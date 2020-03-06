​Если мы построим один приют для бродячих животных, то, по логике, придется строить еще один, и еще, до бесконечности

В Сургуте будет спроектирован приют для бродячих собак. Стоимость его строительства оценивается в 140 млн рублей, и еще примерно по 73 млн рублей в год на содержание. По этому поводу высказался депутат думы Сургута Дмитрий Пахотин.
Строительство таких приютов делает бессмысленным тот самый ФЗ про обращение с бродячими животными по принципу «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат» (ОСВВ). Почему? Да потому что ОСВВ – это не про гуманизм на самом деле, а про другой метод регулирования количества собак.
В чем там смысл. Например, на территории в 1 кв. километр есть еды на пять собак. При старой системе регулирования количества собак эти пять собак отстреливали. Однако через неделю\две недели\месяц с соседнего участка приходили новые пять собак, и все повторялось по кругу до бесконечности с постоянным расходованием бюджетных денег на этот процесс.
Что предполагает ОСВВ? Что нынешние пять собак отловят, чипируют и стерилизуют (это главное в этой истории) и снова выпустят на их родной квадратный километр. Соответственно, эти собаки никого не будут пускать на этот участок, так как иначе они умрут с голода. И на протяжении их жизни (пять-семь лет) они являются естественным регулятором численности собак. Причем без затрат бюджета.
Строительство же приюта ломает систему. Выдернули эту тысячу собак в приют с их районов – в ближайшую весну новая тысяча собак займет эту территорию. Получается, нам надо каждый год новый приют строить под очередную тысячу?К сожалению, закон определил механизм борьбы со следствием и ничего не сделал для исключения причины. А основная причина – это люди, которые выбрасывают своих питомцев на улицу.
Так и не появилось зоополиции с достаточными правами для контроля процесса появления в домах граждан домашних животных и правом наказания живодеров, выбрасывающих собак на улицу.
Может муниципалитету тогда лучше потратить деньги на эту структуру – уверен, это даст значительно больший эффект.
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А если отловить собак со всех участков, стерилизовать и поместить в приют, откуда они интересно возьмутся с другого участка? Госдеп США подкинет?
Интересно, что является естественным регулятором численности депутатов?
Хотя депутатам на бабло плевать, они же чужие деньги распределяют, не свои.
Вроде всех перестреляли -- а через две недели новые бегают.
Ну да, каждой суке по хате
Во-первых, уберите бродячих собак с улиц города – стерилизация, питомник. Ваша теория саморегулирования собак собаками от нападения животных на людей, явно не спасает.
Во-вторых, разработайте нормы и меры ответственности содержания домашних собак на местном уровне и приведите их в исполнение.
Комплекс мер называется, который сведет количество бродячих собак на улицах города и соответственно риск нападение таких собак на людей, на нет.
Как вы думаете, спасение людей от нападения собак, этого стоят?
Или продолжайте ничего не делать, прикрываясь эфемерными законами где не предусмотрена изоляция бродячих собак от общества людей и собственной теорией саморегулирования популяции бродячих собак. Ну, тогда как депутат отвечайте за каждого покусанного животными человека и особенно ребенка.