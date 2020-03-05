​В ближайшее время Сургут заполонят бродячие собаки (03.05.2020) - Анастасия Якупова
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​В ближайшее время Сургут заполонят бродячие собаки

Почему бездомных животных на улице заметно прибавится, опасны ли они для людей и как жить бок о бок с братьями меньшими

Фото: Р. Нуриев, И. Швец
Фото: Р. Нуриев, И. Швец

С 1 января 2020 года согласно федеральному закону «Об ответственном обращении с животными» сотрудники службы отлова в Сургуте (как и по всей России) регулируют численность собак посредством метода ОСВВ: отлов, стерилизация, вакцинация, возврат на прежнее место обитания. Усыплять животных теперь запрещено. Всех проверенных псов доставляют туда, откуда отловили.

Что изменилось в работе с животными без хозяев, опасны ли стаи бродячих собак и почему Сургут совсем скоро наводнит более сотни питомцев — в материале СИА-ПРЕСС.

Для чего изменения в законах?

Закон об ответственном обращении с животными был создан для их защиты, а также для укрепления нравственности в обществе и соблюдения принципов гуманности. Однако горожане задумываются: насколько человечно выпускать отловленного пса зимой, например, в температуру -40°C? Не заботливее было бы сделал укол, чтобы животное спокойно умерло, нежели оно погибнет на улице в голоде и холоде?

Руководитель местного отлова Константин Давлетов подтвердил, что многие защитники животных считают выпуск собак на улицу негуманным, однако отметил, что такой способ регуляции численности бездомных питомцев выбрало государство.

«Гладкошерстных собак и щенков мы в мороз не выпускаем, а иногда и содержим за свой счет до наступления подходящей погоды, — пояснил он. — С другой стороны, мы отлавливаем собак на улице, она каким-то образом там существовала. Следовательно, мы возвращаем ее в естественную среду».


Также он отметил, что текущее законодательство борется с последствием безответственного обращения с животными — бездомными собаками. А причина — люди, которые выбрасывают питомцев на улицу — никак не затронуты. «Фактически штрафы не выписывают, хотя они документально определены, работы по просвещению не ведется. Со стороны граждан ответной реакции тоже нет. Я думаю, понадобится несколько лет реальной деятельности в этом направлении, чтобы выработать какую-то сознательность у населения», — отметил Давлетов в беседе с корреспондентом СИА-ПРЕСС.

Как сейчас происходит отлов?

Около 20 человек: уборщики, бригады отлова, ветеринары, кинологи и диспетчеры, а также с десяток волонтеров сейчас занимаются бродячими собаками из Сургута, района и Нефтеюганска. Эта деятельность идет на базе приюта в Белом Яре под руководством Константина Давлетова. Сейчас здесь находится порядка 340 животных.

Финансовую часть обеспечивают администрации муниципалитетов. Также есть неравнодушные сургутяне, которые привозят корм, лакомства, общаются с животными.

Когда поступают заявки, бригада производит отлов и доставляет их в приют. После 10 дней карантина животное осматривает ветеринар, производит вакцинацию и стерилизацию, чипирование (устанавливается микрочип, который служит паспортом животного — вся информация о нем хранится в базах данных). Далее собака проходит тестирование кинологом. Через 20-30 дней ее выпускают на прежнее место обитания.

Если поступают жалобы на чипированных собак с биркой на ухе, служба отлова также проверяет их, фиксирует на видео — проявляет ли животное агрессию. Если собака ведет себя неадекватно, специалисты забирают ее.

Кроме того, специалисты пункта передержки стараются пристраивать животных в семьи. За месяц около 30 собак удается отдать в добрые руки. В частности, это касается крупных и мохнатых особей, которые выглядят пугающе — чтобы горожане не страшились таких собак, их отдают желающим.

Собак на улице становится больше. Ситуация изменится?

Руководитель местной службы передержки подтвердил информацию о том, что жители стали чаще обращаться с жалобами, а также заявил, что сейчас начинается массовый выпуск собак в Сургуте, и ситуация скорее всего усугубится. «С начала года было выпущено 48 собак. Еще около 150 животных подлежат выпуску на улицу в ближайшее время. Это создаст определенные трудности, потому что собаки скапливаются в стаи. При этом кинолог, проводя тесты, гарантирует, что собаки не представляют опасности для людей», — отметил Давлетов.

Также эксперт пояснил, что один из проблемных районов, откуда часто поступают жалобы — это пересечение улиц Билецкого и Крылова. Предполагается, что жители этих домов сами стали прикармливать стаю, которая пришла в их микрорайон со стороны ПИКСа — поэтому животные обосновались в районе, где поблизости два детских сада. Представитель пункта передержки также отметил, что проблема здесь не только в стае биркованных собак, но и своре еще непроверенных специальной службой животных. Соответственно нельзя сказать, безопасны ли псы для окружающих. Сейчас отлов ищет эту стаю.

Стоит отметить, что перспектива жизни бок о бок с бездомными псами радует не всех горожан. Но по текущему законодательству ждать изменений не стоит — животных на улицах в ближайшее время только прибавится. Градус напряжения можно снизить, если стаи не будут, например, прогуливаться рядом с образовательными учреждениями. Частично выход из непростой ситуации уже нашли жители Белого Яра, столкнувшиеся с массовым выпуском собак осенью прошлого года.

Наличие кормовой базы — остатки еды в мусорных баках и места, где сами люди подкармливают животных — повод для псов задержатся в районе. Белоярцы вместе с сотрудниками отлова решили оборудовать места прикорма в удалении от центра поселка. Идея сработала, животные ушли дальше от людей.

Куда выпустят более 150 собак в ближайшее время?

Выпуск собак будет происходить в тех районах, где они были отловлены. По словам специалистов, многие псы окажутся в поселке Юность, на Черном Мысу, на улицах Мелик-Карамова, Нагорная.

Приюты — это решение проблемы?

Содержание бездомных собак в приютах пресекло бы возмущение горожан касательно тесного соседства с животными. Но из-за нового законодательства муниципалитеты и так увеличили финансирование в этой области (в частности, администрация Сургута — почти в пять раз). Специалисты сходятся во мнении, что город не сможет позволить себе содержание всех бездомных собак в приютах.

Кстати, один день содержания животного без хозяина обходится отлову (а соответственно городскому бюджету) в 200 рублей, без учета лечения в случае болезни.


«Финансовые поступления увеличились из-за того, что содержание животных - самая затратная часть. При этом есть животные, которые содержатся пожизненно — больные или агрессивные, на них требуется больше денег», — пояснил предприниматель.

По словам заместителя директора дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса администрации Сургута Натальи Даниловой, в 2018 и 2019 году из бюджета было выделено порядка восьми млн рублей. В 2020 году на отлов собак город потратит 37 млн рублей.

Это значит, сургутянам стоит смириться с совместной жизнью с бродячими животными.

Собаки на улице опасны?

Все собаки с бирками, которых вы видите на улице — неопасны. Служба отлова выпускает только социализированных животных. В случае если в пункте передержки еще не проверил пса — он может оказаться агрессивным. Так, по словам кинолога, около 16 процентов собак, которых отлавливают, оказываются неготовыми к общению с людьми и мирному сосуществованию на улице. Из почти 150 собак — более 20 не проходят текст специалиста.

Кстати, один из способов специалистов проверить пса на адекватность — дать ему кость, а после начать гладить его и всячески донимать. Если собака спокойно реагирует на подобные действия — ее отпускают на улицу. Если же нет — оставляют в отлове и продолжают работать с ней или ищут семью, которая будет готова принять такого питомца.

Что делать, если столкнулся с собакой на улице?

По словам сотрудников пункта передержки, даже с чипированными собаками играть не стоит. Если вы встречаете собаку — просто проходите мимо нее. Если пес без бирки — необходимо звонить в службу отлова и держаться от него подальше, так как животное может быть опасным.

Чтобы защитить себя, кинологи советуют в первую очередь подойти спиной, например, к стене, дабы собака не смогла напасть — бродячие псы не атакуют в лицо, только сзади.


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Сегодня в 10:57, просмотров: 438, комментариев: 2


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Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 12:14
Город или другое поселение людей- это естественная среда обитания собаки. Поэтому государство наконец создало Закон, который регулирует отношения человека к бездомным животным, Гуманность и безопасность людей-главное в данном Законе. Остальное за местными властями, обществами друзей четвероногих, волонтерами и просто неравнодушными к четвероногим сургутянами.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:45
Да ладно – заполнят бродячие собаки. Скоро лето, а летом стаи бродячих собак в тайгу уходят. К зиме, пополнив численность, возвращаются.

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