​С «Любимым» — рай в шалаше? Сургутские дольщики требуют банкротства застройщика

…Встретились, полюбили, проверили чувства на прочность, поженились. А дальше по сценарию нужно дерево посадить, дом построить да сына родить. Но вот незадача, чтобы первое и третье взрастить, нужно домик по кирпичикам сложить. За помощью мы поспешили к профессионалам.

Рассматривали исключительно новостройки, чтоб и аура своя, и квартира была с новья. И тут все вроде срослось — застройщик — владелец заводов и «пароходов», чей уставный капитал достигает 400 млн рублей - на первый взгляд внушал доверие. За его плечами не один социальный объект, построенный в Югре, в том числе и в Сургуте – это поликлиника на Игоря Киртбая, база ОМОН, которую он позже отдал в дар окружным властям, что говорить наш дом тоже на тот момент был в активной стадии строительства. Подумали удача! Выбрали двушку в 53 квадратных метра, плюс два больших балкона – хороший проект, район живописный и главное название ЖК – «Любимый»! Все сулило достойную и беззаботную жизнь молодой семье. Вот только счастья того уже три года не видать…

Таких семей в самом крупном муниципалитете Югры больше сотни и у каждой своя трагическая история. Кто-то продал все, чтобы приобрести достойный угол, а сейчас вынужден скитаться по съемным квартирам, а кто-то взвалил на себя ипотеку и теперь платит за «воздух»…

Светлана Радионова всегда мечтала об уютном гнездышке полном чаши любви и полноценной семье. На деле же получила виртуальную квартиру без крыльца и крыши, да ипотеку, которая еще не один десяток лет будет нервировать ее душу! Чтобы в одиночку погасить такой долг девушка вынуждена работать вахтовым методом, курсируя между Сургутом и Нижневартовском, а также скитаться по общежитиям и перебиваться у дальних родственников. Вот она суровая правда жизни…

— Люди остались один на один со своей бедой, и никто из вышестоящих органов власти не хочет протянуть нам руку помощи. Уже полтора года мы бьемся в закрытую дверь, слыша пустые обещания чиновников, просьбы войти в их положение, ведь почти целыми днями они заседают и пытаются найти выход из сложившейся ситуации. А кто войдет в наше положение? Кто решит наши проблемы с ипотеками и кредитами? Кто и чем накормит наших детей? — сетует дольщица дома №2 ЖК «Любимый».

А вот другая история пострадавших. Чета Силантьевых уже не первый год вынуждена ютиться вшестером, с родителями и двумя малолетними детьми, на 37 квадратных метрах. Ситуацию нужно было срочно исправлять и чтобы расширить свои перспективы семье одобрили ипотечный кредит на три миллиона рублей плюс материнский капитал за второго ребенка – подарок государства за поднятие демографической ситуации в стране, который они также вложили в улучшение жилищных условий. И, наконец, в декабре 2017 года им сделали предложение, от которого они не смогли отказаться — двухкомнатную квартиру в строящемся микрорайоне 31Б. Девятиэтажные дома, детский сад и школа во дворе, развитая инфраструктура — для семей с детьми — это просто идеальное место жительства. Однако, застройщик в лице Дорожно-эксплуатационного предприятия (далее ООО «ДЭП») семье Силантьевых был незнаком, поэтому перед подписанием договора долевого участия они решили съездить на стройку. Сомнений не осталось, когда супруги увидели бурную строительную деятельность, технику и рабочих, которые как муравьи 24/7 трудились в поте лица. С тех самых пор Силантьевы стали обладателями квартиры в ЖК «Любимый». Вот только счастливыми их можно назвать с большой натяжкой.

— Какие мы были счастливые, как искренне радовались такому приобретению. Но, к сожалению, мы жестоко ошибались. Сейчас бы я все на свете отдала, чтобы вернуть время назад, — со слезами на глазах вспоминает пострадавшая от бездействия застройщика Надежда.

Спустя неделю стройка опустела. Как уверяли сотрудники фирмы: «строительство сейчас ведется небольшими темпами, так как наступили холода, а вот весной все будет работать в прежнем режиме». На дворе 2020 год, а дом как стоял без стен и крыши, так и продолжает стоять и никому не мешать. Как говориться стабильность — признак мастерства! А в этом компании ДЭП уж точно не занимать. Неизменными остаются и цифры в расчетках, а также ежемесячный платеж за ипотеку, которые люди вынуждены платить банкам.

Конечно, читая эту статью, найдется много диванных аналитиков, которые в голос будут утверждать, мол, сами виноваты, беспечные, отдали деньги за несуществующее жилье, картинку, которая с реальностью не имеет ничего общего. Вы правы! Знали бы, где упасть соломинки бы подстелили.

Точка кипения!

Прошлый год для дольщиков Югры стал переломным и в тоже время показательным. В государстве, где права граждан черным по белому прописаны в Конституции РФ, а именно цитирую статья 40: «1. Каждый гражданин имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища. 2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище» - сегодня творится настоящее беззаконие! В России как получается — кто богатый, тот и прав. Кто выслуживается перед властью, тому и будет она благоволить. А как на счет добросовестного труда, честного и неподкупного господа чиновники? Для чего по закону вам даны полномочия - отстаивать права народа или защищать олигархов? Вопрос риторический…

Дольщики бунтуют — власть не разумеет!

Только одиночные пикеты и митинги заставили зашевелиться местных властей и развернуться, наконец, правильным местом к народу. Однако и это оказалось фикцией. Почти год ежедневных заседаний по вопросу недостроев в Сургутской мэрии, составление дорожных карт, формулировка которых менялась со скоростью света, переговоры с потенциальными инвесторами и взывание к совести нерадивых застройщиков – все это, к сожалению, не увенчалось успехом. Более того фигуранту уголовного дела по части 4 статьи 158 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») Андрею Копайгоре, которому собственно и принадлежит компания ДЭП, администрация города еще на пол года продлила разрешение на строительство! И это притом, что стройка уже два года как находится в замороженном состоянии! Банки, к слову, тоже наотрез отказываются финансировать 1 и 2 дома ЖК «Любимый» в виду недоверия к ДЭП. Остается уповать лишь на банкротство строительной компании, кстати, очередное заседание по этому делу назначено на 10 марта, и тогда в лучшем случае люди смогут отпраздновать новоселье через 3-5 лет. Дома в ЖК «Любимый» и другие недостроенные объекты, чьи компании застройщиков официально признают банкротом, будут достраиваться с помощью окружного и федерального бюджетов, а именно Фондом защиты прав дольщиков и привлеченных инвесторов.

— Какой из вариантов будет быстрее, тот и примем в разработку, – рапортовал заместитель губернатора Андрей Зобницев. – Было заключено соглашение между правительством Югры и Фондом защиты прав дольщиков о софинансировании завершения строительства проблемных жилых домов в регионе. Прежде всего это касается объектов незавершенного строительства в Сургуте, Нефтеюганске и Лангепасе, где ситуация складывается наиболее остро.

Как только окружной Арбитраж признает застройщика банкротом будет инициировано восстановление прав дольщиков механизмами Фонда. Далее конкурсный управляющий начнет формировать реестр требований участников долевого строительства, а Фонд в свою очередь обеспечит проведение необходимых по закону процедур — это оценка стоимости квадратного метра и оценка стоимости завершения строительства. После этого вопрос определения способа восстановления прав дольщиков — завершение строительства или выплата компенсаций — будет вынесен на наблюдательный совет Фонда.

Есть ли свет в конце тоннеля?

Напомним, в регионе почти две тысячи дольщиков из 23 многоквартирных домов, чьи права были нарушены недобросовестными застройщиками. На сегодняшний день три объекта в Сургуте взялись достраивать сторонние компании. Однако и в этом вопросе немало подводных камней. К примеру, кто и главное как будет контролировать процесс по выделению земельных участков застройщикам, минуя при этом конкурсные процедуры? Подлила масла в огонь ситуация с домом № 3 в микрорайоне 31Б, который обязался достроить ООО «ТЭК Инвест Добыча». За такой добрый жест администрация отблагодарила компанию, выделив им под строительство 13 участков в микрорайоне 35А! И это за дом, степень готовности которого составляет 85 %! Другими словами инвестор вложит в почти готовую недвижимость 183 миллиона рублей, а взамен получит миллиард, освоив еще 13 земель. Странная арифметика получается.

В первоначальном законопроекте о механизме компенсации затрат земельными участками была предусмотрена разработка механизма оценки затрат и цены предоставления участков. Однако из окончательной редакции этот пункт был исключен, хотя предложенная методика могла бы стать идеальным механизмом сопоставления затрат на достройку домов и объемов предоставления земли под реализацию инвестпроектов. Словом, закон приняли, а как он будет применим в реале – не придумали.

По словам депутата Михаила Сердюка, до сих пор не появилось никакого нормативно-правового акта, регулирующего адекватность сотрудничества властей и инвесторов. Речь идет о пропорциональности вложений и компенсаций. Не получится ли так, что щедро раздаваемая земля кончится раньше, чем обманутые дольщики дождутся своих квартир?

— С таким подходом к инвестициям город раздаст все свои свободные земельные участки двум-трем застройщикам, не получив ничего взамен. В общем, добро пожаловать на аукцион неслыханной щедрости. И самое главное: в ситуации с недобросовестными застройщиками никто не оказался виноватым ни со стороны строителей, ни со стороны контролирующих органов, – все дыры закроет бюджет деньгами и землей, - высказал свое мнение депутат думы города Сургута Владимир Болотов.

— Земля - это один из основных видов ресурсов, который есть у муниципалитета. Им нужно распоряжаться бережно и по-хозяйски. Если есть возможность ту же самую проблему закрыть меньшими потерями, это нужно делать. И прежде всего, необходимо обосновать все решения экономически, - убежден заместитель председателя городской думы Артем Кириленко.

К сожалению, не все управленцы понимают эту простую истину, доказательство тому восемь объектов долевого строительства, в том числе дом № 1 и № 2 ЖК «Любимый», до сих пор остаются без решений. Люди доведены до отчаяния и готовы идти на крайние меры: «Если дело по банкротству ДЭП снова перенесут, мы официально заявляем, что пикеты продолжаться уже в Москве у зданий администрации президента, Минстроя и Генпрокуратуры!» - говорят дольщики.

Меж тем опередив все события глава региона Наталья Комарова сегодня лично встретилась с генеральным директором акционерного общества «Дом.РФ» Виталием Мутко, дабы помочь югорским дольщикам. По официальным данным в 2020 году Фонд направит почти 65 млрд. рублей на достройку проблемных жилых объектов либо на выплату компенсаций покупателям. Таким образом, будут решены проблемы 40 тысяч обманутых дольщиков. А вот войдут ли в этот список югорчане покажет время…