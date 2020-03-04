​Выбор государя (03.04.2020) - Дмитрий Щеглов
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​Выбор государя

По всему миру из-за коронавируса отменяются крупнейшие массовые мероприятия. Экономические форумы, автосалоны, спортивные чемпионаты. Лично для меня (так как я большой любитель киберспорта) очень показательным стало решение польских властей провести финальную часть большого и очень любимого местными жителями и вообще европейской публикой чемпионата по игре Counter-Strike: Global Offensive в Катовице без зрителей. Это при условии, что в Польше официально подтвержденных носителей коронавируса ни на тот момент не было, ни сейчас нет. Вот как выглядели трибуны.

Кстати, на том чемпионате с триумфом победила российско-украинская команда NaVi, и им в какой-то степени было обидно выступать в пустом зале.

Да что там киберспорт – Олимпиада в Токио находится под угрозой. В Китае фактически отменили Новый год. Все эти события объединены одной общей характеристикой – люди бы хотели собраться для совместного радостного и полезного проведения времени, но власти им сказали: нет, нельзя, для вашего же блага. Это сделали и в авторитарном Китае, и в демократической Европе.

Теперь плавно переходим к России, которой 22 апреля предстоит выйти на всенародное голосование по поправкам в Конституцию. Мероприятие, которое, в отличие от описанных выше, не особо нужно людям, но очень нужно власти для проведения своего рода политических реформ и предъявления народу факта, что народ вроде как по-прежнему поддерживает курс партии и президента. Вопрос: как вы думаете, если эпидемия будет усиливаться, это голосование отменят?

Да, пока говорить рано: по сравнению с другими странами зараженных коронавирусом у нас совсем немного. Но их количество, скорее всего, подрастет, угроза эпидемии, пока нет вакцины, не пропадает. И да, мы знаем, что в принципе коронавирус не так страшен, как его малюют. Цинично говоря, смертность всего три процента, и в основном среди очень пожилых людей с ослабленным иммунитетом. Но это все равно смерти, которых хотелось бы избежать.

Так вот, хотелось бы? Ведь если на избирательные участки придет большая масса людей, как планирует власть, то шансов передать друг другу какую-то инфекцию у народа возрастает кратно. Тем более, что коронавирус оседает на поверхностях и живет там какое-то время – даже прямого контакта зараженного человека со здоровым не требуется. Нужно только чтобы носитель (он даже может не знать, что болеет) оставил вирус на ручке, которую потом сотни людей возьмут, чтобы поставить галочку в бюллетене, а потом потрут рукой глаз или поковыряются в носу. Если этим несчастным окажется пожилой человек (а они электорально активнее молодежи), то в случае заражения он может умереть.

И вот выбор для президента. С одной стороны – интересы государства (это в его формулировке, а в общем понимании – интересы правящих элит в проведении нужных им реформ), с другой – здоровье граждан.

Сами как думаете, что он выберет?

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Сегодня в 13:02, просмотров: 298, комментариев: 2


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Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 15:15
Человек постоянно находится в контакте с другими людьми в транспорте, магазинах, на работе, учебе, поликлиниках и других общественных местах, где вероятность заражения коронавирусом на порядок выше, чем на избирательных участках, где массового скопления людей нет, так как они разделены во времени ( трое дня) и в пространстве и главном образом что эти люди проживают на одной территории и китайцев и европейцев там точно нет. Отменяют мероприятия международного характера, где собираются люди из разных стран и как правило они являются переносчиками всякой инфекции в том числе и коронавируса. Как не вспомнить коммунистический железный занавес, где каждого выезжающего и въезжающего буквально просвечивали в том числе и на инфекции. А выезд за границу из. СССР был возможен после медобследования и заключения районной поликлиники, что выезд за границу разрешён. А сейчас что творится. Эпидемия ВИЧ пришла к нам с Запада. В 1989 году были зафиксированы первые случаи, а сейчас эпидемия во всех регионах России. Но вот Олимпиаду в Токио в центре азиатского региона поражённого коронавирусом отменять не собираются. Поэтому тревога автора по поводу Всероссийского голосования 22 апреля 2020 года в связи с коронавирусом не имеет основания.
444 Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 16:14
Дорогая для российского бюджета машина для отвечания на любые вопросы, пожалуйста, не забывайте каждый раз ставить к своим письменам эпиграф: "Нечеловеческая сила, в одно давильне всех калеча..." "Трое дня", "в пространстве" разделены участки для голосования, которые общественными местами, по-вашему, не называются. В совке, оказывается, въезжающих проверяли на всяческие инфекции... Цифры каки-то бесконечные из "тырнета" выхваченные. Так это все глупо и топорно... Ну, что же вы, товарищ машина? Соберитесь уже, в конце концов. Вы же и из моих денег в том числе кормитесь.

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