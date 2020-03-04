​Выбор государя

По всему миру из-за коронавируса отменяются крупнейшие массовые мероприятия. Экономические форумы, автосалоны, спортивные чемпионаты. Лично для меня (так как я большой любитель киберспорта) очень показательным стало решение польских властей провести финальную часть большого и очень любимого местными жителями и вообще европейской публикой чемпионата по игре Counter-Strike: Global Offensive в Катовице без зрителей. Это при условии, что в Польше официально подтвержденных носителей коронавируса ни на тот момент не было, ни сейчас нет. Вот как выглядели трибуны.

Кстати, на том чемпионате с триумфом победила российско-украинская команда NaVi, и им в какой-то степени было обидно выступать в пустом зале.

Да что там киберспорт – Олимпиада в Токио находится под угрозой. В Китае фактически отменили Новый год. Все эти события объединены одной общей характеристикой – люди бы хотели собраться для совместного радостного и полезного проведения времени, но власти им сказали: нет, нельзя, для вашего же блага. Это сделали и в авторитарном Китае, и в демократической Европе.

Теперь плавно переходим к России, которой 22 апреля предстоит выйти на всенародное голосование по поправкам в Конституцию. Мероприятие, которое, в отличие от описанных выше, не особо нужно людям, но очень нужно власти для проведения своего рода политических реформ и предъявления народу факта, что народ вроде как по-прежнему поддерживает курс партии и президента. Вопрос: как вы думаете, если эпидемия будет усиливаться, это голосование отменят?

Да, пока говорить рано: по сравнению с другими странами зараженных коронавирусом у нас совсем немного. Но их количество, скорее всего, подрастет, угроза эпидемии, пока нет вакцины, не пропадает. И да, мы знаем, что в принципе коронавирус не так страшен, как его малюют. Цинично говоря, смертность всего три процента, и в основном среди очень пожилых людей с ослабленным иммунитетом. Но это все равно смерти, которых хотелось бы избежать.

Так вот, хотелось бы? Ведь если на избирательные участки придет большая масса людей, как планирует власть, то шансов передать друг другу какую-то инфекцию у народа возрастает кратно. Тем более, что коронавирус оседает на поверхностях и живет там какое-то время – даже прямого контакта зараженного человека со здоровым не требуется. Нужно только чтобы носитель (он даже может не знать, что болеет) оставил вирус на ручке, которую потом сотни людей возьмут, чтобы поставить галочку в бюллетене, а потом потрут рукой глаз или поковыряются в носу. Если этим несчастным окажется пожилой человек (а они электорально активнее молодежи), то в случае заражения он может умереть.

И вот выбор для президента. С одной стороны – интересы государства (это в его формулировке, а в общем понимании – интересы правящих элит в проведении нужных им реформ), с другой – здоровье граждан.

Сами как думаете, что он выберет?

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