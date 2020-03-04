— Здравствуйте! Лилия? Вы плиту еще не продали?

— Здравствуйте, не продала.

Через семь минут:

— Ну и иди в жопу, умная слишком!

— ???

На днях я выставила на продажу плиту. В течение часа после публикации мне позвонили три покупателя. Первому большое спасибо (надеюсь тебе аукнется за твои дела, гад) , благодаря ему я теперь настороже.

Все потому что милый поначалу мужчина в конце послал меня, а я не сразу поняла, что его не устроило. Я просто попросила деньги за плиту положить на счет моего мобильного телефона:

— Прямо все деньги на мобильный? — удивился собеседник. Мало кто знает, что счет телефона и счет карты у меня единые.

— Ну да, просто пополняете баланс и все.

— А на карту никак?

— Нет. — Причем это было мной сказано, не потому что я почуяла подвох, а потому что карты Сбера у меня нет, а с имеющейся картой СНГБ было лень заморачиваться.

— Ну и иди… — Окончание фразы вы уже знаете.

Я в момент разговора была за рулем, в пробке. Во время разговора слышала в трубке не только собеседника, но детей или ребенка. Поэтому-то не сразу поняла, что мужчина оказался мошенником.

Через минут 15 мне позвонил еще один. Разговор повторился, но этот посылать меня не стал. Просто сказал, что поговорит с женой и перезвонит «если что». Интересно, что он собирался обсудить с женой: умеют ли они пополнять баланс телефона с карты? На фоне, кстати, снова были слышны дети. Мошенники так дополнительно доверие вызывают, что ли? Или у нас теперь в тяжелое время так главы семейств деньги на памперсы добывают?

Третий звонок ничем не отличался от второго. Мне пообещали перезвонить.

Что имеем? Три номера телефона, с которых мне звонили плохие людишки. За обычный звонок-попытку «развода» им ничего не предъявить — мой кошелек не пострадал. Поэтому рассказываю эту историю вам: будьте внимательнее! Каждый день (КАЖДЫЙ!) я, как журналист, пишу новости о случаях, когда югорчане лишаются денег: кто-то теряет пару сотен рублей, а кто-то сотни тысяч. И это не всегда старики и старушки! Попавшейся на обман молодежи тоже полно.

Причем, как говорят полицейские, 99 процентов жертв знали или слышали, что мошенники такими же схемами «развода» как в их случае обманывали других людей. Как так? Получается знали, но все равно диктовали данные карты, приходящие пароли и коды, устанавливали непонятные приложения… Там цыганское зомбирование-гипнотизирование по телефону, что ли? Я не заметила. Или мне попались не профи.

Надеюсь, моя история хоть кому-то вспомнится, когда им с такой же схемой обмана позвонит какой-нибудь мошенник.

Для справки: Югра на втором месте среди регионов России по количеству совершаемых дистанционных мошенничеств в 2019 году. Тут было совершено 27,2 процента всех кибер-преступлений.

Раскрываемость таких афер крайне низкая. Так, например, в 2019 году Сургуте из 1037 случаев раскрыто 72, а в Сургутском районе 14 из 106.

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