— Здравствуйте! Лилия? Вы плиту еще не продали?
— Здравствуйте, не продала.
Через семь минут:
— Ну и иди в жопу, умная слишком!
— ???
На днях я выставила на продажу плиту. В течение часа
после публикации мне позвонили три покупателя. Первому большое спасибо
(надеюсь
тебе аукнется за твои дела, гад), благодаря ему я теперь настороже.
Все потому что милый поначалу мужчина в конце послал меня, а я не сразу поняла, что его не устроило. Я просто попросила деньги за плиту положить на счет моего мобильного телефона:
— Прямо все деньги на мобильный? — удивился собеседник. Мало кто знает, что счет телефона и счет карты у меня единые.
— Ну да, просто пополняете баланс и все.
— А на карту никак?
— Нет. — Причем это было мной сказано, не потому что я почуяла подвох, а потому что карты Сбера у меня нет, а с имеющейся картой СНГБ было лень заморачиваться.
— Ну и иди… — Окончание фразы вы уже знаете.
Я в момент разговора была за рулем, в пробке. Во
время разговора слышала в трубке не только собеседника, но детей или ребенка.
Поэтому-то не сразу поняла, что
мужчина оказался мошенником.
Через минут 15 мне позвонил еще один. Разговор повторился, но этот посылать меня не стал. Просто сказал, что поговорит с женой и перезвонит «если что». Интересно, что он собирался обсудить с женой: умеют ли они пополнять баланс телефона с карты? На фоне, кстати, снова были слышны дети. Мошенники так дополнительно доверие вызывают, что ли? Или у нас теперь в тяжелое время так главы семейств деньги на памперсы добывают?
Третий звонок ничем не отличался от второго. Мне пообещали перезвонить.
Что имеем? Три номера телефона, с которых мне звонили плохие людишки. За обычный звонок-попытку «развода» им ничего не предъявить — мой кошелек не пострадал. Поэтому рассказываю эту историю вам: будьте внимательнее! Каждый день (КАЖДЫЙ!) я, как журналист, пишу новости о случаях, когда югорчане лишаются денег: кто-то теряет пару сотен рублей, а кто-то сотни тысяч. И это не всегда старики и старушки! Попавшейся на обман молодежи тоже полно.
Причем, как говорят полицейские, 99 процентов жертв знали или слышали, что мошенники такими же схемами «развода» как в их случае обманывали других людей. Как так? Получается знали, но все равно диктовали данные карты, приходящие пароли и коды, устанавливали непонятные приложения… Там цыганское зомбирование-гипнотизирование по телефону, что ли? Я не заметила. Или мне попались не профи.
Надеюсь, моя история хоть кому-то вспомнится, когда им с такой же схемой обмана позвонит какой-нибудь мошенник.
Для справки: Югра на втором месте среди регионов России по количеству совершаемых дистанционных мошенничеств в 2019 году. Тут было совершено 27,2 процента всех кибер-преступлений.
Раскрываемость таких афер крайне низкая. Так, например, в 2019 году Сургуте из 1037 случаев раскрыто 72, а в Сургутском районе 14 из 106.
Мнение автора блога может не совпадает с мнением редакции
я так раз покупку оплатил, банк все счета заблокировал, пришлось идти в банк, разблокировать. Больше никому больше 300 р на телефон не перевожу