​Что делают в Италии для борьбы с коронавирусом? И сравним с нашими делами (03.02.2020) - Константин Киселев, депутат и член комиссии Екатеринбургской городской думы по здравоохранению
16+
Наверх
Логотип Сиапресс

​Что делают в Италии для борьбы с коронавирусом? И сравним с нашими делами

Фото со страницы автора в Facebook
Фото со страницы автора в Facebook

Что делают в Италии для борьбы с коронавирусом? И сравним с нашими делами. По пунктам.

1. Ставка на выявляемость. У любого обратившегося берут анализы. Есть специальный телефон, на который может позвонить любой человек. Его не приглашают в больницу, но приходят домой и берут анализ, ибо ходить в больницу — множить опасность.

Проблема в том, что распространение вируса совпало с очередным сезонным гриппом и прочими простудами. Звонков много. Поэтому людей просят не паниковать и четко объясняют симптомы.

2. Что у нас? Конечно, я попросил медиков, чтобы у нас всех, побывавших в Италии, взяли анализы на вирус. Попросил сам, изъявил желание добровольно. Ответ: это функция не медиков, а Роспотребнадзора. То есть нужно специальное решение федерального Роспотребнадзора, чтобы у простого гражданина, прибывшего из Италии, взяли анализы. А Италии на момент моего обращения не было в списке стран, по которым идёт работа. Были Китай, Иран, Южная Корея. Соответственно, гуляй Вася.

В Китае в некоторых муниципалитетах людей поощряют, если они приходят сами сдавать анализы на вирус. У нас нужно решение Роспотребнадзора на анализы, к которому непонятно как достучаться, ибо это федералы, ибо у них инструкция. И это по отношению к тем, кто хочет сдать анализы. Добровольно.

3. Теперь об оперативности. В Италии, конечно, вспышку проспали, но затем все начали делать достаточно оперативно. Закрытие школ, отмена мероприятий, экспресс-тестирование и т.д. У нас у людей, вернувшихся из Италии 23 февраля, начали брать анализы через неделю.

4. Могут ли у нас точно, четко и, главное, быстро установить: есть вирус или нет. Вот сообщение из одного телеграм-канала по одному гражданину из Москвы: «Две пробы дали положительный результат. Окончательный диагноз даст новосибирский ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора в ближайшие сутки». Это как? Московские анализы в Новосибирск? Куда повезут Екатеринбургские?

5. В Италии людей лечат. Причем, дифференцированно. Всех скопом в больницы не закрывают. Нет необходимости. Примерно 50 процентов лечится дома под честное слово. Типа на домашнем карантине. Часть в больницах. Врачей, соответственно, не хватает, привлекают даже тех, кто на пенсии.

Что у нас? Пока не ясно. Но точно понятно, что, если, не дай Бог, полыхнет, то никаких загородных лагерей не хватит.

Зато у нас составляют бумажки. При прилете в Москву я подписал аж две бумаги. Первую в самолете, в которой все мои данные, телефон и т.д. Вторую при входе в аэропорт. Опять все контакты, маршрут движения. Плюсом фото паспорта, мое собственное и билета для дальнейшего маршрута. Идет видеосъемка и проверка тепловизором. Все корректно, все вежливо. Кстати, все персональные данные с меня сняли, но ни одной бумаги на обработку персональных данных я не подписывал.

Как к этому отнестись? Я отношусь позитивно. Учет и контроль нужны. Но проще было автоматом взять анализ на вирус. Никто бы не отказался. Хотя отношение позитивное к учету, но впечатление, что ставка не на выявление и лечение, а на полицейские методы и стремление прикрыть свой зад, отчитаться. И потому выдают памятку, а не берут анализ. См.фото.

6. Можно продолжать, но я сразу к решению. Я отменяю все встречи, отказываюсь от посещения массовых мероприятий. На две недели точно. До 15 марта. Работаю дома. С руководством думы я это согласовал. И был поддержан, тем более, что сегодня именно дума и депутаты, а не администрация, более жестко ставит вопрос о профилактике и мерах предосторожности.

7. Информированность. Если не хотите паники, слухов и прочего негатива, то рассказывайте людям правду. Говорите честно. В Италии все новости именно о вирусе.

8. Обеспеченность безопасности. Масок нет. Здесь мы похожи. В итальянском горном местечке, где мы жили, маски купить не смогли. В Екатеринбурге аптеки тоже пусты. В Италии купили только в аэропорту. Здесь я и не знаю, что делать. Не бегать же целыми днями по аптекам. Вот тут муниципалитет и мог бы помочь. Обеспечить не только больницы, где, как я знаю (есть ответ на запрос), все нормально, но и всех желающих. Пусть платно, но чтобы были.

Последнее. Стоит начинать с себя. А коли так, то теперь я публично говорю: Возьмите у меня анализы на вирус. Адрес знаете. Телефон тоже. И берите у всех. И внесите это правило во все свои инструкции, которые опаздывают минимум на неделю.

Мнение автора блога может не совпадать с мнением редакции


нравится (8) не нравится (1)
Сегодня в 13:10, просмотров: 275, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Что делают в Италии для борьбы с коронавирусом? И сравним с нашими делами

​Что делают в Италии для борьбы с коронавирусом? И сравним с нашими делами
Впечатление, что ставка не на выявление и лечение, а на полицейские методы и стремление прикрыть свой зад, отчитаться
Константин Киселев, депутат и член комиссии Екатеринбургской городской думы по здравоохранению Сегодня в 13:10
272 0
«Двигатель прогресса – ты сам. Если ты интересен, ты можешь двигаться дальше»

«Двигатель прогресса – ты сам. Если ты интересен, ты можешь двигаться дальше»
«Баба слесарь» Юля Тако о себе и секретах успеха в TikTok
Анна Богдевич 01 марта в 22:21
710 1
​Марш памяти Бориса Немцова-2020. Как это было

​Марш памяти Бориса Немцова-2020. Как это было
Создалось впечатление, что в душном мире политической зажатости внезапно открыли форточку, и на улицу вышли очень разные люди с очень разными лозунгами и флагами
Дмитрий Щеглов 29 февраля в 20:50
1890 22
​Власти Сургута постоянно говорят, что у нас мало земли под строительство. Но ее много – нужно осваивать промзоны

​Власти Сургута постоянно говорят, что у нас мало земли под строительство. Но ее много – нужно осваивать промзоны
Дмитрий Щеглов 29 февраля в 10:10
9871 9
​Как вывести детский хоккей из застоя

​Как вывести детский хоккей из застоя
Коррупция в детском хоккее – это вообще трэш... Особенно жалко москвичей и питерцев. Родители и дети постоянно находятся в диком напряжении. А вдруг посадят на скамейку или переведут в четвертую пятерку
Дмитрий Филиппов, директор ледовой арены «Титан» 28 февраля в 18:46
2081 4
​Мамы Сургута против установки в детских больницах автоматов с игрушками

​Мамы Сургута против установки в детских больницах автоматов с игрушками
Руководство медорганизации с ними не согласно — покупка недорогой безделушки помогает снять стресс у ребенка
Полина Амирова 28 февраля в 12:17
6586 5
​Павел Завальный: мы возвращаемся к советской вертикали власти

​Павел Завальный: мы возвращаемся к советской вертикали власти
Понимаю, конечно, что правду говорить легко и приятно, но все же не слишком ли откровенничает г-н Завальный? Не перегибает палку?
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 28 февраля в 08:21
1926 9
​Сколько денег потеряет город, сколько получит, и при чем здесь Дума? Пять вопросов к операции по спасению дольщиков в Сургуте

​Сколько денег потеряет город, сколько получит, и при чем здесь Дума? Пять вопросов к операции по спасению дольщиков в Сургуте
Дмитрий Щеглов 28 февраля в 08:20
2192 15
​Пробиться к врачу можно только через «горячую линию» Депздрава. При другом раскладе всем плевать – подохнешь ты или нет

​Пробиться к врачу можно только через «горячую линию» Депздрава. При другом раскладе всем плевать – подохнешь ты или нет
Эдуард Логинов, председатель МРОО инвалидов, ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество» 27 февраля в 13:29
2123 6
​Разве нельзя было решить проблемы дольщиков за счет тех, кто эти проблемы создал?

​Разве нельзя было решить проблемы дольщиков за счет тех, кто эти проблемы создал?
В ситуации с недобросовестными застройщиками никто не оказался виноватым ни со стороны строителей, ни со стороны контролирующих органов, – все дыры закроет бюджет деньгами и землей
Владимир Болотов, депутат думы Сургута 27 февраля в 12:16
2222 11
​Кому юбилей Победы, а кому повод срубить «бабла»

​Кому юбилей Победы, а кому повод срубить «бабла»
Не знаю, какого эффекта хотели добиться хозяева алкомаркета этой рекламной кампанией, но лично у меня она вызывает лишь омерзение
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 26 февраля в 19:55
2283 5
​В интернете пишут, что за переводы на банковские карты россиян будут вызывать на допросы и взыскивать штрафы. Стоит ли верить?

​В интернете пишут, что за переводы на банковские карты россиян будут вызывать на допросы и взыскивать штрафы. Стоит ли верить?
Дмитрий Щеглов 26 февраля в 14:23
6531 4
​Чтобы вернуть доверие дольщиков, нужно строить — 2

​Чтобы вернуть доверие дольщиков, нужно строить — 2
Правда, выработанный порядок не предусматривает конкурс среди потенциальных инвесторов, который, на мой взгляд, позволил бы наиболее эффективно решить вопрос завершения строительства
Александр Пурышев, читатель siapress.ru 26 февраля в 13:57
2147 8
Как определить размер платы за вред окружающей среде? // ПРОКУРАТУРА ОТВЕЧАЕТ

Как определить размер платы за вред окружающей среде? // ПРОКУРАТУРА ОТВЕЧАЕТ
Влада Бредихина, помощник Ханты-Мансийского межрайонного природоохранного прокурора 25 февраля в 17:14
1529 0
​Доигрались в войнушки

​Доигрались в войнушки
Раньше страна была солидарна с войной, любила войну и радовалась нашим бывшим и нынешним победам. Теперь нет
Дмитрий Щеглов 25 февраля в 14:52
3576 70
​Нарушил ли глава Сургута ПДД?

​Нарушил ли глава Сургута ПДД?
Сотни людей, заходя в «Старый Сургут», видят, что джип с блатными номерами стоит на месте для инвалидов. А сами инвалиды у «черта на куличках»
Сергей Глинских, сургутянин 25 февраля в 10:25
5264 18
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика