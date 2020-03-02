Что делают в Италии для борьбы с коронавирусом? И сравним с нашими делами. По пунктам.

1. Ставка на выявляемость. У любого обратившегося берут анализы. Есть специальный телефон, на который может позвонить любой человек. Его не приглашают в больницу, но приходят домой и берут анализ, ибо ходить в больницу — множить опасность.

Проблема в том, что распространение вируса совпало с очередным сезонным гриппом и прочими простудами. Звонков много. Поэтому людей просят не паниковать и четко объясняют симптомы.

2. Что у нас? Конечно, я попросил медиков, чтобы у нас всех, побывавших в Италии, взяли анализы на вирус. Попросил сам, изъявил желание добровольно. Ответ: это функция не медиков, а Роспотребнадзора. То есть нужно специальное решение федерального Роспотребнадзора, чтобы у простого гражданина, прибывшего из Италии, взяли анализы. А Италии на момент моего обращения не было в списке стран, по которым идёт работа. Были Китай, Иран, Южная Корея. Соответственно, гуляй Вася.

В Китае в некоторых муниципалитетах людей поощряют, если они приходят сами сдавать анализы на вирус. У нас нужно решение Роспотребнадзора на анализы, к которому непонятно как достучаться, ибо это федералы, ибо у них инструкция. И это по отношению к тем, кто хочет сдать анализы. Добровольно.

3. Теперь об оперативности. В Италии, конечно, вспышку проспали, но затем все начали делать достаточно оперативно. Закрытие школ, отмена мероприятий, экспресс-тестирование и т.д. У нас у людей, вернувшихся из Италии 23 февраля, начали брать анализы через неделю.

4. Могут ли у нас точно, четко и, главное, быстро установить: есть вирус или нет. Вот сообщение из одного телеграм-канала по одному гражданину из Москвы: «Две пробы дали положительный результат. Окончательный диагноз даст новосибирский ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора в ближайшие сутки». Это как? Московские анализы в Новосибирск? Куда повезут Екатеринбургские?

5. В Италии людей лечат. Причем, дифференцированно. Всех скопом в больницы не закрывают. Нет необходимости. Примерно 50 процентов лечится дома под честное слово. Типа на домашнем карантине. Часть в больницах. Врачей, соответственно, не хватает, привлекают даже тех, кто на пенсии.

Что у нас? Пока не ясно. Но точно понятно, что, если, не дай Бог, полыхнет, то никаких загородных лагерей не хватит.

Зато у нас составляют бумажки. При прилете в Москву я подписал аж две бумаги. Первую в самолете, в которой все мои данные, телефон и т.д. Вторую при входе в аэропорт. Опять все контакты, маршрут движения. Плюсом фото паспорта, мое собственное и билета для дальнейшего маршрута. Идет видеосъемка и проверка тепловизором. Все корректно, все вежливо. Кстати, все персональные данные с меня сняли, но ни одной бумаги на обработку персональных данных я не подписывал.

Как к этому отнестись? Я отношусь позитивно. Учет и контроль нужны. Но проще было автоматом взять анализ на вирус. Никто бы не отказался. Хотя отношение позитивное к учету, но впечатление, что ставка не на выявление и лечение, а на полицейские методы и стремление прикрыть свой зад, отчитаться. И потому выдают памятку, а не берут анализ. См.фото.

6. Можно продолжать, но я сразу к решению. Я отменяю все встречи, отказываюсь от посещения массовых мероприятий. На две недели точно. До 15 марта. Работаю дома. С руководством думы я это согласовал. И был поддержан, тем более, что сегодня именно дума и депутаты, а не администрация, более жестко ставит вопрос о профилактике и мерах предосторожности.

7. Информированность. Если не хотите паники, слухов и прочего негатива, то рассказывайте людям правду. Говорите честно. В Италии все новости именно о вирусе.

8. Обеспеченность безопасности. Масок нет. Здесь мы похожи. В итальянском горном местечке, где мы жили, маски купить не смогли. В Екатеринбурге аптеки тоже пусты. В Италии купили только в аэропорту. Здесь я и не знаю, что делать. Не бегать же целыми днями по аптекам. Вот тут муниципалитет и мог бы помочь. Обеспечить не только больницы, где, как я знаю (есть ответ на запрос), все нормально, но и всех желающих. Пусть платно, но чтобы были.

Последнее. Стоит начинать с себя. А коли так, то теперь я публично говорю: Возьмите у меня анализы на вирус. Адрес знаете. Телефон тоже. И берите у всех. И внесите это правило во все свои инструкции, которые опаздывают минимум на неделю.

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