​Марш памяти Бориса Немцова-2020. Как это было (02.29.2020) - Дмитрий Щеглов
16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  66,9909   EUR  73,7235  

​Марш памяти Бориса Немцова-2020. Как это было

Создалось впечатление, что в душном мире политической зажатости внезапно открыли форточку, и на улицу вышли очень разные люди с очень разными лозунгами и флагами

Фото и видео автора
Фото и видео автора

Обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов впервые побывал на марше в память о политике Борисе Немцове, который был убит пять лет назад в Москве. Наш корреспондент поделился своими впечатлениями об увиденном.

В этом году случилось побывать на центральном марше памяти Бориса Немцова. Вообще по стране их прошло немало, но в Москве был самый массовый – на Страстном бульваре. Шествие было согласовано со столичными властями, поэтому можно было оценить, весь спектр организации как со стороны инициаторов, так и со стороны государства.

Сбор на марш был запланирован на 13 часов, а движение должно было стартовать в 14. Организаторы в сети просили соблюдать несколько пунктов для упрощения жизни: по возможности не брать рюкзаки (их долго досматривают, что растягивает очередь на вход), не брать жидкости, тепло одеваться и подходить заранее — не за десять минут.

Я вышел из метро в 12.55, и застал такую картину.

Это был только «предбанник» шествия. Целая шеренга рамок и досматривающих полицейских. Тут стоит сказать пару добрых слов об организаторах: они ходили по толпе, стоящей в очереди, и в громкоговоритель рассказывали, что если правоохранителям что-то не понравится в ваших вещах, то их можно сдать в местную условную «камеру хранения» и получить обратно по окончанию шествия. Прямо сервис.

Все упаковано кучей камер. Судя активному использованию в Москве системы распознавания лиц, всех участников шествия (а там, забегая вперед, собралось под 22 тысячи человек, если судить по данным «Белого счетчика») записали «куда надо». Ну и ладно, не жалко.

Через примерно 200 метров после рамок — вот такая картина. Напомню, на часах еще только 13. До основного шествия — час.

Чтобы не стоять и не мерзнуть (на улице чуть выше ноля и ветер) пошел оглядывать людей с плакатами и транспарантами. Было любопытно.

Центральной темой марша вообще стали жертвы политических репрессий. Было много и про «московское дело», и про дела «Сети» и «Нового величия» (обе запрещены в России), и про множество локальных случаев, по которым людей сажали из-за политических процессов и несогласия с властью.

Вообще создалось впечатление, что в душном мире политической зажатости внезапно открыли форточку, и на улицу вышли очень разные люди с очень разными лозунгами и флагами. Ну и плюс разные активности по ходу: кто-то делал трансляции, кто-то проводил соцопросы, кто-то собирал деньги в помощь политзаключенным. Жизнь кипела.

К слову, любопытное явление — огромное количество российских флагов. Говорят, что раньше такого не было.

Если говорить о публике — то она была очень разношерстной, и тезис о «школоте», которая с некоторых пор вроде как доминирует на митингах, был резко опровергнут. На шествие в память Немцова, по моим наблюдениям, пришло больше возрастных людей — группа от 40 и выше составляла, наверное, половину от всех участников. Было много совершенно типичных бабушек-интеллигентов, которые не стеснялись кричать разные «крамольные» лозунги. Хотя молодежь, конечно же, была представлена обильно и вела себя довольно громко. Но при этом все были дружелюбны и вообще корректны — за два с половиной часа нахождения на митинге я услышал матерное слово один раз. Один!

Как я говорил выше — центральной темой были пострадавшие от политических репрессий и убитых в ходе исполнения своей работы.

Толпа была огромной, поэтому смог найти глазами только одного випа — писателя Дмитрия Быкова.

Изнутри осознать масштабы происходящего было трудно. Когда двинулись — просто было понятно, что людей много. Хвост колонны увидеть не получалось. До головы я добежал (скучно было двигаться в медленном центре, так что прижался к краю и шел быстро, чтобы посмотреть на разных людей), но минут за 40 шествия. Потом читал, что еще в 14 часов народ толпился у рамок и ждал очереди, чтобы присоединиться.

Что касается охраны: росгвардейцев было не очень много, я думаю, основные отряды просто находились недалеко на случай какого-нибудь шухера. При мне один мужик обратился с молодому омоновцу со светлым взглядом: «Пошли с нами»«Нельзя», — со смущенной улыбкой ответил страж порядка. «Да можно, ты поймешь, что можно», — философски изрек участник марша и пошел дальше.

Когда параллельно с колонной шествия промаршировал отряд Росгвардии, один человек начал скандировать: «Свободу росгвардейцам! Солдаты, идите домой». Чуть ли не гражданская идиллия. Была бы, но все равно людей, которые бросались в полицию едкими и гневными замечаниями, тоже хватало.

А вот система с выходом из шествия была явно иезуитской: иногда людям нужно было покинуть митинг, и в некоторых местах для них открывали ограждения, но, я так понял, это было скорее жестом доброй воли со стороны стоящих у железного кордона силовиков. Вообще чаще отвечали: идите до конца маршрута, там выйдете. Прямо не понимаю, в чем проблема выпустить человека, если это ему требуется.

Вид на колонну с небольшого возвышения. Хвоста не видно.

Если подводить итог: мероприятие оказалось прямо массовым и сильным. Почти 22 тысячи участников — это в два раза больше, чем год назад, и почти в три раза больше, чем в 2018 году. Протестный потенциал высок, и народу только дай возможность выйти на улицу со своими лозунгами — он это сделает с большим удовольствием.


нравится (3) не нравится (7)
Сегодня в 20:50, просмотров: 157, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
444
не нравится
Сегодня в 23:00
Дмитрий, вы молодец! А я сегодня не смог...

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Марш памяти Бориса Немцова-2020. Как это было

​Марш памяти Бориса Немцова-2020. Как это было
Создалось впечатление, что в душном мире политической зажатости внезапно открыли форточку, и на улицу вышли очень разные люди с очень разными лозунгами и флагами
Дмитрий Щеглов Сегодня в 20:50
155 1
​Власти Сургута постоянно говорят, что у нас мало земли под строительство. Но ее много – нужно осваивать промзоны

​Власти Сургута постоянно говорят, что у нас мало земли под строительство. Но ее много – нужно осваивать промзоны
Дмитрий Щеглов Сегодня в 10:10
3727 7
​Как вывести детский хоккей из застоя

​Как вывести детский хоккей из застоя
Коррупция в детском хоккее – это вообще трэш... Особенно жалко москвичей и питерцев. Родители и дети постоянно находятся в диком напряжении. А вдруг посадят на скамейку или переведут в четвертую пятерку
Дмитрий Филиппов, директор ледовой арены «Титан» 28 февраля в 18:46
945 2
​Мамы Сургута против установки в детских больницах автоматов с игрушками

​Мамы Сургута против установки в детских больницах автоматов с игрушками
Руководство медорганизации с ними не согласно — покупка недорогой безделушки помогает снять стресс у ребенка
Полина Амирова 28 февраля в 12:17
4870 0
​Павел Завальный: мы возвращаемся к советской вертикали власти

​Павел Завальный: мы возвращаемся к советской вертикали власти
Понимаю, конечно, что правду говорить легко и приятно, но все же не слишком ли откровенничает г-н Завальный? Не перегибает палку?
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 28 февраля в 08:21
1389 7
​Сколько денег потеряет город, сколько получит, и при чем здесь Дума? Пять вопросов к операции по спасению дольщиков в Сургуте

​Сколько денег потеряет город, сколько получит, и при чем здесь Дума? Пять вопросов к операции по спасению дольщиков в Сургуте
Дмитрий Щеглов 28 февраля в 08:20
1712 12
​Пробиться к врачу можно только через «горячую линию» Депздрава. При другом раскладе всем плевать – подохнешь ты или нет

​Пробиться к врачу можно только через «горячую линию» Депздрава. При другом раскладе всем плевать – подохнешь ты или нет
Эдуард Логинов, председатель МРОО инвалидов, ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество» 27 февраля в 13:29
1961 5
​Разве нельзя было решить проблемы дольщиков за счет тех, кто эти проблемы создал?

​Разве нельзя было решить проблемы дольщиков за счет тех, кто эти проблемы создал?
В ситуации с недобросовестными застройщиками никто не оказался виноватым ни со стороны строителей, ни со стороны контролирующих органов, – все дыры закроет бюджет деньгами и землей
Владимир Болотов, депутат думы Сургута 27 февраля в 12:16
2063 11
​Кому юбилей Победы, а кому повод срубить «бабла»

​Кому юбилей Победы, а кому повод срубить «бабла»
Не знаю, какого эффекта хотели добиться хозяева алкомаркета этой рекламной кампанией, но лично у меня она вызывает лишь омерзение
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 26 февраля в 19:55
2148 5
​В интернете пишут, что за переводы на банковские карты россиян будут вызывать на допросы и взыскивать штрафы. Стоит ли верить?

​В интернете пишут, что за переводы на банковские карты россиян будут вызывать на допросы и взыскивать штрафы. Стоит ли верить?
Дмитрий Щеглов 26 февраля в 14:23
6437 4
​Чтобы вернуть доверие дольщиков, нужно строить — 2

​Чтобы вернуть доверие дольщиков, нужно строить — 2
Правда, выработанный порядок не предусматривает конкурс среди потенциальных инвесторов, который, на мой взгляд, позволил бы наиболее эффективно решить вопрос завершения строительства
Александр Пурышев, читатель siapress.ru 26 февраля в 13:57
2063 8
Как определить размер платы за вред окружающей среде? // ПРОКУРАТУРА ОТВЕЧАЕТ

Как определить размер платы за вред окружающей среде? // ПРОКУРАТУРА ОТВЕЧАЕТ
Влада Бредихина, помощник Ханты-Мансийского межрайонного природоохранного прокурора 25 февраля в 17:14
1495 0
​Доигрались в войнушки

​Доигрались в войнушки
Раньше страна была солидарна с войной, любила войну и радовалась нашим бывшим и нынешним победам. Теперь нет
Дмитрий Щеглов 25 февраля в 14:52
3481 70
​Нарушил ли глава Сургута ПДД?

​Нарушил ли глава Сургута ПДД?
Сотни людей, заходя в «Старый Сургут», видят, что джип с блатными номерами стоит на месте для инвалидов. А сами инвалиды у «черта на куличках»
Сергей Глинских, сургутянин 25 февраля в 10:25
5126 18
С Днём защитника Отечества!

С Днём защитника Отечества!

Анатолий Сименяк, председатель Думы Сургутского района 23 февраля в 11:00
1811 0
На всех этапах истории России Вооруженные Силы защищали ее независимость и территориальную целостность

На всех этапах истории России Вооруженные Силы защищали ее независимость и территориальную целостность
От имени коллектива СГМУП «Городские тепловые сети» и от себя лично поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!
Василий Юркин, директор СГМУП «ГТС» 23 февраля в 10:57
1783 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика