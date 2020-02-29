​Марш памяти Бориса Немцова-2020. Как это было

Обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов впервые побывал на марше в память о политике Борисе Немцове, который был убит пять лет назад в Москве. Наш корреспондент поделился своими впечатлениями об увиденном.

В этом году случилось побывать на центральном марше памяти Бориса Немцова. Вообще по стране их прошло немало, но в Москве был самый массовый – на Страстном бульваре. Шествие было согласовано со столичными властями, поэтому можно было оценить, весь спектр организации как со стороны инициаторов, так и со стороны государства.

Сбор на марш был запланирован на 13 часов, а движение должно было стартовать в 14. Организаторы в сети просили соблюдать несколько пунктов для упрощения жизни: по возможности не брать рюкзаки (их долго досматривают, что растягивает очередь на вход), не брать жидкости, тепло одеваться и подходить заранее — не за десять минут.

Я вышел из метро в 12.55, и застал такую картину.

Это был только «предбанник» шествия. Целая шеренга рамок и досматривающих полицейских. Тут стоит сказать пару добрых слов об организаторах: они ходили по толпе, стоящей в очереди, и в громкоговоритель рассказывали, что если правоохранителям что-то не понравится в ваших вещах, то их можно сдать в местную условную «камеру хранения» и получить обратно по окончанию шествия. Прямо сервис.

Все упаковано кучей камер. Судя активному использованию в Москве системы распознавания лиц, всех участников шествия (а там, забегая вперед, собралось под 22 тысячи человек, если судить по данным «Белого счетчика») записали «куда надо». Ну и ладно, не жалко.

Через примерно 200 метров после рамок — вот такая картина. Напомню, на часах еще только 13. До основного шествия — час.

Чтобы не стоять и не мерзнуть (на улице чуть выше ноля и ветер) пошел оглядывать людей с плакатами и транспарантами. Было любопытно.

Центральной темой марша вообще стали жертвы политических репрессий. Было много и про «московское дело», и про дела «Сети» и «Нового величия» (обе запрещены в России), и про множество локальных случаев, по которым людей сажали из-за политических процессов и несогласия с властью.

Вообще создалось впечатление, что в душном мире политической зажатости внезапно открыли форточку, и на улицу вышли очень разные люди с очень разными лозунгами и флагами. Ну и плюс разные активности по ходу: кто-то делал трансляции, кто-то проводил соцопросы, кто-то собирал деньги в помощь политзаключенным. Жизнь кипела.

К слову, любопытное явление — огромное количество российских флагов. Говорят, что раньше такого не было.

Если говорить о публике — то она была очень разношерстной, и тезис о «школоте», которая с некоторых пор вроде как доминирует на митингах, был резко опровергнут. На шествие в память Немцова, по моим наблюдениям, пришло больше возрастных людей — группа от 40 и выше составляла, наверное, половину от всех участников. Было много совершенно типичных бабушек-интеллигентов, которые не стеснялись кричать разные «крамольные» лозунги. Хотя молодежь, конечно же, была представлена обильно и вела себя довольно громко. Но при этом все были дружелюбны и вообще корректны — за два с половиной часа нахождения на митинге я услышал матерное слово один раз. Один!

Как я говорил выше — центральной темой были пострадавшие от политических репрессий и убитых в ходе исполнения своей работы.

Толпа была огромной, поэтому смог найти глазами только одного випа — писателя Дмитрия Быкова.

Изнутри осознать масштабы происходящего было трудно. Когда двинулись — просто было понятно, что людей много. Хвост колонны увидеть не получалось. До головы я добежал (скучно было двигаться в медленном центре, так что прижался к краю и шел быстро, чтобы посмотреть на разных людей), но минут за 40 шествия. Потом читал, что еще в 14 часов народ толпился у рамок и ждал очереди, чтобы присоединиться.

Что касается охраны: росгвардейцев было не очень много, я думаю, основные отряды просто находились недалеко на случай какого-нибудь шухера. При мне один мужик обратился с молодому омоновцу со светлым взглядом: «Пошли с нами» — «Нельзя», — со смущенной улыбкой ответил страж порядка. «Да можно, ты поймешь, что можно», — философски изрек участник марша и пошел дальше.

Когда параллельно с колонной шествия промаршировал отряд Росгвардии, один человек начал скандировать: «Свободу росгвардейцам! Солдаты, идите домой». Чуть ли не гражданская идиллия. Была бы, но все равно людей, которые бросались в полицию едкими и гневными замечаниями, тоже хватало.

А вот система с выходом из шествия была явно иезуитской: иногда людям нужно было покинуть митинг, и в некоторых местах для них открывали ограждения, но, я так понял, это было скорее жестом доброй воли со стороны стоящих у железного кордона силовиков. Вообще чаще отвечали: идите до конца маршрута, там выйдете. Прямо не понимаю, в чем проблема выпустить человека, если это ему требуется.

Вид на колонну с небольшого возвышения. Хвоста не видно.

Если подводить итог: мероприятие оказалось прямо массовым и сильным. Почти 22 тысячи участников — это в два раза больше, чем год назад, и почти в три раза больше, чем в 2018 году. Протестный потенциал высок, и народу только дай возможность выйти на улицу со своими лозунгами — он это сделает с большим удовольствием.