​Как вывести детский хоккей из застоя

Есть у меня мечта – сделать хоккейную школу в Сургуте, в которую поедут со всей страны. Хочу рассказать тем, кому интересно, почему это реально.

Уже, наверное, всем понятно, почему хоккей у нас серьезно буксует. Проблема, как ни странно, в том, что этим спортом занимается государство, а государство очень неэффективно.

Все начинается с детского хоккея... Проблема первая – это тренера и оплата за их работу. Тут важно привлечь хороших, любящих детей и свою работу специалистов и платить им достойную зарплату, но с этим двумя пунктами проблема. Там, где хорошо платят, как правило, люди посторонние и устроенные по блату; там, где платят мало, хорошие кадры не задерживаются... А раз тренера не соответствуют, то и на выходе мы имеем, как правило, детей либо с поломанной психикой и здоровьем, либо не обученных и не готовых к взрослому хоккею.

Следующая проблема – это отсутствие программы обучения. Здесь каждый действует, как считает нужным, и может быть даже это не плохо (тренера креативят), но упускается самое важное – обучение основам катания. Дети только научились вперед ехать на коньках, а им суют клюшку в руки и дают шайбу... И здесь самая главная проблема, которая через 5-6 лет начинает ярко проявляться – детвора не владеет коньком, а в хоккее это чуть ли не самый важный аспект. От неправильной посадки развиваются проблемы, связанные с опорно-двигательным аппаратом. Как следствие – чрезмерные нагрузки на колени и спину. Если опущенная голова в детском хоккее не очень страшна, то, как только начинается взрослый с силовой борьбой – это сразу травма, которая может привести к потере здоровья.

Далее – все дети развиваются по-разному. Кто-то быстро растет, кто-то с запаздыванием, и тот, кто в 10 лет был слабеньким, к 16-ти становится самым сильным в команде и прибавляет по всем параметрам. Но так как у нас тренера любят вешать ярлыки, и я сам лично слышал от таких «специалистов» фразу, адресованную родителям 8-ми летнего мальчугана: «Я не вижу в хоккее вашего сына», то чему собственно удивляться...

Коррупция в детском хоккее – это вообще трэш... Особенно жалко москвичей и питерцев. Родители и дети постоянно находятся в диком напряжении. А вдруг посадят на скамейку или переведут в четвертую пятерку, что приведет к ограничению игрового времени, а этого ой как не хочется... Тренера, понимая это, начинают заниматься поборами, запрещают ходить на подкатки к другим тренерам, а родители вынуждены слушаться или возить детей тайком и постоянно испытывать стресс.

Как следствие – желающих испытать на себе все «прелести» хоккейных родителей с каждым годом все меньше и меньше. Сейчас даже в Москве есть недоборы детей в бесплатные секции...

Единственный выход – это развивать частные хоккейные школы. Да, хоккей дорог: экипировка, дополнительные занятия, поездки на соревнования – все ложится на плечи родителей. Но ведь и при бесплатных секциях все эти затраты, как правило, не компенсируются государством, за исключением бесплатного абонемента. Но если сравнивать с другими видами спорта, то на поверку получится, что хоккей не так и дорог. Например, на начальном этапе можно купить экипировку с рук за символические деньги, так как дети в юном возрасте растут быстро и попросту не успевают её изнашивать. Это же касается и коньков.

В частных школах, как правило, работают хорошие тренера, иначе просто не выжить, ведь конкурировать приходится с бесплатными муниципальными школами. Дети не испытывают давления, спокойно развиваются, и могут задумываться о переходе в команду, участвующую в первенстве России, к 12-13 годам. В этом возрасте много детей заканчивают с хоккеем по причинам, описанным мной выше, и хорошо подготовленные ребята пользуются большим спросом в таких клубах. Получается, что родители не участвуют в этой сумасшедшей гонке, и к возрасту 12 лет приходит понимание того, стоит ли заниматься дальше этим спортом, или нет. Здоровье ребенка не потеряно, психика не поломана, парень воспитан хоккеем, а это, поверьте, для будущего мужчины очень крутое качество. И если парень готов развиваться дальше, то с этого возраста хоккейные клубы все затраты берут на себя, и платить больше ни за что не нужно.

В результате получается, что частные школы на начальном этапе подготовки – единственный выход вывода нашего хоккея из застоя.

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