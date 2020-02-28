​Почему нельзя убивать собак?

В течение двух месяцев действует новый порядок отлова бродячих собак. С 1 января 2020 года согласно федеральному закону «Об ответственном обращении с животными» сотрудники службы отлова регулируют численность собак посредством метода ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат на прежнее место обитания). Усыпляют теперь только агрессивных особей. Если чипированная собака социализирована, после прохождения вакцинации от бешенства и стерилизации ее возвращают на прежнее место обитания.

Сделать стопроцентный вывод, стало ли бездомных животных на улицах больше, сейчас сложно, но судя по количеству жалоб, например, в Югре — опыт отказа от эвтаназии вряд ли можно назвать удачным. Возьмем Сургут. Собаки сбиваются в стаи, гадят во дворе, пугают жителей, разрывают мусорные мешки, иногда нападают на детей. В целом позитивного эффекта от появления животных в районе, где ты живешь, нет.

Более того, если говорить о жестоком обращении с животными — что менее гуманно: выбросить животное на холод, голод и возможные издевательства на улицу или сделать укол, который приведет к безболезненной и быстрой смерти? Зачем заставлять животное мучиться?

Зоозащитники говорят, что ответственное отношение к животным — залог отсутствия бездомных зверят. Мол, большие штрафы за брошенного животное заставят хозяев подумать, прежде чем заводить его или выбрасывать. Но в данный момент никто не следит за бродячими животными пристально, не может отследить, откуда пес взялся, чей он и как давно на улице, а проблема со сворами во дворах уже есть. И этот вопрос требует решения уже сейчас.

Итак, мест в приютах недостаточно, плюс их обслуживание дорого обойдется местным бюджетам, а усыпление собаки по госконтрактам — дело 500 рублей. И раз это не столь жестоко, экономно и полезно — почему бы не убивать бездомных собак?