​Мамы Сургута против установки в детских больницах автоматов с игрушками (02.28.2020) - Полина Амирова
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​Мамы Сургута против установки в детских больницах автоматов с игрушками

Руководство медорганизации с ними не согласно — покупка недорогой безделушки помогает снять стресс у ребенка

«В детской поликлинике № 2 по проспекту Комсомольский,16, прямо у гардероба установили автомат по продаже игрушек сомнительного качества. Я и еще другие мамы считаем, что таким аппаратам не место в лечебном учреждении, — жалуется в интернете сургутянка Нелли Поплавская.Дети приходят ослабленные или больные, обычно спешишь на прием, а они отвлекаются на этот аппарат … подходишь к гардеробу, а там один плач и истерики детей».

Корреспондент СИА-ПРЕСС разбирался, правомерна ли установка такого аппарата в медучреждении, сертифицирован ли он и есть ли документы, подтверждающие качество игрушек, а также как к подобной инициативе относятся мамы из Сургута.

Главный врач СГКП №2 Марина Тараник рассказала корреспонденту, что автомат установлен в соседнем от гардероба холле, он принадлежит индивидуальному предпринимателю, взявшему эту площадь в аренду. Процедура сотрудничества между больницей и бизнесменом оформлена по всем требованиям закона, и была одобрена департаментом здравоохранения Югры.

«Автомат по продаже игрушек выполнен в ярком стиле, в нем представлены недорогие качественные игрушки (сертификаты качества прилагаются), — сообщает глава медучреждения. — Не секрет, что дети часто испытывают стресс при посещении лечебного учреждения. Получение маленькой недорогой игрушки способствуют формированию положительных ассоциаций у ребенка при посещении детского врача или лечебной процедуры, которая может в таком случае проходить в более доброжелательной, спокойной обстановке».

«Автомат раздора» голубого цвета, весь в изображениях знаменитых популярных персонажей из мультиков. Помимо привлекательного внешнего вида он еще и издает веселую музыку. Родители могут купить в нем несколько видов изделий: самый дешевый вариант — умный пластилин за 50 рублей. Есть игрушки за 80, 120, 150, 200 и 250 рублей (дороже всех оказалась единорожка Пупси).

Владелец автомата — бизнесмен Сергей Носов, у себя на странице в соцсети пишет, что один автомат в среднем приносит в среднем 20 тысяч рублей в месяц (орфография и пунктуация сохранены): «Первые месяцы как правило около 30к/мес., потом выравнивается 15-20к. Ниже 10 000 не видел точек. Такой товар востребован + качественный. В Хантах с населением 90 тыс. в первый месяц +32 т.р. в кассе, минус аренда и товар = 21 т.р. «чистыми» принес хозяину».

Кому прибыль, а кому — комфорт. По мнению главного врача СГКП №2 Марины Тараник, автомат с игрушками, как и автоматы с кофе и водой, установленные на втором этаже поликлиники, призваны повысить комфорт нахождения ребенка и родителей в стенах детского лечебного учреждения.

«На вопрос о том, не способствует ли этот автомат дополнительному распространению инфекции, сообщаем, что игрушки в автомате находятся в индивидуальной упаковке, что защищает их от проникновения инфекции, — добавляет Тараник. — Игрушки изготавливаются по регламентирующим документам и являются безопасными в отношении распространения инфекции».

Корреспондент СИА-ПРЕСС попросил провести опрос одну из популярнейших сургутских «мамских» групп в соцсети. На момент публикации в нем поучаствовало 458 человек. Почти 92 процента респондентов высказались против таких автоматов в детских учреждениях. «За» проголосовало восемь процентов опрошенных, некоторые из которых (судя по комментариям) выбрали этот ответ, потому что не было варианта «мне все равно».

В комментариях противники установки пояснили свой выбор. Вот некоторые из них:

  • «Люди идут в больницу за лечением, а не за игрушками, поэтому эти автоматы неуместны. Дети, когда болеют, итак на взводе, много капризничают, а тут еще игрушку родители отказались купить — слезы обеспечены, а у кого и истерика обеспечена. Кто-то очень умный решил ход конем сделать и сыграть на детских и родительских чувствах».
  • «Не знаю, как автоматы с игрушками, в нашей поликлинике элементарно кулера с водой нет. Вот это проблема так проблема. Но и автоматы хоть у нас их и нет, я против. В магазин сына не беру по причине лишних трат, а тут еще в больнице».
  • «Нет, это выкачивание денег из родителей».
  • «Я иду с ребенком в больницу на прием, а тут... купи мне игрушку, и начнется. Нет, я против. Установите лучше автоматы с водой. Бывает, забываю с собой воды взять, а ребенок пить хочет, просит».
  • «А нашей поликлинике есть, сначала мне не было дела до этого, потом ребенок захотел. Долго отговаривала без толку, решила разрешить один раз. Началось. Постоянно просит, это ужасно. А есть мамы, которые сами спрашивали у деток, не хотят ли они поиграть там. Короче, я против».
  • «Лишняя истерика на весь коридор, минут на -дцать... и потом цепная реакция».

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Сегодня в 12:17, просмотров: 245, комментариев: 0


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​Мамы Сургута против установки в детских больницах автоматов с игрушками
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