​Брачный контракт с государством (02.27.2020) - Дмитрий Щеглов
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​Брачный контракт с государством

Фото siapress.ru
Фото siapress.ru

Без удивления узнал про идею очередного умника из коридоров власти о том, что, мол, нужно обязать студентов-медиков после выпуска отрабатывать несколько лет там, где укажут, чтобы они сразу не уходили в частные клиники, а кадрово наполняли государственные учреждения. Подумал: плевать, мало ли что этим горе-интеллектуалам в голову взбредет. А потом с удивлением узнал, что эту идею в принципе одобряет президент, который в проекте «20 вопросов» у ТАСС прямо заявляет, что нехорошо, мол, если человек получил за бюджетный счет образование и потом куда-то уехал – надо либо не уезжать, либо вернуть денюжки.

Думается мне, эти представления о действительности родом из молодости нашего главнокомандующего, когда окончил институт – получай распределение (на картошку). Ему, видимо, невдомек, что страна другая, молодые люди другие, и если государство начнет обязывать выпускника плюхаться там, где ему укажут дяди из обкома, дабы он «отработал» свое высшее образование – то лучшей антирекламы России для молодежи трудно будет придумать.

Но дело даже не в молодежи. Я бы вообще резко не рекомендовал переводить отношения между государством и гражданином в такую специфическую плоскость, напоминающую брачный контракт. Ну то есть, если власть говорит: я тебя учу, отработай мне сумму моих затрат, то гражданин может начать предъявлять симметричные требования. А эта ситуация заведет нас в страшные глубины.

Например, граждане почешут репу и скажут: государство, вот у тебя лежат пенсионные накопления моих родителей. Они тебе заплатили за всю жизнь столько-то, ты им в качестве пенсий успело заплатить столько-то. Их, к сожалению, больше нет, гони сюда оставшуюся сумму. Справедливо? Еще как.

Или очень здоровый гражданин скажет: государство, я тебе сколько заплатил в виде налогов за медицинское обслуживание? Много. А я не пользовался этими услугами. Гони деньгу обратно. Справедливо? Относительно, все же это медицинское «страхование». Но все же.

Или солдат-срочник. Его «зарплата» составляет в среднем 2000 рублей в месяц. А это справедливо? Может, нужно больше? Давайте обсудим. Осужденных, которые работают в тюрьмах, это тоже касается, к слову. Справедливо, да?

Но апогеем происходящего станет то, чего наше родное государство должно бояться больше, чем огня, коронавируса, падений астероидов и восстания машин – пробуждение сознания налогоплательщиков у граждан. Вспомните, с чего началась борьба за независимость будущих США от Великобритании – из-за принципа «no taxation without representation», то есть «нет налогообложению без представительства». Ответьте себе на два вопроса: 1) вы платите налоги? 2) вы чувствуете, что имеете представительство в местном, региональном и федеральном парламенте, и что можете влиять на решения власти? То-то и оно.

Гражданин, который осознает себя как налогоплательщик, понимающий, что это он кормит государственный аппарат и что ему за это полагаются социальные услуги, места в детских садах и школах (с теплым туалетом, кстати), отремонтированные и чистые дороги, вежливые полицейские и участливые чиновники – это совсем другой гражданин.

Так что я бы очень не рекомендовал российской власти инициировать всякие взаимные расчеты с гражданами, о которых внезапно и не очень своевременно заговорили наверху. Если этот брачный контракт запустить, то одна из сторон очень быстро все поймет и подаст на развод.


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27 февраля в 23:09, просмотров: 180, комментариев: 0


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