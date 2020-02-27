​Пробиться к врачу можно только через «горячую линию» Депздрава. При другом раскладе всем плевать – подохнешь ты или нет

Друзья, накипело. Сколько разговоров про национальный проект «Здравоохранение», но, в итоге, мой совет: если не можете записаться к врачу, звоните на телефон «горячей линии» Депздрава 88001008603, добавочный 4 – это прием жалоб. Набираете, и вас, чтобы сделать вид, что все в здравоохранении супер, тут же записывают к специалисту на ближайшее время. При другом раскладе всем пофиг – подохнешь ты или нет...

Теперь по сути вопроса.

Не люблю жаловаться, но точно могу сказать, что с доступностью медицинских услуг все сложно, и, в первую очередь, напрягает то, что сложно с доступностью для детей. Обратились с острой зубной болью у сына в детскую стоматологию Сургута. Больше часа просидели в смотровой кабинет, я уехал (по работе вызвали), ребенка отправили в следующий кабинет, в итоге, сын звонит, говорит, забирай, на завтра талон дали на удаление, а если болеть будет, вечером надо ехать на удаление во взрослую поликлинику.

Через пару часов ребенок в слезах звонит, сильно болит, поехали назад. В регистратуре нам предложили снова пару часов посидеть в смотровой кабинет и там примут решение, что делать. Поднялся к заведующей, дали талон на удаление зуба через час. Но теперь следующая проблема: не могу поймать талон на лечение сыну двух зубов на Госуслугах. Предлагают потолпиться в очереди около терминала в 7:30. Зачем же тогда Госуслуги?! И вот как теперь, ждать, пока эти два зуба в экстренном порядке вырывать будут?!

Такой пост я отправил главе Депздрава Югры Алексею Добровольскому две недели назад. За это время по рекомендации медперсонала поликлиники я пытался через Госуслуги записаться на приём. Безрезультатно.

Сегодня в 7:30 приехал в поликлинику попытать счастья в терминале. И снова не судьба – оказывается, с 16 февраля записаться можно только в 15:00. Пошел к заведующей, она сказала, что талоны есть, нужно дойти до администратора, она поможет получить их через Госуслуги.

Спустился. Администратор сказала, что через Госуслуги не вариант, рассказала про суперсайт «Электронная регистратура Югры». Тут же зашел на этот сайт, а там везде отмечено, что талонов нет. Администратор сообщила, что ничего страшного, в 15:00 вам повезет. Объясняю, что в 15:00 я буду в самолете, что второй раз за день не могу менять билеты, и что кроме медиков другие люди тоже работают, на это мне ответили, что это мои проблемы.

После я позвонил по вышеозначенному номеру и, подождав час, пока пройдет соединение, настало счастье. Тут же записали на прием, правда, на 11 марта, когда зубы уже вырывать придется. Но нет, удача сегодня мой союзник, пока писал пост, позвонила заведующая поликлиникой и сказала, что сегодня ребенка примут.

Вот в таком бреде мы и живем, системно ничего не меняем, а только экстренно реагируем на жалобы.

Вопрос к Алексею Альбертовичу Добровольскому. У нас в регионе только у губернатора соцсети, в которых она лично общается с народом и реагирует на обращения, у остальных – только для личного самопиара? Только самопиариться, содержа за бюджет человека, ведущего соцсети – это я считаю перебор, даже если эти обязанности вменены дополнительно к основным!