​Разве нельзя было решить проблемы дольщиков за счет тех, кто эти проблемы создал?

Читатель siapress.ruАлександр Пурышев написал в блогах свое мнение о том, как проходит решение проблем дольщиков в Сургуте. Он сказал, что передача недостроенных домов инвесторам – это в целом правильное решение, но лучше, чтобы это происходило в рамках конкурсных процедур. Депутат думы Сургута Владимир Болотов в комментариях отреагировал на эту ситуацию. Публикуем его мнение полностью.

А можно задать автору несколько вопросов? Он знает, сколько участников долевого строительства относятся к категории нуждающихся (для которых это единственное жилье), а сколько из них относится к категории инвесторов (для которых покупка квартиры это способ вложения свободных денег)? А сколько из них оформлено взаимозачетом при расчетах с подрядчиками (в том числе аффилированными к застройщику)?

Автор понимает, что инвестор – это тот, чьи инвестиции превышают тот объем прав и преференций, которые ему предоставляются – в случае с 35 мкр инвестор вкладывает 100 миллионов рублей, а получает земельных участков рыночной стоимостью более одного миллиарда? С таким подходом к инвестициям город раздаст все свои свободные земельные участки двум-трем застройщикам, не получив ничего взамен.

А можно было определить состав дольщиков, для которых данная ситуация действительно критическая, продать эти участки и создать механизм предоставления им финансовой помощи напрямую, тем самым и найдя застройщиков для освоения через рыночные механизмы (аукцион), и заработав деньги для бюджета?

А почему через банкротство застройщиков не привлечь учредителей к субсидиарной ответственности, реализовать имущество с торгов и за счет этих средств не удовлетворить претензии дольщиков? В общем, добро пожаловать на аукцион неслыханной щедрости, благо повод такой, что любому можно сказать: а как же дольщики?

И самое главное: в ситуации с недобросовестными застройщиками никто не оказался виноватым ни со стороны строителей, ни со стороны контролирующих органов, – все дыры закроет бюджет деньгами и землей.