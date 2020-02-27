​Засуньте свою мимозу... (02.27.2020) - Анна Богдевич
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​Засуньте свою мимозу...

Мне очень не нравятся все эти гендерные праздники. День святого Валентина – о любви, День семьи и верности – тоже вполне логичен. Все-таки семья – важнейший институт общества. День Матери, день Отца, день Космонавтики – все это не вызывает вопросов. Но праздновать то, что одни родились мальчиками, а другие девочками… Серьезно? У нас намного больше вариантов?

Это натянутое поздравление наших мужчин 23 февраля – в День защитника Отечества. При этом женщин, которые защищают отечество вполне достаточно. Но мы поздравляем мужчин. Чтобы что? Чтобы они не расстраивались, что 8 марта им придется поздравлять женщин?

Все вместе забываем фразу, любимую служивыми, «кто не служил, тот не мужик», и усиленно думаем: что подарить? Какой это праздник? Точно не такой важный, как день рождения. Но такой же важный, как Новый год? Что дарить-то? За несколько дней соцсети заполняются мемами и всякими видео, высмеивающими подаренные носки и пену для бритья. Гель для душа – тоже мужчин не радует. Может, мимозы тогда?

А поздравлять мальчиков, как будущих защитников отечества – вообще странно. У нас в чате класса был традиционный переполох. «Что мы подарим мальчикам?», «Почему блокнот?!», «Нам не нужен конструктор!», «Мы не собираем пазлы», «Кто это так решил, что им нужна канцелярия? У них кто-то спросил?». Аж голова кружилась. Я предложила подарить мальчикам по последней модели игровой приставки. Все-таки они будущие защитники. Две мамы даже со мной согласились. В итоге подарили ручку и блокнот.

Сын после школы мне сказал: Хороший подарок, мам. Девочки еще галстуки нам своими руками сделали. Приятно. Только вот такая проблема… Я надеюсь, что вырасту и все будет хорошо. Не придется защищать Отечество. Это ничего, что я подарки все равно беру?

То есть понимаете – это витает в воздухе. Ну не естественно праздновать, что одни родились мальчиками, а другим повезло меньше.

И тут главная часть моего возмущения. За всеми этими мимозами, тюльпанами и рафаэлками история 8 марта совершенно никого не интересует. Кому есть дело, что за этой в общем-то символической датой стоит борьба женщин за права, которая, кстати, еще не завершена. Женщины все также зарабатывают меньше мужчин, реже занимают руководящие посты, больше уязвлены социально. Но «феминизм» до сих пор воспринимается, как диагноз, а не как идеология или социальное и политическое движение, цель которого решать актуальные сегодня проблемы.

Спросите, насколько серьезно относятся к женщинам, борющимся за социальные права, сургутских активисток, которые регулярно выходят на пикеты. Расскажите о равенстве мужчин и женщин в нашем обществе сестрам Хачатурян и всем тем, кто оказался в подобном аду, только потому, что они девочки. Расскажите о социальной защищенности женщинам, которые в период депрессии, выходят из окон вместе с детьми. А на них потом еще и цыкают. Расскажите о радостях длительного декретного ОТПУСКА всем мамам, которые вынуждены жить на нищенское пособие, потому что воспитывать детей их святая обязанность. И исполнять ее надо гораздо чаще, чем защищать отечество. Защитники отечества далеко не всегда оказываются защитниками семьи, готовыми взять на полное обеспечение и жену, и общих детей. Расскажите о справедливости юной талантливой спортсменке Арине Акатьевой, которую не хотели допускать до важных соревнований по мини-футболу, потому что она девочка.

Причем, уничижительно относятся к женщинам и мужчины, и женщины. Мне подружка, которую я очень люблю, кинула вот это

Говорит: «смешно». А мне не смешно. Ну потому, что это несправедливо не воспринимать поступки и настроение женщины, оправдывая все только ее физиологией.

Через недельку с небольшим женщин ждут примерно такие поздравления: «Оставайтесь такими же красивыми, прекрасными женами, мамами, хозяйками и создавайте нам уют. Вы делаете этот мир прекрасным!». То есть нам в очередной раз обрисуют круг наших обязанностей и что-нибудь подарят. И мы должны такие кротко: «Ой, спасибо». И прижать мимозочку к груди.

А мне хочется сказать: засуньте вы свои мимозчки… в вазу! Мойте посуду не потому, что Женский день, а потому, что едите. Занимайтесь со своими детьми, не чтобы ваша жена сходила в душ, а потому что это ваши дети. Если ваша женщина плачет, не высчитывайте по календарю, ПМС у нее или нет. Потому что, когда у вас плохое настроение, мы стараемся поддержать, а не ищем тупых объяснений вашего состояния. Хватит уважать женщину за то, что она «тоже человек», потому что это… неуважительно.

Я не хочу праздновать тот факт, что я женщина. Половина людей на этой планете тоже женщины. Я не хочу праздновать день солидарности женщин в борьбе за равные права. Я хочу, чтобы равные права были безусловны – вне зависимости от пола, национальности и физиологических особенностей. И это было нормальным.

И нет. У меня не ПМС.


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Сегодня в 10:05, просмотров: 304, комментариев: 7


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Комментарии:
d|RRcj{}50TpzZm{
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Сегодня в 11:42
>Это натянутое поздравление наших мужчин 23 февраля – в День защитника Отечества. При этом женщин, которые защищают отечество вполне достаточно. Но мы поздравляем мужчин.

Женщин-военных, кто в оборонке и прочем работает поздравляют наравне с мужчинами
444
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Сегодня в 11:46
Лозунг партии социалистов-революционеров был: "В борьбе обретешь ты право свое!". Если очень хочется, чтобы "равные права были безусловны – вне зависимости от пола", 8 Марта, действительно, не праздновать надо "женский день" (как в бане, прости господи), а в "день солидарности женщин в борьбе за равные права" идти и бороться за них. Как это делают женщины всего мира. В противном случае, откуда у женщин эти равные права возьмутся? Конечно, во все горло прокричать "Хочу равные права!" уже неплохо. "Кто неподвижен, тот не чувствует своих оков." (Это, извините, Роза Люксембург) Но только как первый маленький шажок. По-моему.
d|RRcj{}50TpzZm{
не нравится
Сегодня в 11:56
>Я хочу, чтобы равные права были безусловны – вне зависимости от пола

На севере у мужчин 40 часовая рабочая неделя, у женщин 36 часовая. Вроде мелочь, но за год эта разница почти 200 часов при среднемесячной норме для мужчин -165 часов. Получается мужчины на 1,2 месяца в году раюотает больше женщин. Зарплата одинаковая. Не хотите борьбу за равные права с этого начать?
d|RRcj{}50TpzZm{ 444
не нравится
Сегодня в 12:04
Вот вы о борьбе 8 марта пишите, но женщины ждут очередную шубку и айфон, откуда они эти стереотипы о подарках берут не могу понять. Проще к праздникам относиться надо-налили, тостанули, выпили, повеселились
Dochimacho
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Сегодня в 12:10
Нууу, это не совсем мужской праздник. Это день Защитника Отечества. У меня три родных брата. Не служил никто. Я их и не поздравляю. А подруга военнообязанный гражданин, врач. Ее обычно поздравляю, если не забуду, конечно.
444 Dochimacho
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Сегодня в 12:13
Вы это в любой школе скажите. Про "не служил - не поздравляю".
d|RRcj{}50TpzZm{ 444
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Сегодня в 12:15
Не служил-не мужик, не рожала-не баба

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