​Кому юбилей Победы, а кому повод срубить «бабла»

В 2020 году весь мир отмечает 75-летний Победы в страшнейшей за историю человечества войне, которая унесла жизни десятки миллионов наших с вами соотечественников. Для любого нормального человека эта дата – повод лишний раз вспомнить о том, как важен мир, позаботится об оставшихся в живых ветеранах, и задуматься о том, как не допустить повторения этих ужасных событий. Но для кого-то эта дата не несет никакого сакрального смысла, лишь очередной медиаповод – запустить «креативную» рекламу и срубить «бабла».

Вот такой «подарок» к юбилею Победы подготовили хозяева алкомаркета на ул. Югорской, 34, жителям 27-ого микрорайона. Не знаю, какого эффекта хотели добиться хозяева алкомаркета этой рекламной кампанией, но лично у меня она вызывает лишь омерзение. Я сделал депутатский запрос с просьбой дать правовую оценку этому контенту, но, вне зависимости от ответа правоохранительных органов, создателям этого креатива стоит серьезно задуматься над своим моральным здоровьем, пока не поздно. Его не купишь ни за какие деньги.