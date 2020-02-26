​В интернете пишут, что за переводы на банковские карты россиян будут вызывать на допросы и взыскивать штрафы. Стоит ли верить? (02.26.2020) - Дмитрий Щеглов
16+
Наверх
Логотип Сиапресс

​В интернете пишут, что за переводы на банковские карты россиян будут вызывать на допросы и взыскивать штрафы. Стоит ли верить?

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

За последний месяц на многих интернет-ресурсах в рунете появились статьи по типу «Приоритет налоговых органов в России на 2020 год – доходы физлиц». Далее идет рассказ о том, как ФНС постепенно получает доступ ко всем движениям средств не только между фирмами, но между частными лицами, и вот-вот начнет массовую охоту на «теневые» доходы. СИА-ПРЕСС разобрался, откуда это взялось и стоит ли готовиться к подобной тотальной финансовой слежке со стороны государства.

Откуда паника?

Поводы для граждан беспокоиться о своих доходах есть.

Во-первых, ФНС за пять лет повысила собираемость налогов в 1,5 раза, в то время как экономика страны за эти же годы по большей части падала, а затем стагнировала и постепенно выходила на очень медленный рост.

Во-вторых, стремительно расширяется институт специального налогового режима для самозанятых – эксперимент начался в 2019 году в четырех регионах страны, и с 2020 года сразу же расширился на еще 19 субъектов (включая Югру). Это вызывает резонные опасения: государство явно показывает свой интерес к кошелькам россиян, по тем или иным причинам находящимся в тени.

В-третьих, ФНС ударными темпами осваивает цифровые методы, позволяющие отслеживать движение денег между всеми: уже сейчас налоговая может легко «просветить» любую транзакцию между юрлицами и постепенно подбирается к физлицам (хотя там процедура доступа не так проста – об этом ниже).

То есть бэкграунд у паники для условно самозанятых, но пока не желающих делиться с государством, либо у получающих «серую» зарплату россиян, по большому счету, имеется. Еще с 1 апреля налоговики смогут требовать у банков сведения по счетам электронных кошельков граждан, и якобы с 1 июля должны начаться массовые проверки. Это и породило версию о том, что скоро государство придет за «тайными» доходами каждого.

Чего ждать?

В материалах, опубликованных в сети на эту тему, было много страстей: мол, если вам перечислили за какую-то работу деньги на карту, то вскоре это увидят налоговики и вызовут вас на допрос (именно допрос, все серьезно). А затем, если вы не сможете доказать, что не занимаетесь незаконным предпринимательством, вам впаяют штраф, взыщут 13 процентов НДФЛ, и еще могут добавить 20 процентов НДС. Вишенка на торте – проверка движения по вашим счетам за последние три года – с потенциалом доказать, что вы получали незаконный доход все это время и взыскать еще кучу денег, вплоть до пока что «спящей» уголовной статьи за незаконное предпринимательство (до пяти лет тюрьмы).

Эксперты, опрошенные СИА-ПРЕСС, усомнились в том, что подобный инструментарий будет применяться в массовом порядке, хотя не исключили возможность точечных «экономических» репрессий такого рода. «Для массовых допросов оснований нет, но если в рамках какой-то проверки – то да, и вызовут, и допросят, и документы затребуют, – рассказала гендиректор «Сургутской торгово-промышленной палаты» Анна Чурманова. – Время грубых схем оптимизации и сокрытия налогов закончилось. Похоже, что курс может быть взят на граждан, у которых деньги еще есть. Но здесь вопрос объема – выявить всех незаконных предпринимателей и людей с дополнительными доходами – это большой объем работы».

Другое предостережение интернет-авторов – тема с ловлей за руку работников предприятий, которые внезапно стали самозанятыми и в новом статусе оказывают те же услуги своей компании. Тут все понятно: за кадрового сотрудника предприятие платит 13 процентов НДФЛ и еще около 38 процентов единого социального налога. Самозанятый оказывает услуги юрлицам за 6 процентов налога – оптимизация налицо. Однако если сегодня работник получает 20 тысяч, а при переходе на самозанятость на том же месте внезапно начинает получать 50 тысяч – их вместе с работодателем действительно могут «накрыть».

Налоговая отнекивается. Пока

Федеральная налоговая служба внезапно заметила панику на разных интернет-ресурсах и в соцсетях и отреагировала на нее. Как пишут на портале правовой информации «Гарант» со ссылкой на заявление ФНС, пока просвечивать карманы граждан не так просто. Чтобы налоговик смог получить полноценный доступ к счетам определенного человека, он должен объявить налоговую проверку, которую согласует руководитель регионального управления ФНС либо глава ФНС России – это достаточно высокий уровень, который явно исключает массовость применения этого инструмента.

«ФНС России опровергает информацию, появившуюся в СМИ, о повсеместном вызове владельцев карт, применении санкций за все невыясненные поступления на карты граждан, связанных с поправками в законодательство, вступающими в силу с 1 июля 2020 года», – говорится в заявлении ведомства.

Итого

Теневые доходы граждан для российского государства – это очень желанный, но пока недоступный плод. Массово выявлять, штрафовать и взыскивать – нет технических, кадровых и, что очень важно, политических ресурсов. Начни налоговая какую-то крупную кампанию по принудительной «стрижке» самозанятых – можно тут же получить массу негатива на всенародном голосовании по поводу поправок в Конституцию и на крайне важных парламентских выборах 2021 года. То есть пока тревога в интернете оказалась ложной.

Однако это совершенно не значит, что, условно, послезавтра налоговая за этот вопрос не возьмется. Учитывая слабое соблюдение прав и свобод граждан, ни у кого не будет ни малейших шансов отстоять тайну своих банковских переводов. Если вы понимаете, что можете вызвать нездоровый интерес государства – начинайте обдумывать варианты выхода из этой ситуации уже сегодня.


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 14:23, просмотров: 204, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
d|RRcj{}50TpzZm{
не нравится
Сегодня в 15:04
Да ребята, пора выходить из тени. Прекрасный механизм уже реализован на большей части страны. Регистрация в качестве самозанятого 5 минут. При оказании услуг юрлицам налог 6%, физицам 4%.гораздо лучше привычных 13%. Отчисления в пенсионный по желанию

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​В интернете пишут, что за переводы на банковские карты россиян будут вызывать на допросы и взыскивать штрафы. Стоит ли верить?

​В интернете пишут, что за переводы на банковские карты россиян будут вызывать на допросы и взыскивать штрафы. Стоит ли верить?
Дмитрий Щеглов Сегодня в 14:23
203 1
​Чтобы вернуть доверие дольщиков, нужно строить — 2

​Чтобы вернуть доверие дольщиков, нужно строить — 2
Правда, выработанный порядок не предусматривает конкурс среди потенциальных инвесторов, который, на мой взгляд, позволил бы наиболее эффективно решить вопрос завершения строительства
Александр Пурышев, читатель siapress.ru Сегодня в 13:57
285 1
Как определить размер платы за вред окружающей среде? // ПРОКУРАТУРА ОТВЕЧАЕТ

Как определить размер платы за вред окружающей среде? // ПРОКУРАТУРА ОТВЕЧАЕТ
Влада Бредихина, помощник Ханты-Мансийского межрайонного природоохранного прокурора 25 февраля в 17:14
783 0
​Нарушил ли глава Сургута ПДД?

​Нарушил ли глава Сургута ПДД?
Сотни людей, заходя в «Старый Сургут», видят, что джип с блатными номерами стоит на месте для инвалидов. А сами инвалиды у «черта на куличках»
Сергей Глинских, сургутянин 25 февраля в 10:25
3985 16
С Днём защитника Отечества!

С Днём защитника Отечества!

Анатолий Сименяк, председатель Думы Сургутского района 23 февраля в 11:00
1711 0
На всех этапах истории России Вооруженные Силы защищали ее независимость и территориальную целостность

На всех этапах истории России Вооруженные Силы защищали ее независимость и территориальную целостность
От имени коллектива СГМУП «Городские тепловые сети» и от себя лично поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!
Василий Юркин, директор СГМУП «ГТС» 23 февраля в 10:57
1707 0
«Истинных мужчин в нашей стране сегодня, как и 75 лет назад, роднят самоотверженность, стойкость и неподдельная любовь к Родине»

«Истинных мужчин в нашей стране сегодня, как и 75 лет назад, роднят самоотверженность, стойкость и неподдельная любовь к Родине»

Ирина Урванцева, депутат Думы ХМАО-Югры 23 февраля в 10:34
1724 0
«Для каждого гражданина защита интересов своего государства — это священный долг и конституционная обязанность»

«Для каждого гражданина защита интересов своего государства — это священный долг и конституционная обязанность»
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 23 февраля в 10:11
1845 5
Это праздник каждого мужчины, кто считает своим долгом любить родную землю

Это праздник каждого мужчины, кто считает своим долгом любить родную землю

Вадим Шувалов, Глава города Сургута 23 февраля в 09:41
1642 1
«Этот праздник – напоминание о том, что в мирные будни рядом с нами настоящие мужчины»

«Этот праздник – напоминание о том, что в мирные будни рядом с нами настоящие мужчины»
Надежда Красноярова, председатель Думы города Сургута 23 февраля в 09:39
1654 0
Как мэр Сургута (не) пересадил чиновников на автобусы

Как мэр Сургута (не) пересадил чиновников на автобусы
Если бы Вадим Шувалов действительно хотел сделать что-то полезное для общественного транспорта Сургута, он пересел бы в него сам вместе со всеми остальными чиновниками мэрии. И ездил бы по крайней мере до тех пор, пока автобусы и остановки не стали бы максимально комфортными, а все маршруты не начали бы работать четко по графику
Илья Варламов, блогер, урбанист 22 февраля в 15:57
2781 8
Что делать, если запачкал или порвал одежду в автобусе? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Что делать, если запачкал или порвал одежду в автобусе? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
В Сургуте жители города стали чаще жаловаться на плохое качество общественного транспорта: холод, грязь и техническое состояние
Полина Амирова 21 февраля в 18:18
1914 1
​Скучные нефтяники

​Скучные нефтяники
Условно – два или три дня идет форум, а вечерами – устроить крутую народную тусовку. С красивой иллюминацией, отопляемыми шатрами, глинтвейном, муксуном, фаер-шоу, заездами на оленях по замерзшей Сайме, чемпионатом по фейерверкам, да хоть постройкой деревянного городка с последующим его ритуальным сожжением, как на Burning man
Дмитрий Щеглов 21 февраля в 17:19
3023 10
«Если я тут умру, Комаровой все равно придется помочь моей семье»: В Сургуте началась голодовка ипотечниц

«Если я тут умру, Комаровой все равно придется помочь моей семье»: В Сургуте началась голодовка ипотечниц
С их семей требуют вернуть полумилионные компенсации процентных ставок
Полина Амирова 21 февраля в 16:31
12478 14
​Дело о людоедстве

​Дело о людоедстве
И в деле Голунова, и в «Московском деле», и в деле «Сети» одними действиями, извините за выражение, правоохранительной системы, людоеды не ограничивались.
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 21 февраля в 14:39
3240 22
Как в следующем году изменится выплата страховых пособий? // КОНСУЛЬТАЦИЯ СИА-ПРЕСС

Как в следующем году изменится выплата страховых пособий? // КОНСУЛЬТАЦИЯ СИА-ПРЕСС
Алёна Кожевова 21 февраля в 11:59
1788 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика