​В интернете пишут, что за переводы на банковские карты россиян будут вызывать на допросы и взыскивать штрафы. Стоит ли верить?

За последний месяц на многих интернет-ресурсах в рунете появились статьи по типу «Приоритет налоговых органов в России на 2020 год – доходы физлиц». Далее идет рассказ о том, как ФНС постепенно получает доступ ко всем движениям средств не только между фирмами, но между частными лицами, и вот-вот начнет массовую охоту на «теневые» доходы. СИА-ПРЕСС разобрался, откуда это взялось и стоит ли готовиться к подобной тотальной финансовой слежке со стороны государства.

Откуда паника?

Поводы для граждан беспокоиться о своих доходах есть.

Во-первых, ФНС за пять лет повысила собираемость налогов в 1,5 раза, в то время как экономика страны за эти же годы по большей части падала, а затем стагнировала и постепенно выходила на очень медленный рост.

Во-вторых, стремительно расширяется институт специального налогового режима для самозанятых – эксперимент начался в 2019 году в четырех регионах страны, и с 2020 года сразу же расширился на еще 19 субъектов (включая Югру). Это вызывает резонные опасения: государство явно показывает свой интерес к кошелькам россиян, по тем или иным причинам находящимся в тени.

В-третьих, ФНС ударными темпами осваивает цифровые методы, позволяющие отслеживать движение денег между всеми: уже сейчас налоговая может легко «просветить» любую транзакцию между юрлицами и постепенно подбирается к физлицам (хотя там процедура доступа не так проста – об этом ниже).

То есть бэкграунд у паники для условно самозанятых, но пока не желающих делиться с государством, либо у получающих «серую» зарплату россиян, по большому счету, имеется. Еще с 1 апреля налоговики смогут требовать у банков сведения по счетам электронных кошельков граждан, и якобы с 1 июля должны начаться массовые проверки. Это и породило версию о том, что скоро государство придет за «тайными» доходами каждого.

Чего ждать?

В материалах, опубликованных в сети на эту тему, было много страстей: мол, если вам перечислили за какую-то работу деньги на карту, то вскоре это увидят налоговики и вызовут вас на допрос (именно допрос, все серьезно). А затем, если вы не сможете доказать, что не занимаетесь незаконным предпринимательством, вам впаяют штраф, взыщут 13 процентов НДФЛ, и еще могут добавить 20 процентов НДС. Вишенка на торте – проверка движения по вашим счетам за последние три года – с потенциалом доказать, что вы получали незаконный доход все это время и взыскать еще кучу денег, вплоть до пока что «спящей» уголовной статьи за незаконное предпринимательство (до пяти лет тюрьмы).

Эксперты, опрошенные СИА-ПРЕСС, усомнились в том, что подобный инструментарий будет применяться в массовом порядке, хотя не исключили возможность точечных «экономических» репрессий такого рода. «Для массовых допросов оснований нет, но если в рамках какой-то проверки – то да, и вызовут, и допросят, и документы затребуют, – рассказала гендиректор «Сургутской торгово-промышленной палаты» Анна Чурманова. – Время грубых схем оптимизации и сокрытия налогов закончилось. Похоже, что курс может быть взят на граждан, у которых деньги еще есть. Но здесь вопрос объема – выявить всех незаконных предпринимателей и людей с дополнительными доходами – это большой объем работы».

Другое предостережение интернет-авторов – тема с ловлей за руку работников предприятий, которые внезапно стали самозанятыми и в новом статусе оказывают те же услуги своей компании. Тут все понятно: за кадрового сотрудника предприятие платит 13 процентов НДФЛ и еще около 38 процентов единого социального налога. Самозанятый оказывает услуги юрлицам за 6 процентов налога – оптимизация налицо. Однако если сегодня работник получает 20 тысяч, а при переходе на самозанятость на том же месте внезапно начинает получать 50 тысяч – их вместе с работодателем действительно могут «накрыть».

Налоговая отнекивается. Пока

Федеральная налоговая служба внезапно заметила панику на разных интернет-ресурсах и в соцсетях и отреагировала на нее. Как пишут на портале правовой информации «Гарант» со ссылкой на заявление ФНС, пока просвечивать карманы граждан не так просто. Чтобы налоговик смог получить полноценный доступ к счетам определенного человека, он должен объявить налоговую проверку, которую согласует руководитель регионального управления ФНС либо глава ФНС России – это достаточно высокий уровень, который явно исключает массовость применения этого инструмента.

«ФНС России опровергает информацию, появившуюся в СМИ, о повсеместном вызове владельцев карт, применении санкций за все невыясненные поступления на карты граждан, связанных с поправками в законодательство, вступающими в силу с 1 июля 2020 года», – говорится в заявлении ведомства.

Итого

Теневые доходы граждан для российского государства – это очень желанный, но пока недоступный плод. Массово выявлять, штрафовать и взыскивать – нет технических, кадровых и, что очень важно, политических ресурсов. Начни налоговая какую-то крупную кампанию по принудительной «стрижке» самозанятых – можно тут же получить массу негатива на всенародном голосовании по поводу поправок в Конституцию и на крайне важных парламентских выборах 2021 года. То есть пока тревога в интернете оказалась ложной.

Однако это совершенно не значит, что, условно, послезавтра налоговая за этот вопрос не возьмется. Учитывая слабое соблюдение прав и свобод граждан, ни у кого не будет ни малейших шансов отстоять тайну своих банковских переводов. Если вы понимаете, что можете вызвать нездоровый интерес государства – начинайте обдумывать варианты выхода из этой ситуации уже сегодня.