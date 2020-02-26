​Чтобы вернуть доверие дольщиков, нужно строить — 2

В своем прошлом комментарии относительно проблем дольщиков я предлагал сфокусировать внимание не на поиске виновных, составлении дорожных карт, проведении встреч и совещаний, а на поиске и привлечении инвесторов, способных завершить строительство. Для стимулирования инвесторов предлагал предусмотреть механизм передачи земельных участков для строительства от застройщиков, не исполнивших свои обязательства.

На прошлой неделе состоялось заседание Инвестиционного совета при главе города Сургута, на котором рассматривался вопрос о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов с целью обеспечения прав граждан – участников долевого строительства, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков.

И уже на этой неделе несколько крупных строительных компаний Сургута изъявили желание поучаствовать в решении данного вопроса. С большим удовлетворением наблюдаю за процессом выработки рабочего механизма по привлечению инвесторов и надеюсь на решения вопроса по всем проблемным объектам.

В нашем округе внесены изменения в действующее законодательство, определен порядок предоставления земельных участков, в настоящее время при поступлении нескольких заявок департамент экономического развития автономного округа рассматривает их на комиссии соответственно дате поступления.

Правда, вышеуказанный порядок не предусматривает конкурс среди потенциальных инвесторов, который, на мой взгляд, позволил бы наиболее эффективно решить вопрос завершения строительства и обеспечения прав всех граждан – участников долевого строительства. Поэтому предлагаю предусмотреть проведение конкурса в случае поступления нескольких заявок.