​Чтобы вернуть доверие дольщиков, нужно строить — 2 (02.26.2020) - Александр Пурышев, читатель siapress.ru
16+
Наверх
Логотип Сиапресс

​Чтобы вернуть доверие дольщиков, нужно строить — 2

Фото автора
Фото автора

В своем прошлом комментарии относительно проблем дольщиков я предлагал сфокусировать внимание не на поиске виновных, составлении дорожных карт, проведении встреч и совещаний, а на поиске и привлечении инвесторов, способных завершить строительство. Для стимулирования инвесторов предлагал предусмотреть механизм передачи земельных участков для строительства от застройщиков, не исполнивших свои обязательства.

На прошлой неделе состоялось заседание Инвестиционного совета при главе города Сургута, на котором рассматривался вопрос о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов с целью обеспечения прав граждан – участников долевого строительства, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков.

И уже на этой неделе несколько крупных строительных компаний Сургута изъявили желание поучаствовать в решении данного вопроса. С большим удовлетворением наблюдаю за процессом выработки рабочего механизма по привлечению инвесторов и надеюсь на решения вопроса по всем проблемным объектам.

В нашем округе внесены изменения в действующее законодательство, определен порядок предоставления земельных участков, в настоящее время при поступлении нескольких заявок департамент экономического развития автономного округа рассматривает их на комиссии соответственно дате поступления.

Правда, вышеуказанный порядок не предусматривает конкурс среди потенциальных инвесторов, который, на мой взгляд, позволил бы наиболее эффективно решить вопрос завершения строительства и обеспечения прав всех граждан – участников долевого строительства. Поэтому предлагаю предусмотреть проведение конкурса в случае поступления нескольких заявок.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 13:57, просмотров: 286, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
старик
не нравится
Сегодня в 15:12
...автор получает главный приз в номинации "Капитан Очевидность"!!!!!!!

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​В интернете пишут, что за переводы на банковские карты россиян будут вызывать на допросы и взыскивать штрафы. Стоит ли верить?

​В интернете пишут, что за переводы на банковские карты россиян будут вызывать на допросы и взыскивать штрафы. Стоит ли верить?
Дмитрий Щеглов Сегодня в 14:23
203 1
​Чтобы вернуть доверие дольщиков, нужно строить — 2

​Чтобы вернуть доверие дольщиков, нужно строить — 2
Правда, выработанный порядок не предусматривает конкурс среди потенциальных инвесторов, который, на мой взгляд, позволил бы наиболее эффективно решить вопрос завершения строительства
Александр Пурышев, читатель siapress.ru Сегодня в 13:57
285 1
Как определить размер платы за вред окружающей среде? // ПРОКУРАТУРА ОТВЕЧАЕТ

Как определить размер платы за вред окружающей среде? // ПРОКУРАТУРА ОТВЕЧАЕТ
Влада Бредихина, помощник Ханты-Мансийского межрайонного природоохранного прокурора 25 февраля в 17:14
783 0
​Нарушил ли глава Сургута ПДД?

​Нарушил ли глава Сургута ПДД?
Сотни людей, заходя в «Старый Сургут», видят, что джип с блатными номерами стоит на месте для инвалидов. А сами инвалиды у «черта на куличках»
Сергей Глинских, сургутянин 25 февраля в 10:25
3985 16
С Днём защитника Отечества!

С Днём защитника Отечества!

Анатолий Сименяк, председатель Думы Сургутского района 23 февраля в 11:00
1711 0
На всех этапах истории России Вооруженные Силы защищали ее независимость и территориальную целостность

На всех этапах истории России Вооруженные Силы защищали ее независимость и территориальную целостность
От имени коллектива СГМУП «Городские тепловые сети» и от себя лично поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!
Василий Юркин, директор СГМУП «ГТС» 23 февраля в 10:57
1707 0
«Истинных мужчин в нашей стране сегодня, как и 75 лет назад, роднят самоотверженность, стойкость и неподдельная любовь к Родине»

«Истинных мужчин в нашей стране сегодня, как и 75 лет назад, роднят самоотверженность, стойкость и неподдельная любовь к Родине»

Ирина Урванцева, депутат Думы ХМАО-Югры 23 февраля в 10:34
1724 0
«Для каждого гражданина защита интересов своего государства — это священный долг и конституционная обязанность»

«Для каждого гражданина защита интересов своего государства — это священный долг и конституционная обязанность»
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 23 февраля в 10:11
1845 5
Это праздник каждого мужчины, кто считает своим долгом любить родную землю

Это праздник каждого мужчины, кто считает своим долгом любить родную землю

Вадим Шувалов, Глава города Сургута 23 февраля в 09:41
1642 1
«Этот праздник – напоминание о том, что в мирные будни рядом с нами настоящие мужчины»

«Этот праздник – напоминание о том, что в мирные будни рядом с нами настоящие мужчины»
Надежда Красноярова, председатель Думы города Сургута 23 февраля в 09:39
1654 0
Как мэр Сургута (не) пересадил чиновников на автобусы

Как мэр Сургута (не) пересадил чиновников на автобусы
Если бы Вадим Шувалов действительно хотел сделать что-то полезное для общественного транспорта Сургута, он пересел бы в него сам вместе со всеми остальными чиновниками мэрии. И ездил бы по крайней мере до тех пор, пока автобусы и остановки не стали бы максимально комфортными, а все маршруты не начали бы работать четко по графику
Илья Варламов, блогер, урбанист 22 февраля в 15:57
2781 8
Что делать, если запачкал или порвал одежду в автобусе? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Что делать, если запачкал или порвал одежду в автобусе? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
В Сургуте жители города стали чаще жаловаться на плохое качество общественного транспорта: холод, грязь и техническое состояние
Полина Амирова 21 февраля в 18:18
1914 1
​Скучные нефтяники

​Скучные нефтяники
Условно – два или три дня идет форум, а вечерами – устроить крутую народную тусовку. С красивой иллюминацией, отопляемыми шатрами, глинтвейном, муксуном, фаер-шоу, заездами на оленях по замерзшей Сайме, чемпионатом по фейерверкам, да хоть постройкой деревянного городка с последующим его ритуальным сожжением, как на Burning man
Дмитрий Щеглов 21 февраля в 17:19
3023 10
«Если я тут умру, Комаровой все равно придется помочь моей семье»: В Сургуте началась голодовка ипотечниц

«Если я тут умру, Комаровой все равно придется помочь моей семье»: В Сургуте началась голодовка ипотечниц
С их семей требуют вернуть полумилионные компенсации процентных ставок
Полина Амирова 21 февраля в 16:31
12478 14
​Дело о людоедстве

​Дело о людоедстве
И в деле Голунова, и в «Московском деле», и в деле «Сети» одними действиями, извините за выражение, правоохранительной системы, людоеды не ограничивались.
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 21 февраля в 14:39
3240 22
Как в следующем году изменится выплата страховых пособий? // КОНСУЛЬТАЦИЯ СИА-ПРЕСС

Как в следующем году изменится выплата страховых пособий? // КОНСУЛЬТАЦИЯ СИА-ПРЕСС
Алёна Кожевова 21 февраля в 11:59
1788 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика