Как определить размер платы за вред окружающей среде? // ПРОКУРАТУРА ОТВЕЧАЕТ

«1 марта 2020 года истекает срок оплаты сбора за негативное воздействие на окружающую среду. Как определить размер платы за вред окружающей среде и что будет, если его вовремя не заплатить?»

За что могут назначить плату?

Согласно положениям Федерального закона «Об охране окружающей среды» сбор за негативное воздействие на окружающую среду взимается за:

выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками (заводы, цехи и т.д.);

загрязнение водных объектов;

хранение и захоронение отходов производства и потребления.

Кто обязан платить?

Внести платеж должны юридические лица и ИП, которые занимаются деятельностью, которая вредит окружающей среде. Под исключение попадают объекты IV категории, то есть не имеющие источников сбросов в окружающую среду, но имеющие источники выбросов загрязняющих веществ, в составе которых отсутствуют вещества I-II класса опасности и радиоактивные вещества.

Как определить размер платы?

Размер платы можно рассчитать по формуле: количество лиц, обязанных ее вносить, путем умножения величины платежной базы по каждому загрязняющему веществу, включенному в перечень, по классу опасности отходов производства и потребления на соответствующие ставки платы с применением коэффициентов и суммирования полученных величин.

Ставки и дополнительные коэффициенты устанавливаются Правительством Российской Федерации, поэтому следует руководствоваться последней редакцией документов.

Что будет, если не заплатить?

За неуплату налога за негативное воздействие на окружающую среду и отсуствие декларации о плате предусмотрен штраф:

на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей;

на должностных лиц - от трех тысяч до шести тысяч рублей;

на юридических лиц - от двадцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Несвоевременное или неполное внесение платы влечет за собой уплату пеней.