​Доигрались в войнушки (02.25.2020) - Дмитрий Щеглов
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​Доигрались в войнушки

Фото pobeda26.ru
Фото pobeda26.ru

С большим интересом наблюдаю, как меняется наше общество. Вспомните, как три-четыре года назад народ с упоением следил за успехом российских военных кампаний – а в гибридных войнах, я напомню, победы одерживаются не оружием, а пиаром, так что для внутреннего зрителя наша страна в последние годы только побеждала во всяких локальных квази-международных или антитеррористических противостояниях.

И вот мы подходим к очередному плановому всплеску милитаристской риторики: только был 23 февраля, а буквально послезавтра юбилей Победы, поэтому все усиленно готовятся, примеряют военную форму, устраивают военные игрища, маршируют, фотографируются, придумывают всякие проекты. Во всем этом пиршестве победного духа меня поразили локальные всплески возмущения, по принципу: «Почему наших маленьких детей, включая девочек, заставляют маршировать, чтобы где-то там выступить в виде парада? Я вроде отдавал ребенка в обычную школу, а не суворовское училище». Или, когда кто-то предлагает устраивать military-like фотосессии, где дети в окровавленном гриме ползут в окопах – находятся люди, которые крутят пальцем у виска и говорят: «Вы чего?»

Раньше ничего подобного не было. Раньше страна была солидарна с войной, любила войну и радовалась нашим бывшим и нынешним победам. Теперь нет.

Это фиксируется не только на бытовом уровне, а также на исследовательском. Например, в опросах «Левады» или фокус-группах Сергея Белановского (того самого, кто задолго до предсказал протесты 2011 года и масштабные сдвиги в сознании россиян в 2018-2019 годах). Социологи зафиксировали в целом ожидаемую вещь: для наших соотечественников война превратилась из развлечения в фактор страха и ухудшения положения внутри страны. Впервые с 2014 года количество тех, кто называет внешнюю политику России излишне агрессивной, стало больше, чем тех, кто придерживается обратного мнения.

Люди потихоньку догоняют, что война – это новый «опиум для народа», бесконечный процесс, на который списываются все внутренние проблемы. В глазах россиян огромные затраты на армию и военные кампании зарубежом уже не оцениваются позитивно, а «братский сирийский / кубинский / центральноафриканский / какой еще угодно народ», которому Россия оказывает многомиллиардную помощь, все больше превращается в «сидящих на шее дармоедов», которых мы кормим, пока у самих куча проблем и «на лечение детей смсками собираем».

А еще: 63 процента россиян, согласно опросу «Левады», хотели бы жить в стране «с высоким уровнем жизни, пусть и не самой сильной в мире», и только 35 процентов – в «великой державе, которую уважают и боятся». Это очень большой сдвиг.

Мне кажется, что власть в целом это все осознает, но оперативно отреагировать не сможет (захочет ли?). Поэтому накал милитаризма будет процветать, так же благополучно раздражать граждан, достигнет своего апогея 9 мая, и, может быть, после этого начнет спадать. Хотя в последнем я не уверен – уж слишком действия федеральной власти завязаны на ностальгические представления о мире (и войне) нашего коллективного «политбюро» возрастом от 60 лет.

Итого. Представления о жизни, моральных принципах и приоритетах у российского общества и российской власти в широком смысле этого слова разъезжаются в разные стороны. Причем стремительно. Этот разрыв не может сохраняться долго – кому-то придется развернуться и последовать за другим. И что-то мне подсказывает, что общество в своем стремлении наладить свою жизнь внутри страны уже не передумает. И даже если кто-то придумает серьезную войну для того, чтобы снова сменить приоритеты россиян (слухи об этом ходят), то он скорее проиграет. Во всех смыслах.


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Сегодня в 14:52, просмотров: 583, комментариев: 8


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Комментарии:
Иван Меньшенин
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Сегодня в 15:52
Оперативно власть не отреагирует не потому, что не захочет. Она уже не умеет. Годы сделали свое дело и уже пятая часть бюджета (засекреченная, напомню) вкладывается в силовой блок.

Поэтому все будет продолжаться до тех пор, пока эту власть не сменит более технологичная и менее силовая. Мобилизация на страхе перестает работать, вечно на ней ехать нельзя.

Но если кто-то устроит для поддержания системы "войну", то проиграют не они, а мы все. В наших общих интересах этой "войны" не допустить.
444
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Сегодня в 16:03
Спасибо, Дмитрий! Очень хотелось бы, чтобы вы оказались правы. Только на 20-м-то году правления Путина "потихоньку догоняют", это про каких-то совсем уж, по-моему, неумных людей. Надеяться на их здравомыслие...
Alkonowa1ow
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Сегодня в 16:48
Таки все за мир. Коммунистический режим в период правления Леонида Ильича Брежнева постоянно твердил о прекращении гонки вооружений и борьбе за мир. Ведь после окончания Второй Мировой войны Черчилль в своей речи обьявил о начале холодной войны с коммунизмом. Штаты с атомными бомбами в 50-годах реально угрожали бомбардировками Б-52 с атомными бомбами десяткам городов Советского Союза. Для сдерживания возможной агрессии даже на Чукотке находились горнострелковые наиболее приспособленные к экстремальным условиям дивизии. Только создание ядерного Щита и паритет в стратегических наступательных вооружениях СССР-США сдерживало мир от глобальной и локальных войн. С распадом СССР локальные войны идут непрерывно во всех точках мира. Это является характерным для сегодняшнего либерально- демократического мира, основанного на подчинении слабого сильному. И установление правопорядка сильного в других странах под видом введения демократии. Происходит экспорт «демократии» военным путём. В этих условиях односторонне разоружаться и отдаться на милость сильного -это мы проходили. В результате роспуска Варшавского военного блока на милость и добропорядочность Запада такая наша наивность привели НАТО к расширению на Восток. С нами считаются до тех пор пока наш кулак будет в пределах досягаемости американского или НАТОвского носа. По другому нельзя- мир капитализма не изменился. Идеологии коммунизма у нас нет. То есть по смыслу капиталисты всего мира братья? Все должны разоружиться и подписать глобальные и локальные договора о ненападении на вечные времена. Этого же не произошло. И не произойдёт, потому что существующий мир капитализма без милитаризации существовать не может. А мы только должны готовы ответить симметрично или ассиметрично. Аксиома.
444 Alkonowa1ow
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Сегодня в 17:26
Вы этот поток на своем любимом сайте юмористических новостей выудили, про "чукотскую горнострелковую дивизию", капитализм, Черчилля и прочий "натовский нос"? "Должны готовы", прости господи... Не перегрейтесь, изрекая аксиомы с юмористических сайтов, уважаемая "машина для отвечания на любые вопросы с неонкой внутре".
lander
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Сегодня в 17:26
Как всегда, чистое здравомыслие от Дмитрия.
Dochimacho
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Сегодня в 18:02
Поддержу автора. Который год раздражает просто лицемерие власти и глупость людей в майские праздники. А милитаристские косплеии под названием реконструкции боев вызывают глубокое недоумение и неприязнь.
Читатель
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Сегодня в 18:57
На одном из "развлекательных" (беру в кавычки потому что там поднимаются разные темы, в том числе далекие от развлекательных), в одной из тем, проводилось голосование "Кто пойдет защищать это государство?". Мало, очень мало кто готов воевать за этих....... На мой взгляд ожидаемо.
Alkonowa1ow 444
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Сегодня в 19:36
О «юмористических сайтах». 126-й легкий горно-стрелковый орденов Богдана Хмельницкого и Красного Знамени корпус был сформирован на Карельском фронте.В 1945 году корпус-свыше 10 тысяч человек- передислоцирован на Чукотку, а именно в Анадырь и Провидения для решения оборонительных задач противодесантного характера. позже в 1948 году на базе «тундрово-стрелкового корпуса» сформировали 14 -я армию под командованием Героя Советского Союза Николая Олешева. Сейчас, похоже история повторяется на новом витке: в России заговорили об «арктическом спецназе», о глобальной борьбе за ледовитый шельф, о создании Камчатской воздушной армии, которая должна закрыть небо от Курильского Шумшу до Заполярного Врангеля. Кстати, интерес к этому региону был всегда. В 1854 году во время Крымской войны англо-французская эскадра пыталась десантом захватить город-порт Петропавловск-Камчатский в Авачинской бухте, но потерпела поражение. Ну, а в остальном текст с изрядной долей юмора пофигизма. Ничего конкретного.

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