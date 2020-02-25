​Доигрались в войнушки

С большим интересом наблюдаю, как меняется наше общество. Вспомните, как три-четыре года назад народ с упоением следил за успехом российских военных кампаний – а в гибридных войнах, я напомню, победы одерживаются не оружием, а пиаром, так что для внутреннего зрителя наша страна в последние годы только побеждала во всяких локальных квази-международных или антитеррористических противостояниях.

И вот мы подходим к очередному плановому всплеску милитаристской риторики: только был 23 февраля, а буквально послезавтра юбилей Победы, поэтому все усиленно готовятся, примеряют военную форму, устраивают военные игрища, маршируют, фотографируются, придумывают всякие проекты. Во всем этом пиршестве победного духа меня поразили локальные всплески возмущения, по принципу: «Почему наших маленьких детей, включая девочек, заставляют маршировать, чтобы где-то там выступить в виде парада? Я вроде отдавал ребенка в обычную школу, а не суворовское училище». Или, когда кто-то предлагает устраивать military-like фотосессии, где дети в окровавленном гриме ползут в окопах – находятся люди, которые крутят пальцем у виска и говорят: «Вы чего?»

Раньше ничего подобного не было. Раньше страна была солидарна с войной, любила войну и радовалась нашим бывшим и нынешним победам. Теперь нет.

Это фиксируется не только на бытовом уровне, а также на исследовательском. Например, в опросах «Левады» или фокус-группах Сергея Белановского (того самого, кто задолго до предсказал протесты 2011 года и масштабные сдвиги в сознании россиян в 2018-2019 годах). Социологи зафиксировали в целом ожидаемую вещь: для наших соотечественников война превратилась из развлечения в фактор страха и ухудшения положения внутри страны. Впервые с 2014 года количество тех, кто называет внешнюю политику России излишне агрессивной, стало больше, чем тех, кто придерживается обратного мнения.

Люди потихоньку догоняют, что война – это новый «опиум для народа», бесконечный процесс, на который списываются все внутренние проблемы. В глазах россиян огромные затраты на армию и военные кампании зарубежом уже не оцениваются позитивно, а «братский сирийский / кубинский / центральноафриканский / какой еще угодно народ», которому Россия оказывает многомиллиардную помощь, все больше превращается в «сидящих на шее дармоедов», которых мы кормим, пока у самих куча проблем и «на лечение детей смсками собираем».

А еще: 63 процента россиян, согласно опросу «Левады», хотели бы жить в стране «с высоким уровнем жизни, пусть и не самой сильной в мире», и только 35 процентов – в «великой державе, которую уважают и боятся». Это очень большой сдвиг.

Мне кажется, что власть в целом это все осознает, но оперативно отреагировать не сможет (захочет ли?). Поэтому накал милитаризма будет процветать, так же благополучно раздражать граждан, достигнет своего апогея 9 мая, и, может быть, после этого начнет спадать. Хотя в последнем я не уверен – уж слишком действия федеральной власти завязаны на ностальгические представления о мире (и войне) нашего коллективного «политбюро» возрастом от 60 лет.

Итого. Представления о жизни, моральных принципах и приоритетах у российского общества и российской власти в широком смысле этого слова разъезжаются в разные стороны. Причем стремительно. Этот разрыв не может сохраняться долго – кому-то придется развернуться и последовать за другим. И что-то мне подсказывает, что общество в своем стремлении наладить свою жизнь внутри страны уже не передумает. И даже если кто-то придумает серьезную войну для того, чтобы снова сменить приоритеты россиян (слухи об этом ходят), то он скорее проиграет. Во всех смыслах.