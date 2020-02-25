​Нарушил ли глава Сургута ПДД? (02.25.2020) - Сергей Глинских, сургутянин
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​Нарушил ли глава Сургута ПДД?

Фото автора
Фото автора

Наводя порядок в компьютере, наткнулся на фотки, сделанные полгода назад на «Празднике урожая», который проходил в «Старом Сургуте». Тогда внимание привлек служебный автомобиль главы города Вадима Шувалова, припаркованный на месте для инвалидов, в то время как сами инвалиды стояли за сто метров от входа.

За эти полгода в политической жизни случилось много. В том числе и очередной съезд партии «Единая Россия», на котором было принято решение «поменьше раздражать» граждан, что обусловлено многочисленными скандалами в социальных сетях, где чиновники много чего наговорили.

При этом мне кажется, то, что делают чиновники, тоже не маловажно.

Оговорюсь сразу, что в данном конкретном случае претензии к Шувалову (если такие вообще могут быть) можно предъявлять опосредованно, так как автомобиль служебный. Тем не менее. Сотни людей, заходя в «Старый Сургут», видят, что джип с блатными номерами стоит на месте для инвалидов. А сами инвалиды у «черта на куличках».

Впечатление от увиденного усиливается опытом многих водителей, которые лично столкнулись с «прессингом» со стороны «эвакуаторных синдикатов». Они очень хорошо на своей шкуре проверили, что значит парковаться не в положенных местах. Не исключено, что от вида спокойно стоящей на месте для инвалидов крутой машины у человека возникает острое ощущение несправедливости происходящего.

Более того, за эти полгода я так и не ответил на вопрос, нарушил ли глава Сургута правила дорожного движения или нет. Обращался по этому поводу в администрацию, но мне не ответили. С одной стороны доступ на стоянку был ограничен, ну то есть обычных граждан не пускали, только начальство. Но при этом нет никакого пункта в ПДД, который отменял бы действие знака «стоянка для инвалидов». Другими словами, даже если на стоянку не пускали, по идее, знак все равно действует и под ним «обычному» автомобилю парковаться нельзя. По крайней мере, я так понимаю.

А что вы думаете? Нарушил ли мэр ПДД? И не является ли вышеописанное поведение вызывающим?


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Сегодня в 10:25, просмотров: 968, комментариев: 11


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Комментарии:
йося
не нравится
Сегодня в 11:14
".......бы действие знака «стоянка для инвалидов".
А что вы думаете? Нарушил ли мэр ПДД?
НЕТ!
Мудрец
не нравится
Сегодня в 11:19
Сергей, а вы уверена, что этот джип служебный Шувалова? Вообще-то, служебная у него Ауди А8. Номера не помню, но всегда его вижу выходящим и садящимся именно в Ауди А8.
Сергей Глинских Мудрец
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Сегодня в 11:25
У Шувалова два служебных автомобиля.
1. Ауди гос.ном М707ММ
2. Тайота Ленд Крузер М777ММ
Сергей Глинских Сергей Глинских
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Сегодня в 11:28
Кстати именно на этом автомобиле глава возил блогера Варламова, который в какой то момент поинтересовался откуда у мэра блатные номера из платиновой серии. Тот как полагается ушел от ответа.
Сергей Глинских
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Сегодня в 11:29
Хотел мудрецу ответить. Что то видимо не то нажал))
старик
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Сегодня в 11:51
а че не вспомнил чего-нибудь из времен очаковских и покорения Крыма? зажигание у автора запоздалое чересчур
йося
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Сегодня в 12:05
Фотка неудачная, где видно, что это место для инвалида.
Серега, нужно лучше готовить материал, косяк однако, с таким материалом не подтянешь нарушителя за ....
Сергей Б
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Сегодня в 12:14
Да, нормально Шувалов припарковался.

– Где этот чертов инвалид? – Не шуми! Я инвалид.
Сергей Б
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Сегодня в 12:25
Сибпромстрой давал же как-то инвалидам скидки на парковочные места. И к инвалидам приравнял попов и госслужащих.

Надо ширше смотреть на вещи.
йося Сергей Б
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Сегодня в 12:53
Таки и я о чем!
Казал же - НЕТ!
Александр Кабешов
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Сегодня в 14:40
"Обращался по этому поводу в администрацию, но мне не ответили."

Это был официальный запрос, с датой и т.п.? 30 дней и в др. инстанцию. Последовательность действия наверно должны знать.

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Мнения

​Нарушил ли глава Сургута ПДД?

​Нарушил ли глава Сургута ПДД?
Сотни людей, заходя в «Старый Сургут», видят, что джип с блатными номерами стоит на месте для инвалидов. А сами инвалиды у «черта на куличках»
Сергей Глинских, сургутянин Сегодня в 10:25
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