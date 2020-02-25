​Нарушил ли глава Сургута ПДД?

Наводя порядок в компьютере, наткнулся на фотки, сделанные полгода назад на «Празднике урожая», который проходил в «Старом Сургуте». Тогда внимание привлек служебный автомобиль главы города Вадима Шувалова, припаркованный на месте для инвалидов, в то время как сами инвалиды стояли за сто метров от входа.

За эти полгода в политической жизни случилось много. В том числе и очередной съезд партии «Единая Россия», на котором было принято решение «поменьше раздражать» граждан, что обусловлено многочисленными скандалами в социальных сетях, где чиновники много чего наговорили.

При этом мне кажется, то, что делают чиновники, тоже не маловажно.

Оговорюсь сразу, что в данном конкретном случае претензии к Шувалову (если такие вообще могут быть) можно предъявлять опосредованно, так как автомобиль служебный. Тем не менее. Сотни людей, заходя в «Старый Сургут», видят, что джип с блатными номерами стоит на месте для инвалидов. А сами инвалиды у «черта на куличках».

Впечатление от увиденного усиливается опытом многих водителей, которые лично столкнулись с «прессингом» со стороны «эвакуаторных синдикатов». Они очень хорошо на своей шкуре проверили, что значит парковаться не в положенных местах. Не исключено, что от вида спокойно стоящей на месте для инвалидов крутой машины у человека возникает острое ощущение несправедливости происходящего.

Более того, за эти полгода я так и не ответил на вопрос, нарушил ли глава Сургута правила дорожного движения или нет. Обращался по этому поводу в администрацию, но мне не ответили. С одной стороны доступ на стоянку был ограничен, ну то есть обычных граждан не пускали, только начальство. Но при этом нет никакого пункта в ПДД, который отменял бы действие знака «стоянка для инвалидов». Другими словами, даже если на стоянку не пускали, по идее, знак все равно действует и под ним «обычному» автомобилю парковаться нельзя. По крайней мере, я так понимаю.

А что вы думаете? Нарушил ли мэр ПДД? И не является ли вышеописанное поведение вызывающим?